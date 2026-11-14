Japán már a 19. percben kétgólos előnyre tett szert, Carlo Ancelotti csapata azonban Vinícius Júnior vezérletével visszakapaszkodott a mérkőzésbe. A Real Madrid támadója előbb a 33., majd a 75. percben talált a kapuba, így a braziloknak sikerült kiegyenlíteniük. A hajrában azonban ismét a japánok kerültek előnybe: Takumi Minamino labdaszerzése után Tatszuhiro Szakamoto a 91. percben átemelte a labdát Pedro Morisco fölött, megszerezve ezzel a győztes találatot.

Carlo Ancelottit pályafutása során másodszorra állították ki

Fotó: Shubhajit Roy Karmakar / NurPhoto via AFP

A brazilok szerint azonban a gólt szabálytalanság előzte meg. Minamino Joao Gomest szerelte, a szingapúri játékvezető viszont továbbengedte a játékot. A VAR-vizsgálat után végül érvényben maradt a találat, ami heves tiltakozást váltott ki a brazil kispadon. A 71. percben lecserélt Raphinha Ancelottihoz csatlakozva kérte számon a játékvezető döntéseit, a reklamálás következtében pedig mindketten piros lapot kaptak.

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Raphinha a mérkőzés után elnézést kért a viselkedéséért és a kiállításáért, ugyanakkor nem rejtette véka alá a játékvezetéssel kapcsolatos elégedetlenségét.

Mindenekelőtt szeretnék bocsánatot kérni a viselkedésemért és a kiállításomért. Néha nehéz megőrizni a nyugalmunkat, különösen akkor, ha úgy érzem, hogy a mérkőzés során ennyi játékvezetői hiba történt. Többször is megpróbáltam beszélni vele, de egyszer sem éreztem úgy, hogy nyitott lenne a párbeszédre. Úgy gondolom, számos hibát követett el a mérkőzés során, és ez elfogadhatatlan”

– idézi a The Athletic a brazil csapatkapitányt.

Raphinha három konkrét szituációt is kifogásolt. Véleménye szerint Japán első gólját kézzel elkövetett szabálytalanság előzte meg, az első félidőben elmaradt egy jogosnak vélt brazil büntető, a harmadik japán találat előtt pedig egyértelmű szabálytalanság történt Joao Gomessel szemben.

„Nagyon nehéz úgy tenni, mintha nem lenne miről beszélni a játékvezetés kapcsán” – tette hozzá a Barcelona sztárja.

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Fotó: Hidenori Nagai / The Yomiuri Shimbun via AFP

Carlo Ancelottit pályafutása során másodszor állították ki. Az olasz szakember 2020-ban, az Everton vezetőedzőjeként egy Manchester United elleni, 1–1-es döntetlennel záruló mérkőzés után szintén piros lapot kapott, miután vitatta a játékvezető döntését.