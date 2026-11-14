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Szombat délután a brazil labdarúgó-válogatott egy rendkívül fordulatos mérkőzésen 3-2-re kikapott a japán csapattól Szingapúrban. A találkozó legnagyobb visszhangot kiváltó eseménye a japánok 91. percben szerzett győztes gólja volt, amelyet a brazilok szerint komoly játékvezetői vita előzött meg. A történtek után Carlo Ancelotti szövetségi kapitány és a csapatkapitány Raphinha is piros lapot kapott reklamálásért.

Japán már a 19. percben kétgólos előnyre tett szert, Carlo Ancelotti csapata azonban Vinícius Júnior vezérletével visszakapaszkodott a mérkőzésbe. A Real Madrid támadója előbb a 33., majd a 75. percben talált a kapuba, így a braziloknak sikerült kiegyenlíteniük. A hajrában azonban ismét a japánok kerültek előnybe: Takumi Minamino labdaszerzése után Tatszuhiro Szakamoto a 91. percben átemelte a labdát Pedro Morisco fölött, megszerezve ezzel a győztes találatot.

Carlo Ancelotti, head coach of Brazil, watches the India football friendly match between India and Brazil at the Vivekananda Yuba Bharati Krirangan (VYBK) Stadium in Kolkata, India, on October 3, 2026. (Photo by Shubhajit Roy Karmakar/NurPhoto) (Photo by Shubhajit Roy Karmakar / NurPhoto via AFP)
Carlo Ancelottit pályafutása során másodszorra állították ki
Fotó: Shubhajit Roy Karmakar / NurPhoto via AFP

A brazilok szerint azonban a gólt szabálytalanság előzte meg. Minamino Joao Gomest szerelte, a szingapúri játékvezető viszont továbbengedte a játékot. A VAR-vizsgálat után végül érvényben maradt a találat, ami heves tiltakozást váltott ki a brazil kispadon. A 71. percben lecserélt Raphinha Ancelottihoz csatlakozva kérte számon a játékvezető döntéseit, a reklamálás következtében pedig mindketten piros lapot kaptak.

Ancelotti kiakadt a bíróra a brazilok veresége után

Raphinha a mérkőzés után elnézést kért a viselkedéséért és a kiállításáért, ugyanakkor nem rejtette véka alá a játékvezetéssel kapcsolatos elégedetlenségét.

Mindenekelőtt szeretnék bocsánatot kérni a viselkedésemért és a kiállításomért. Néha nehéz megőrizni a nyugalmunkat, különösen akkor, ha úgy érzem, hogy a mérkőzés során ennyi játékvezetői hiba történt. Többször is megpróbáltam beszélni vele, de egyszer sem éreztem úgy, hogy nyitott lenne a párbeszédre. Úgy gondolom, számos hibát követett el a mérkőzés során, és ez elfogadhatatlan” 

– idézi a The Athletic a brazil csapatkapitányt.

Raphinha három konkrét szituációt is kifogásolt. Véleménye szerint Japán első gólját kézzel elkövetett szabálytalanság előzte meg, az első félidőben elmaradt egy jogosnak vélt brazil büntető, a harmadik japán találat előtt pedig egyértelmű szabálytalanság történt Joao Gomessel szemben.

„Nagyon nehéz úgy tenni, mintha nem lenne miről beszélni a játékvezetés kapcsán” – tette hozzá a Barcelona sztárja.

Brazil national football team head coach Carlo Ancelotti attends a press conference ahead of the match against Japan the following day at the Singapore National Stadium in Singapore on November 13, 2026. ( The Yomiuri Shimbun ) (Photo by Hidenori Nagai / The Yomiuri Shimbun via AFP)
A Barcelona sztárja nem fogta vissza magát e lefújás után
Fotó: Hidenori Nagai / The Yomiuri Shimbun via AFP

Carlo Ancelottit pályafutása során másodszor állították ki. Az olasz szakember 2020-ban, az Everton vezetőedzőjeként egy Manchester United elleni, 1–1-es döntetlennel záruló mérkőzés után szintén piros lapot kapott, miután vitatta a játékvezető döntését.

A brazilok számára a vereség különösen kellemetlen annak fényében, hogy a nyári világbajnokságon a norvégok már a nyolcaddöntőben búcsúztatták őket. 

Ancelotti a japánok elleni vereség ellenére pozitívan értékelte csapata teljesítményének egyes elemeit, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a brazil válogatottnak még több területen fejlődnie kell.

„A mérkőzés kezdetétől fogva mindent beleadtunk, miközben tisztában voltunk azzal, hogy még vannak olyan területek, amelyeken javítanunk kell. Csapatként egyre jobbak vagyunk, és a világbajnokság után ismét kezdjük megtalálni önmagunkat. Nagyszerű mérkőzést játszottunk, a második félidőben sokkal jobban teljesítettünk, mint az elsőben” – értékelt az olasz szakember.

Ancelotti ugyanakkor a játékvezetést is szóba hozta:

Nagyon nehéz úgy játszani, ha az ember a játékvezető ellen is küzd. Nem akarok kifogásokat keresni, sok területen kell még fejlődnünk, és fejlődni is fogunk, de a mai játékvezetői teljesítmény mellett nem mehetünk el szó nélkül” 

– tette hozzá. 

Brazília kedden Szingapúr ellen próbálhat javítani, míg Japán Paraguay ellen folytathatja remek sorozatát. A japán válogatott a világbajnokság óta mind az öt mérkőzését megnyerte, így önbizalommal telve várhatja a következő találkozót.

 

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