Japán már a 19. percben kétgólos előnyre tett szert, Carlo Ancelotti csapata azonban Vinícius Júnior vezérletével visszakapaszkodott a mérkőzésbe. A Real Madrid támadója előbb a 33., majd a 75. percben talált a kapuba, így a braziloknak sikerült kiegyenlíteniük. A hajrában azonban ismét a japánok kerültek előnybe: Takumi Minamino labdaszerzése után Tatszuhiro Szakamoto a 91. percben átemelte a labdát Pedro Morisco fölött, megszerezve ezzel a győztes találatot.
A brazilok szerint azonban a gólt szabálytalanság előzte meg. Minamino Joao Gomest szerelte, a szingapúri játékvezető viszont továbbengedte a játékot. A VAR-vizsgálat után végül érvényben maradt a találat, ami heves tiltakozást váltott ki a brazil kispadon. A 71. percben lecserélt Raphinha Ancelottihoz csatlakozva kérte számon a játékvezető döntéseit, a reklamálás következtében pedig mindketten piros lapot kaptak.
Ancelotti kiakadt a bíróra a brazilok veresége után
Raphinha a mérkőzés után elnézést kért a viselkedéséért és a kiállításáért, ugyanakkor nem rejtette véka alá a játékvezetéssel kapcsolatos elégedetlenségét.
Mindenekelőtt szeretnék bocsánatot kérni a viselkedésemért és a kiállításomért. Néha nehéz megőrizni a nyugalmunkat, különösen akkor, ha úgy érzem, hogy a mérkőzés során ennyi játékvezetői hiba történt. Többször is megpróbáltam beszélni vele, de egyszer sem éreztem úgy, hogy nyitott lenne a párbeszédre. Úgy gondolom, számos hibát követett el a mérkőzés során, és ez elfogadhatatlan”
– idézi a The Athletic a brazil csapatkapitányt.
Raphinha három konkrét szituációt is kifogásolt. Véleménye szerint Japán első gólját kézzel elkövetett szabálytalanság előzte meg, az első félidőben elmaradt egy jogosnak vélt brazil büntető, a harmadik japán találat előtt pedig egyértelmű szabálytalanság történt Joao Gomessel szemben.
„Nagyon nehéz úgy tenni, mintha nem lenne miről beszélni a játékvezetés kapcsán” – tette hozzá a Barcelona sztárja.
Carlo Ancelottit pályafutása során másodszor állították ki. Az olasz szakember 2020-ban, az Everton vezetőedzőjeként egy Manchester United elleni, 1–1-es döntetlennel záruló mérkőzés után szintén piros lapot kapott, miután vitatta a játékvezető döntését.
A brazilok számára a vereség különösen kellemetlen annak fényében, hogy a nyári világbajnokságon a norvégok már a nyolcaddöntőben búcsúztatták őket.
Ancelotti a japánok elleni vereség ellenére pozitívan értékelte csapata teljesítményének egyes elemeit, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a brazil válogatottnak még több területen fejlődnie kell.
„A mérkőzés kezdetétől fogva mindent beleadtunk, miközben tisztában voltunk azzal, hogy még vannak olyan területek, amelyeken javítanunk kell. Csapatként egyre jobbak vagyunk, és a világbajnokság után ismét kezdjük megtalálni önmagunkat. Nagyszerű mérkőzést játszottunk, a második félidőben sokkal jobban teljesítettünk, mint az elsőben” – értékelt az olasz szakember.
Ancelotti ugyanakkor a játékvezetést is szóba hozta:
Nagyon nehéz úgy játszani, ha az ember a játékvezető ellen is küzd. Nem akarok kifogásokat keresni, sok területen kell még fejlődnünk, és fejlődni is fogunk, de a mai játékvezetői teljesítmény mellett nem mehetünk el szó nélkül”
– tette hozzá.
Brazília kedden Szingapúr ellen próbálhat javítani, míg Japán Paraguay ellen folytathatja remek sorozatát. A japán válogatott a világbajnokság óta mind az öt mérkőzését megnyerte, így önbizalommal telve várhatja a következő találkozót.