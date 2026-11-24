A Liverpool és a magyar válogatott csapatkapitánya önbizalommal telve várhatja a hétközi erőpróbát, ugyanis vasárnap könnyedén, 4-0-ra győztek a Manchester United elleni rangadón, az első gólt Szoboszlai Dominik lőtte szabadrúgásból. Andoni Iraola vezetőedző is arról beszélt a keddi sajtótájékoztatón, hogy egy ilyen siker után kiváló a hangulat a csapatnál.

Andoni Iraola, a Liverpool edzője nehéz meccsre számít Belgiumban Fotó: Berk Ozkan / AFP

Bajnokok Ligája, Club Brugge–Liverpool

szerda, 21.00

A szerdai találkozó kifejezetten érdekesnek ígérkezik, ugyanis mindkét fél harcban van a nyolcaddöntőbe jutást jelentő legjobb nyolcba kerülésért, a Liverpool nyolcadik, a Club Brugge pedig kilencedik helyen áll, a két kilencpontos csapat között a több szerzett gól rangsorol.

Iraolát nem lepte meg a belgák teljesítménye, és figyelmeztette Szoboszlaiékat: szerdán este kiváló formát kell mutatniuk.

"Nem mintha megleptek volna, tudtam, hogy nagyon jók, élveztem a játékuk elemzését. Néha meg kell nézni a csapatokat, és ez egy kicsit unalmas lehet, de a Brugge esetében nem ez volt a helyzet. Nagyon energikusak, és hihetetlen sorozatot futottak: 10 győzelem és egy döntetlen.

Nagyon jó formát kell mutatnunk, különben rendkívül nehéz dolgunk lesz.

Vannak olyan játékosaik, akik főszereplők lehetnek, és nyilván nálunk is szerepelnek ilyen futballisták. Nyílt mérkőzésre számítok. Mindkét csapat kellően agresszív, mindketten nyomást akarunk gyakorolni, lesznek szabad terek, és remélhetőleg megnyerjük az egy az egy elleni párharcokat" - fogalmazott Iraola.

Andoni Iraola jó hangulatról beszél

A spanyol szakember hozzátette, a Manchester United 4-0-s legyőzése óta jó a hangulat a csapaton belül.

"Győzelem után mindig jó a hangulat, de ilyen sűrű menetrend mellett nincs idő az ünneplésre. Másnap reggel már a játékosokkal együtt elemeztük a Brugge elleni mérkőzést, és áttekintettük, hogyan alakulhat a találkozó. Ezután pedig az Everton elleni derbire koncentrálunk, mert háromnaponta be kell vetnünk a játékosokat. Két fontos mérkőzés vár ránk ezen a héten, mindkettő nagy megterhelést jelent majd" – idézte a trénert a Liverpool Echo.