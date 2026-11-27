Vasárnap városi rangadót rendeznek az angol labdarúgó-bajnokság 12. fordulójában: kora délután, 13 órától Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos klubja, a Liverpool a városi rivális Everton vendége lesz. Az Everton–Liverpool derbi előtt a vendégek mestere, Andoni Iraola sajtótájékoztatót tartott.

Andoni Iraola először szerepelhet Everton–Liverpool városi derbin

Fotó: Paul Ellis / AFP

A spanyol szakember megerősítette, Cody Gakpo biztosan nem lép pályára.

„Gakpo még mindig nem játszhat izomsérülés miatt, ez általában 2-3 hét. Muñoz esetében a vizsgálat után jó hírek érkeztek, ma nem edzett, de holnap meg akarja próbálni. Jelenleg nem tudok erről nyilatkozni… Még soha nem szerepeltem, nem éltem át ezt a derbit, de nem kell sok ahhoz, hogy rájöjjek: ez egy nagy mérkőzés. Örülök, hogy részese lehetek, és szeretném élvezni – és erre csak egy mód van: a győzelem. Versenyképesnek kell lennünk, meg kell nyernünk a párharcokat, és a labdával is jól kell bánnunk” – fogalmazott Iraola, aki azt is elmondta, hogy az Everton mostani edzője, David Moyes ellen mutatkozott be a Premier League-ben.

Andoni Iraola David Moyes ellen debütált

„Az első Premier League-meccsemen, a Bournemouth–West Ham találkozón ellene debütáltam edzőként. Szerencsém volt, néhányszor beszélgethettem vele. Kimagasló tudású szakember."

Iraola külön Szoboszlai és Wirtz szerepeiről és posztjairól is beszélt:

Ezek a pozíciók nem idegenek számukra, minden rendszerben vannak olyan dolgok, amiket megtanulunk, és oda állítjuk őket, ahol jól érzik magukat, ahol jól játszanak

– fogalmazott Iraola, aki Kerkez Milos kapcsán megjegyezte, a legutóbbi mérkőzésen kiválóan teljesített.

„A Bajnokok Ligájában Cimikasz játszik, de a legutóbbi egy jó mérkőzés volt Kerkez számára. Csúcsszintre emelkedhet, meg kell próbálnunk kihasználni az átfutásait és előre töréseit, hogy azokat gólokká és gólpasszokká alakítsuk.” – mondta Andoni Iraola, akit a Liverpool Echo idézett.