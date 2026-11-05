A Liverpool úgy kapott ki 3-2-re a Fenerbahce otthonában, hogy kétszer is vezetett. A magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik végig a pályán volt Isztambulban, Kerkez Milos pedig a 76. percben állt be. A húszszoros angol bajnok az első játékrész közepén szerezte meg a vezetést, de négy perccel később a törökök egy szabadrúgás utáni megpattanó labdával egyenlítettek. A második félidőben is előnybe került a Liverpool, a Fenerbahce viszont hat perc alatt fordított, s végül nyert, amellyel a szigetországi csapat elveszítette százszázalékos mérlegét. Az angolok vezetőedzője, Andoni Iraola a meccs után önkritikát gyakorolt, és elmondta, mi vezetett a vereséghez.

Andoni Iraola (középen) elárulta, mi vezetett a vereséghez Fotó: SERHAT CAGDAS / ANADOLU

Fenerbahce-Liverpool 3-2

Bajnokok Ligája, negyedik forduló

"A vereség legfőbb okát abban látom, hogy három pontrúgásból kaptunk gólt – kezdte a spanyol szakember. – A bajnokságban eddig nagyon jól védekeztünk ezeknél a szituációknál, a mai mérkőzésig megfelelően kezeltük őket.

Tudtuk, hogy a Fenerbahce egyik legnagyobb erőssége a pontrúgásokban rejlik, ennek ellenére szabadrúgásból, szögletből, majd a végén egy hosszú bedobás után is gólt kaptunk.

Ezek a találatok különösen fájóak, hiszen kétszer is megszereztük a vezetést. Voltak jó periódusaink, irányítottuk a játékot, veszélyes támadásokat vezettünk, és sikerült gólt szereznünk. Utána azonban olyan helyzetekből kaptunk gólokat, amelyeknél sokkal jobban kellett volna védekeznünk. Olcsó gólokat kaptunk, rendezetlen szituációkból."

Andoni Iraola elkerülhető gólokról beszélt

Iraola különösen az első a harmadik gól miatt csalódott.

"Csalódottak vagyunk, mert a mérkőzés nagy részében úgy éreztem, hogy megnyerhetjük ezt a találkozót. Végül ez nem sikerült.

Különösen az első és a harmadik kapott gól miatt vagyok csalódott. A másodiknál egy kipattanó után született a találat, de az elsőnél nem állítottuk fel megfelelően a sorfalat.

A harmadik gólnál pedig Muriqi három védőnk között tudta megnyerni a fejpárbajt. Ezeket a helyzeteket mindenképpen jobban kellett volna megoldanunk."