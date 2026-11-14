1953. november 25-én több mint százezer néző előtt lépett pályára a magyar labdarúgó-válogatott a londoni Wembley Stadionban. A futball szülőhazájában addig elképzelhetetlennek tűnt, hogy egy kontinensről érkező csapat legyőzheti az angolokat saját közönségük előtt. A Sebes Gusztáv irányította Aranycsapat azonban nem egyszerűen nyerni ment Londonba: olyan taktikai forradalmat mutatott be, amelynek hatásai a mai napig felfedezhetők a világ futballjában.

Az Aranycsapat legendás meccsen nyert az angolok ellen

Fotó: AFP

A 6:3-as magyar győzelmet azóta is az évszázad mérkőzéseként emlegetjük. Puskás Ferenc legendás visszahúzós csele, Hidegkuti Nándor mesterhármasa és a magyarok elsöprő fölénye az egyetemes labdarúgás történetének meghatározó pillanataivá váltak. A taktikai újítások jelentőségét azonban egy különös részlet még érzékletesebben mutatja meg: az angolokat már az is zavarba ejtette, hogy a magyar futballisták milyen mezszámokkal szerepeltek.

A mezszámok ugyanis akkoriban egészen mást jelentettek, mint napjainkban.

Amikor még a mezszám határozta meg, hol játszik egy futballista

A modern futballban szinte elképzelhetetlen, hogy egy játékos mezszáma alapján egyértelműen következtessünk a posztjára. Cristiano Ronaldo neve összeforrt a 7-essel, Lionel Messié a 10-essel, Johan Cruyff pedig a 14-est tette legendássá. A számok napjainkra a labdarúgók személyes márkájának, egyéniségének és pályafutásának szimbólumaivá váltak.

A futball történetének első évtizedeiben azonban más volt a helyzet. Sokáig egyáltalán nem viseltek számokat a játékosok, később pedig a mezszám elsősorban azt jelezte, hogy az adott labdarúgónak hol van a helye a pályán.

Az első dokumentált kísérletek egyikére 1911-ben, Ausztráliában került sor. Az angol futballban 1928 augusztusában két bajnoki mérkőzésen is számozott mezeket használtak: a Chelsea a Swansea, a Sheffield Wednesday pedig az Arsenal ellen lépett pályára ilyen szerelésben. Az utóbbi találkozón egészen különös megoldást alkalmaztak: a hazaiak az 1-estől a 11-esig, az Arsenal játékosai pedig a 12-estől a 22-esig kaptak mezszámot.