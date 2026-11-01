Kevés olyan mérkőzés van a magyar sporttörténelemben, amely akkora jelentőséggel bír, mint az Aranycsapat 1953. november 25-i, angolok elleni londoni 6:3-as győzelme. A legendás találkozó hősei közül ma már senki sincs közöttünk, de emléküket a magyar futballrajongók generációi őrzik.

Az Aranycsapat tagjai közül már senki sincs életben, Czibor Zoltánt Komáromban temették el Fotó: Körtvélyfáy Dina

A Wembleyben történelmet író magyar együttes összeállítása máig a futballtörténelem egyik legismertebb névsora. A Grosics (Gellér) - Buzánszky, Lóránt, Lantos - Bozsik, Zakariás - Budai, Kocsis, Hidegkuti, Puskás, Czibor összeállítású csapat nem csupán egy mérkőzést nyert meg, hanem alapjaiban változtatta meg a labdarúgásról alkotott képet. Az Aranycsapat 6:3-as londoni diadala azt is jelentette, hogy a magyar válogatott lett az első kontinentális európai csapat, amely Angliát saját hazai pályáján legyőzte. A Wembleyben elszenvedett vereség sokkolta az angol futballt, és fordulópontot okozott a szigetországi labdarúgás történetében. A magyarok hat hónappal később Budapesten még nagyobb csapást mértek az angolokra, amikor a Népstadionban 7:1-re győztek.

Az Aranycsapat emléke

A tizenkét pályára lépő magyar futballista közül négyen a budapesti Szent István-bazilikában nyugszanak: Puskás Ferenc, Kocsis Sándor, Grosics Gyula és Buzánszky Jenő. Különösen Puskás temetése volt országos jelentőségű esemény: 2006-ban a Puskás Ferenc Stadionban ravatalozták fel, majd állami gyászszertartás keretében kísérték utolsó útjára.

A többiek nyughelye is az ország különböző pontjaihoz kötődik. Bozsik József és Zakariás József a Farkasréti temetőben, Hidegkuti Nándor az Óbudai temetőben nyugszik, míg Czibor Zoltán Komáromban talált végső nyugalomra.

Az Aranycsapat tagjai már nem lehetnek közöttünk, de a 6:3 emléke nem halványul. A magyar futball legnagyobb hősei örökre beírták nevüket a sporttörténelembe.