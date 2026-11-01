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Mindenszentek és halottak napja alkalmából érdemes felidézni, hol helyezték örök nyugalomra a legendás magyar válogatott tagjait. Az Aranycsapat futballistáinak nyughelye az ország különböző pontjaihoz kötődik.

Kevés olyan mérkőzés van a magyar sporttörténelemben, amely akkora jelentőséggel bír, mint az Aranycsapat 1953. november 25-i, angolok elleni londoni 6:3-as győzelme. A legendás találkozó hősei közül ma már senki sincs közöttünk, de emléküket a magyar futballrajongók generációi őrzik.

Az Aranycsapat tagjai közül már senki sincs életben, Czibor Zoltánt Komáromban temették el
Az Aranycsapat tagjai közül már senki sincs életben, Czibor Zoltánt Komáromban temették el Fotó: Körtvélyfáy Dina

A Wembleyben történelmet író magyar együttes összeállítása máig a futballtörténelem egyik legismertebb névsora. A Grosics (Gellér) - Buzánszky, Lóránt, Lantos - Bozsik, Zakariás - Budai, Kocsis, Hidegkuti, Puskás, Czibor összeállítású csapat nem csupán egy mérkőzést nyert meg, hanem alapjaiban változtatta meg a labdarúgásról alkotott képet. Az Aranycsapat 6:3-as londoni diadala azt is jelentette, hogy a magyar válogatott lett az első kontinentális európai csapat, amely Angliát saját hazai pályáján legyőzte. A Wembleyben elszenvedett vereség sokkolta az angol futballt, és fordulópontot okozott a szigetországi labdarúgás történetében. A magyarok hat hónappal később Budapesten még nagyobb csapást mértek az angolokra, amikor a Népstadionban 7:1-re győztek.

Az Aranycsapat emléke

A tizenkét pályára lépő magyar futballista közül négyen a budapesti Szent István-bazilikában nyugszanak: Puskás Ferenc, Kocsis Sándor, Grosics Gyula és Buzánszky Jenő. Különösen Puskás temetése volt országos jelentőségű esemény: 2006-ban a Puskás Ferenc Stadionban ravatalozták fel, majd állami gyászszertartás keretében kísérték utolsó útjára.

A többiek nyughelye is az ország különböző pontjaihoz kötődik. Bozsik József és Zakariás József a Farkasréti temetőben, Hidegkuti Nándor az Óbudai temetőben nyugszik, míg Czibor Zoltán Komáromban talált végső nyugalomra.

Az Aranycsapat tagjai már nem lehetnek közöttünk, de a 6:3 emléke nem halványul. A magyar futball legnagyobb hősei örökre beírták nevüket a sporttörténelembe.

Hol nyugszanak a 6:3 hősei?

Grosics Gyula, Szent István-bazilika, Fájdalmas Szűzanya-terem

Buzánszky Jenő, Szent István-bazilika, Fájdalmas Szűzanya-terem

Lóránt Gyula, Kőszeg, Köztemető, A/2. parcella

Lantos Mihály, Rákoskeresztúri Új Köztemető, 39. parcella

Bozsik József, Farkasréti temető, 36/1. parcella

Zakariás József, Farkasréti temető, 11/2. parcella

Budai II László, Rákospalotai temető, 60. parcella

Kocsis Sándor, Szent István-bazilika, Fájdalmas Szűzanya-terem

Hidegkuti Nándor, Óbudai temető, 24. parcella

Puskás Ferenc, Szent István-bazilika, Szent Lipót-terem

Czibor Zoltán, Komáromi Köztemető, G parcella

Gellér Sándor, Keszthely, Szent Miklós temető, urnafal

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