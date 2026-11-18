Az argentinok szerint a Lionel Messi utáni korszak legfontosabb játékosa lehet Nico Paz. A Como tehetséges támadó középpályása fantasztikust szezont fut, de nemcsak klubjában, hanem a nemzeti csapatban is villog. A 22 éves sztár az Argentína-Costa Rica felkészülési mérkőzésen nem akármilyen gólokat lőtt, melyek láttán még nyolcszoros aranylabdás elődje is csettintene.

Nico Paz két csodás gólt lőtt az Argentína-Costa Rica meccsen

Fotó: DIEGO LIMA / AFP

Argentína-Costa Rica: zseniális gólok Nico Paztól

Nico Paz a 8. percben szerzett vezetést, a Serie A-ban szereplő Como sztárja egy lekészített labdát 16 méterről vágott a jobb felső sarokba. A technikás futballista fél óra elteltével is megvillant, újabb találatával az előzőt is felülmúlta: gyönyörűen fordult le a középpályán, beszáguldott a büntetőterületen belülre, majd a védők szorításában elemi erővel bombázott a rövid felsőbe. Tizenhatodik válogatott mérkőzésén Paz a hatodik gólját szerezte, csapata 7-0-s kiütéssel gázolt át Costa Rica legjobbjain.

A találkozó után az argentin sajtó nem győzte méltatni a Como játékosát. A La Nación „Nico Paz megnyitja a jövő kapuját: két bombagól, amellyel a vágyott mezre pályázik” címmel írt elemzést a 22 éves futballista teljesítményéről.

A lap szerint Messi legendás tízes mezének szimbolikus örököse lehet Paz,

aki elegáns, technikás bal lábas futballista, és megvan a képessége ahhoz, hogy átvegye a stafétát minden idők egyik legjobb labdarúgójától.

Nico Paz előbb-utóbb megkaphatja a legendás tízes mezt

Fotó: DIEGO LIMA / AFP

Lionel Scaloni óvatosságra intett

A Clarín még egyértelműbben fogalmazott. „Nico Paz Costa Rica elleni bombagóljai: úgy játszott, mint egy tízes, a szurkolók ovációval fogadták.” A lap szerint Paznak mindössze 38 percre volt szüksége ahhoz, hogy bizonyítsa, komoly örököse lehet Messi tízes mezének – jelenleg a 18-as dresszt viseli. Külön kiemelték a második gólját, amikor három ellenféllel szemben nyerte meg a párharcot, majd jobbal hatalmas gólt ragasztott a léc alá.

Lionel Scaloni szövetségi kapitány sem ment el szó nélkül Paz produkciója mellett. A vb-győztes tréner megjegyezte, hogy játékosa az elmúlt két mérkőzésen nagyon jól futballozott, és több alkalommal is magára vállalta a felelősséget. Érdekes módon Messi nevét is megemlítette, amikor arról beszélt, hogy még az argentin legendának is szüksége volt a csapattársaira a győzelmekhez.