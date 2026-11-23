David Raya, az Arsenal világbajnok kapusa várhatóan elkerüli a műtétet, miután Mikel Arteta megerősítette, hogy a spanyol hálóőr a Newcastle United elleni mérkőzésen elszenvedett sérülése nem súlyos.

David Rayát, az Arsenal kapusát sérülés miatt le kellett cserélni a Newcastle United elleni meccsen

Fotó: Andy Buchanan / AFP

Arteta hétfői sajtótájékoztatóján elmondta, hogy Rayán további vizsgálatokat végeznek annak érdekében, hogy pontosan felmérjék a sérülés mértékét. A 31 éves kapus biztosan kihagyja az Arsenal keddi, Borussia Dortmund elleni Bajnokok Ligája-mérkőzését, ugyanakkor a kezdeti orvosi előrejelzést kifejezetten biztatónak nevezte.

Mennyire súlyos az Arsenal világbajnok kapusának a sérülése?

Az Arsenal kapusát a 70. percben kellett lecserélni a Newcastle United elleni mérkőzésen, miután egy szögletet követően összeütközött Will Osulával. Raya az orvosi stáb egyik tagjának segítségével, a karját fogva hagyta el a pályát, és úgy tűnt, súlyosan megsérült a válla.

Sajnos holnap még nem állhat rendelkezésünkre, de a sérülés nem tűnik túl súlyosnak. Holnap további vizsgálatokra van szükségünk, de az eddigi eredmények meglehetősen biztatóak. Az akciót követően azonnal jelentkező fájdalom miatt mindannyian nagyon aggódtunk, de úgy tűnik, a helyzet jobb, mint amire előzetesen számítottunk”

– idézi a The Athletic Mikel Artetát, az Arsenal vezetőedzőjét.

„Az orvosok tájékoztatása meglehetősen szakszerű és technikai jellegű volt. Ha megnézzük az esetet, első ránézésre nem tűnik különösebben súlyosnak. A fájdalom mértéke és az, hogy mennyire nehezen tudott mozogni, azonban komoly aggodalomra adott okot. Sokkal rosszabb kimenetelre számítottunk. Abban a pillanatban szinte elviselhetetlen fájdalmai voltak” – folytatta a baszk szakember, aki kiemelte, hogy Rayának nem lesz szüksége műtétre.

Az Arsenal vezetőedzője hangsúlyozta, hogy ez volt a legnagyobb félelme, hiszen egy ilyen beavatkozás esetén hónapokra nélkülöznie kellett volna a világ egyik legjobb kapusát. Raya helyét a világ legdrágább kapusa, Kepa Arrizabalaga vette át az Arsenalban.

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Fotó: Paul Faith / AFP

A spanyol kapus mindössze második alkalommal lépett pályára az Arsenal színeiben a Premier League-ben, amióta 2025 nyarán a Chelsea-től az észak-londoni klubhoz igazolt. Korábbi bajnoki szereplésére az előző idény utolsó fordulójában, a Crystal Palace ellen került sor, amikor az Arsenal már bebiztosította bajnoki címét.