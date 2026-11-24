Kedden és szerdán folytatódik a Bajnokok Ligája 2026–2027-es idényének alapszakasza, amelynek második feléhez érkezve egyre nagyobb jelentősége van minden megszerzett pontnak. Magyar szempontból különösen izgalmasnak ígérkezik az ötödik forduló, hiszen a Liverpool két válogatott játékosa, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos mellett Willi Orbán, Gulácsi Péter, Varga Barnabás, Vitális Milán és Sallai Roland csapata is pályára lép. Utóbbi szereplésére sérülés miatt nincs sok esély, a lipcseiek csapatkapitánya azonban történelmi mérföldkőhöz érkezhet.
Sallai Roland – Galatasaray
Az Aston Villa elleni hazai mérkőzésen folytathatja remek sorozatát a Galatasaray, amely két vereséggel kezdte a BL-alapszakaszt, azóta viszont a Lille-t 4–2-re, a Stuttgartot pedig 2–0-ra legyőzte. Okan Buruk együttese a török bajnokságban is menetel, legutóbbi hét tétmérkőzését egyaránt megnyerte. Az isztambuliak ráadásul legutóbbi három, angol csapat elleni hazai találkozójukon is győztek, köztük kétszer a Liverpoolt múlták felül.
Sallai Roland ugyanakkor várhatóan nem lehet ott a pályán. A magyar válogatott futballista az Észak-Írország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzés bemelegítésekor sérült meg, a Galatasaray tájékoztatása szerint a bal combhajlítója húzódott meg és bevérzett. A török sajtó hétfői beszámolói alapján a 29 éves játékos kihagyja a keddi találkozót. Az Aston Villa elleni összecsapás a Galatasaray számára így is kiemelt jelentőségű, hiszen győzelemmel tovább közelíthetne a közvetlen nyolcaddöntőbe jutást érő helyekhez.
Varga Barnabás és Vitális Milán – AEK Athén
Nehéz feladat vár az AEK Athén két magyar játékosára, akik az olasz futball egyik legnagyobb meglepetéscsapatához, a Comóhoz látogatnak. Cesc Fabregas együttese története első BL-szereplése során négy mérkőzésen 19 gólt szerzett, ami rekord az újoncok között. Az olaszok a Manchester Unitedet és az RB Leipziget egyaránt 4–1-re verték, legutóbb pedig elképesztő, 9–1-es győzelmet arattak a Lens ellen. A Como legveszélyesebb támadója, Tasosz Duvikasz már hat találatnál jár a sorozatban.
Az AEK ezzel szemben a LASK elleni győzelem után háromszor kikapott, legutóbb a Real Madrid fordított ellene, és nyert 3–2-re Athénban. Marko Nikolics csapata a hétvégén a Kalamata otthonában aratott 1–0-s sikerrel hangolt a BL-folytatásra, a találkozót Varga Barnabás és Vitális Milán is végigjátszotta. A görög együttesnek idegenben különösen nehéz dolga lehet, ugyanis története során még soha nem nyert vendégként a Bajnokok Ligája főtábláján: az eddigi 17 ilyen mérkőzéséből öt döntetlen mellett tizenkettőt elveszített.
Willi Orbán – RB Leipzig
Különleges mérkőzésre készülhet Willi Orbán, aki néhány nap alatt másodszor is történelmet írhat az RB Leipzig színeiben. A magyar válogatott védője szombaton, az Union Berlin otthonában 5–1-re megnyert Bundesliga-találkozón a 269. bajnoki fellépésével beállította Gulácsi Péter lipcsei rekordját. Kedden pedig már egy másik csúcs kerülhet a birtokába: jelenleg 42 BL-mérkőzéssel holtversenyben áll Yussuf Poulsennel, így a Lens elleni 43. szereplésével egyedüli klubrekorderré válhat.
A német együttesnek ugyanakkor a pontokra is nagy szüksége van, hiszen négy BL-mérkőzéséből csak a PSV Eindhoven ellenit nyerte meg. A Lens személyében papíron kedvező ellenfél érkezik Lipcsébe, a franciák ugyanis legutóbb 9–1-re kaptak ki a Comótól. A találkozó külön érdekessége, hogy Amadou Haidara korábbi klubja ellen léphet pályára, míg a Leipzig támadója, Christopher Nkunku szintén rekordra készül: egy góllal megelőzné Emil Forsberget a klub BL-góllövőlistájának élén.
Gulácsi Péter – Villarreal
Néhány nappal a Barcelona elleni drámai vereség után újabb fontos mérkőzés vár Gulácsi Péterre. A Villarreal vasárnap 2–0-s vezetésről kapott ki 3–2-re a Camp Nouban, a 36 éves magyar kapus azonban hét védéssel akadályozta meg a súlyosabb vereséget. Teljesítményét a spanyol sportsajtó és a Barcelona korábbi futballistája, Lobo Carrasco is külön méltatta.
Marcelino csapata szerdán a Slavia Praha otthonában javíthat, ám a statisztikák alapján egyik együttes sincs jó helyzetben. A csehek 23 BL-mérkőzés óta nyeretlenek, amivel beállították a sorozat negatív rekordját, míg a Villarreal az utóbbi hét idegenbeli BL-találkozóját elveszítette. A spanyolok négy forduló után mindössze három ponttal állnak, így Gulácsi bravúrjaira ezúttal is nagy szükség lehet.
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos – Liverpool
A Manchester United 4–0-s kiütése után Belgiumban folytathatja szereplését a Liverpool, amely az FC Bruges vendégeként lép pályára. Andoni Iraola együttese a hétvégén ismét megmutatta támadóerejét, a rangadón Szoboszlai Dominik szabadrúgásból talált be, Kerkez Milos pedig honfitársához végigjátszotta a mérkőzést. A magyar középpályás ráadásul a 2023-as liverpooli érkezése óta már öt közvetlen szabadrúgásgólt szerzett a Premier League-ben, többet, mint bárki más ebben az időszakban.
A Vörösök ugyanakkor a BL-ben eddig kevésbé voltak kiegyensúlyozottak: négy mérkőzésen 14 gólt szereztek, de tízet kaptak, legutóbb 3–2-re elbuktak a Fenerbahce otthonában. A belga ellenfél szintén rendkívül gólerős, utóbbi 19 BL-mérkőzésén egyaránt legalább három találat született. A két klub közös múltja is összeköti a feleket, az 1976-os UEFA-kupa-döntő és az 1978-as BEK-finálé is Liverpool-sikerrel zárult. Szoboszlaiék számára a szerdai találkozó újabb lehetőség lesz arra, hogy megerősítsék helyüket az alapszakasz élmezőnyében.
Bajnokok Ligája, alapszakasz, 5. forduló
November 24., kedd
November 25., szerda