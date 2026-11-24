Kedden és szerdán folytatódik a Bajnokok Ligája 2026–2027-es idényének alapszakasza, amelynek második feléhez érkezve egyre nagyobb jelentősége van minden megszerzett pontnak. Magyar szempontból különösen izgalmasnak ígérkezik az ötödik forduló, hiszen a Liverpool két válogatott játékosa, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos mellett Willi Orbán, Gulácsi Péter, Varga Barnabás, Vitális Milán és Sallai Roland csapata is pályára lép. Utóbbi szereplésére sérülés miatt nincs sok esély, a lipcseiek csapatkapitánya azonban történelmi mérföldkőhöz érkezhet.

Willi Orbán az RB Leipzig Bajnokok Ligája-rekordere lehet

Fotó: Soeren Stache/DPA/AFP

Sallai Roland – Galatasaray

Az Aston Villa elleni hazai mérkőzésen folytathatja remek sorozatát a Galatasaray, amely két vereséggel kezdte a BL-alapszakaszt, azóta viszont a Lille-t 4–2-re, a Stuttgartot pedig 2–0-ra legyőzte. Okan Buruk együttese a török bajnokságban is menetel, legutóbbi hét tétmérkőzését egyaránt megnyerte. Az isztambuliak ráadásul legutóbbi három, angol csapat elleni hazai találkozójukon is győztek, köztük kétszer a Liverpoolt múlták felül.

Sallai Roland ugyanakkor várhatóan nem lehet ott a pályán. A magyar válogatott futballista az Észak-Írország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzés bemelegítésekor sérült meg, a Galatasaray tájékoztatása szerint a bal combhajlítója húzódott meg és bevérzett. A török sajtó hétfői beszámolói alapján a 29 éves játékos kihagyja a keddi találkozót. Az Aston Villa elleni összecsapás a Galatasaray számára így is kiemelt jelentőségű, hiszen győzelemmel tovább közelíthetne a közvetlen nyolcaddöntőbe jutást érő helyekhez.

Varga Barnabás és Vitális Milán – AEK Athén

Nehéz feladat vár az AEK Athén két magyar játékosára, akik az olasz futball egyik legnagyobb meglepetéscsapatához, a Comóhoz látogatnak. Cesc Fabregas együttese története első BL-szereplése során négy mérkőzésen 19 gólt szerzett, ami rekord az újoncok között. Az olaszok a Manchester Unitedet és az RB Leipziget egyaránt 4–1-re verték, legutóbb pedig elképesztő, 9–1-es győzelmet arattak a Lens ellen. A Como legveszélyesebb támadója, Tasosz Duvikasz már hat találatnál jár a sorozatban.