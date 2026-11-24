A sérült Sallai Rolandot nélkülöző Galatasaray kedden 1-0-ra legyőzte hazai pályán az Európa-liga-győztes Aston Villát. A magyar válogatott szélsője még a múlt hét keddi, északírek elleni Nemzetek Ligája-mérkőzést megelőző bemelegítés végén sérült meg, s mint kiderült, a bal combhajlítóizmában keletkezett bevérzés miatt orvosi kezelésre szorul. Csapata az első kaput eltaláló lövésből, Deniz Gül révén vezetést szerzett a 77. percben. A törökök két vereséggel kezdték a Bajnokok Ligája-alapszakaszt, utána viszont sorozatban három mérkőzést nyertek meg, míg az El-győztes angolok három győzelmet követően a legutóbbi két mérkőzésüket elveszítették.

A Bajnokok Ligája 5. fordulójában az AEK Athén Comóban lépett fel Fotó: STEFANO RELLANDINI / AFP

Három magyar játszott a Bajnokok Ligája keddi játéknapján

Az AEK Athén Vitális Milánnal a kezőcsapatban, Varga Barnabással a kispadon Comóban lépett fel. Az olaszok az első félidőben 11-est hibáztak, majd a szünet után Milla révén előnybe kerültek. Öt perccel az olaszok gólja után Varga Barnabás csereként lépett pályára. A magyar csatár a hajrában helyzetbe került, egy csel után betört a 16-oson, majd elvágódott. Büntetőt reklamált, de a játék folytatódott. Az AEK végül 1-0-ra kikapott, Vitálist a 79. percben lecserélték.

Willi Orban kezdőként szerepelt az RB Leipzigben, amely a Lenst fogadta. A németek két gyors góllal szerezték meg a vezetést, végül 3-1-re nyertek, Orban végig pályán volt a BL-meccsen.

A manchesteriek szerint a bíró korán fújta le a meccset Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A Manchester City-Napoli meccsen a lefújás után kisebb botrány alakult ki: a City játékosai és stábtagjai tiltakoztak, mert úgy érezték, a bíró húsz másodperccel korábban fújta le a meccset. Kiderült, hogy a stadion órája járt pontatlanul. A találkozó 2-2-re zárult.