A sérült Sallai Rolandot nélkülöző Galatasaray kedden 1-0-ra legyőzte hazai pályán az Európa-liga-győztes Aston Villát. A magyar válogatott szélsője még a múlt hét keddi, északírek elleni Nemzetek Ligája-mérkőzést megelőző bemelegítés végén sérült meg, s mint kiderült, a bal combhajlítóizmában keletkezett bevérzés miatt orvosi kezelésre szorul. Csapata az első kaput eltaláló lövésből, Deniz Gül révén vezetést szerzett a 77. percben. A törökök két vereséggel kezdték a Bajnokok Ligája-alapszakaszt, utána viszont sorozatban három mérkőzést nyertek meg, míg az El-győztes angolok három győzelmet követően a legutóbbi két mérkőzésüket elveszítették.
Három magyar játszott a Bajnokok Ligája keddi játéknapján
Az AEK Athén Vitális Milánnal a kezőcsapatban, Varga Barnabással a kispadon Comóban lépett fel. Az olaszok az első félidőben 11-est hibáztak, majd a szünet után Milla révén előnybe kerültek. Öt perccel az olaszok gólja után Varga Barnabás csereként lépett pályára. A magyar csatár a hajrában helyzetbe került, egy csel után betört a 16-oson, majd elvágódott. Büntetőt reklamált, de a játék folytatódott. Az AEK végül 1-0-ra kikapott, Vitálist a 79. percben lecserélték.
Willi Orban kezdőként szerepelt az RB Leipzigben, amely a Lenst fogadta. A németek két gyors góllal szerezték meg a vezetést, végül 3-1-re nyertek, Orban végig pályán volt a BL-meccsen.
A Manchester City-Napoli meccsen a lefújás után kisebb botrány alakult ki: a City játékosai és stábtagjai tiltakoztak, mert úgy érezték, a bíró húsz másodperccel korábban fújta le a meccset. Kiderült, hogy a stadion órája járt pontatlanul. A találkozó 2-2-re zárult.
Bajnokok Ligája eredmények, alapszakasz, 5. forduló:
Galatasaray-Aston Villa 1-0 (0-0)
gól: Gül (77.)
Bodö/Glimt-LASK 1-0 (0-0)
gól: Helmersen (92.)
Real Madrid-PSV Eindhoven 5-1 (0-1)
gól: Valverde (50.), Bellingham (60.), Mbappe (64., 84.), Vinicius (87.) ill. Perisic (32. - 11-esből)
Manchester City-SSC Napoli 2-2 (0-0)
gól: Bouaddi (67.), Cherki (86.), ill. Hojlund (55.), Lang (76.)
Arsenal-Borussia Dortmund 1-1 (1-0)
gól: Gyökeres (10.), ill. Beier (55.)
Feyenoord-FC Porto 0-1 (0-1)
gól: Targhalline (2., öngól)
RB Leipzig-Lens 3-1 (2-0)
gól: Raum (6.), Nusa (9., 90.), ill. Udol (58.)
Slovan Bratislava-Real Betis 0-2 (0-1)
gól: Hernandez (43., 57.)
Como-AEK Athén 1-0 (0-0)
gól: Milla (57.)