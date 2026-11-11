Nem mindennapi szerepben próbálja ki magát a magyar labdarúgás egykori kiváló támadója, Bajzát Péter. Az NB I-ben kétszer is gólkirályi címet szerző korábbi futballista ezúttal nem a pályán, hanem a kamerák előtt bizonyíthat, ugyanis szerepet kapott egy különleges, a Depeche Mode zenekarhoz kapcsolódó koncertfilmben. A 45 éves egykori csatár a forgatás kulisszatitkairól is mesélt, sőt, még az Oscar-díj is szóba került.

Bajzát Péter (zöldben) színészkedni kezdett Fotó: HEOL

Oscar-díjról is beszélt Bajzát Péter

A Debrecenben, a Győri ETO-ban, a Diósgyőrben, a Nyíregyházában és a Pécsben is megfordult Bajzát Péter pályafutása során 287 NB I-es mérkőzésen 117 gólt szerzett, jelenleg pedig Budakalászon dolgozik az utánpótlásban. A kétszeres Magyar Kupa-győztes korábbi támadó egy ismerősének köszönhetően kapott lehetőséget arra, hogy szerepeljen a 101 Hang – Depeche Mode Special Tribute című produkcióhoz készülő filmben.

A korábbi futballista a Nemzeti Sportnak elárulta, hogy eleinte maga sem gondolta volna, hogy egyszer színészként próbálja ki magát, végül azonban úgy döntött, belevág a számára teljesen új kihívásba.

Ha egyedül kellett volna idegenek közé menni, aligha vágtam volna bele, így azonban, hogy a forgatáson vannak ismerősök, úgy voltam vele, miért ne próbálnám ki magamat ebben is?! Mit veszíthetek?

– fogalmazott Bajzát.

Az egykori csatár számára azért is különleges ez a szerep, mert labdarúgóként kifejezetten kerülte a kamerákat, és a televíziós felkéréseket is rendszeresen visszautasította. A filmes forgatásokon azonban egészen másként éli meg a szereplést.

Itt viszont valahogy nem zavar a kamera, forog a film, mi pedig közben beszélgetünk, hol komoly, hol meg vidám arcot kell vágni. Jó a hangulat, és olyasmit próbálhatok ki, amiben korábban nem volt részem. Nekem ennyi éppen elég, nem vágyom további szerepekre

– árulta el a korábbi gólkirály.

Bajzát a filmben egy Depeche Mode-rajongót alakít, aki barátaival együtt idézi fel fiatalkorának emlékezetes helyszíneit. A forgatás többek között Szentendrén és Dunabogdányban zajlott, de házibuliban, garázstetőn és egy romkocsmában is készültek jelenetek. Utóbbiban a Kozmix frontembere, Lányi Lala is feltűnt. A korábbi futballista azt is elárulta, hogy a forgatások olykor komoly fizikai megpróbáltatást jelentettek számára, különösen a nyári hőségben.

Akadtak nehezebb napok… Szentendrén, a domb előtt állva például alaposan elfáradtam. Negyvenfokos melegben, feketében, hosszú nadrágban töltöttünk el két-három órát. Az nem volt könnyű!

– emlékezett vissza Bajzát, aki több alkalommal késő estig dolgozott a stábbal.