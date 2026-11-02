Viccesen leszidta a Viktoria Plzen vezetőedzőjét a Sigma Olomouc trénere, amiért magyar válogatott játékosukra, Baráth Péterre hajtanak. A 24 éves labdarúgóval kapcsolatban napokkal ezelőtt jelent meg a hír, hogy az Európa-liga-főtáblás csapat érdeklődik iránta. Pavel Hapalnak több sem kellett, telefonon hívta fel emiatt Radoslav Kovácot.

Baráth Péter iránt érdeklődik a Plzen

Fotó: Marcin Golba / NurPhoto via AFP

Baráth Péter iránt érdeklődik a Plzen

A Sigma Olomouc magyar válogatott labdarúgóját, Baráth Pétert napokkal ezelőtt hozták hírbe a Viktoria Plzennel. A 24 éves középpályás edzője, Pavel Hapal pedig egy érdekes történetet osztott meg a cseh sajtóértesülésekkel kapcsolaban.

Engem senki nem kérdezett, más ajtókon kell kopogtatniuk. Én nem beszéltem a Plzennel. Radek Kováccsal viszont telefonon beszéltem, és jól le is szidtam azért, mert a játékosainkra hajt. Rövid beszélgetés volt, mert éppen a Jihlava elleni mérkőzésre készült, és már egyik lába a buszban volt. Azt mondta, hogy majd visszahív, de azóta sem jelentkezett

– mondta mosolyogva a Sigma Olomouc edzője, akinek szavait a Csakfoci idézte.

Más hírek szerint viszont kizártnak tűnik, hogy Baráth Péter Csehországon belül váltson klubot. Ha a 24 éves válogatott labdarúgó el is igazolna, inkább egy magasabban jegyzett bajnokságban folytatná.