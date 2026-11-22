Gulácsi Péterrel kezdődött a Villarreal összeállítása a Barcelona elleni meccsen, és a magyar kapusnak sokáig semmi dolga nem volt a 105 ezres Camp Nou Stadionban. Sőt, csapata döbbenetet okozott: az 5. percben Fermin a saját térfelén eladta a labdát, amit Buchanan távolról a kapu bal oldalába bombázott. Egy perccel később már 2-0-ra vezetett a Villarreal, Oluwaseyi a leshatáron lépett ki a bal oldalon, majd hosszú sprint után éles szögből a léc alá bombázott. Döbbent csend fogadta a látottakat a Barcelona-Villarreal meccsen...

Gulácsi Péter (szürkében) munkában a Barcelona-Villarreal meccsen Fotó: JOSEP LAGO / AFP

Barcelona-Villarreal 3-2 (0-2)

A 23. percben szépíthetett volna a Barca, Lamine Yamal 11-est lőhetett, a bal sarkot vette célba, de a kapufát találta, Gulácsi Péter a másik irányba vetődött. A magyar kapus a szünetig háromszor is védett, de igazán komoly erőpróbát nem adtak neki a katalánok.

Barcelona-Villarreal: kétgólós hátrányból nyert a Barca

Az 53. percben jött az első bravúr: Fermin lövését védte vetődve a bal alsó sarok előtt a magyar kapus. Az 57. percben már nem volt ellenszer, Pedri balról ívelt a kapu elé, Martin a hosszú felső sarokba csúsztatta a labdát. Három perccel később egyenlített a Barca, Lamine Yamal jobbról elegánsan gurított keresztbe, Fermin középről, 12 méterről, a jobb alsóba lőtt, Gulácsi hiába vetődött. A 67. percben egy öngóllal fordított a Barca, Eric Garcia jobbról passzolt a kapu elé, Navarro a saját kapujába terelte a labdát.

A 84. percben Gulácsi újabb bravúrt mutatott be, Dani Olmo lövését védte vetődve.

A Barcelona végül kétgólos hátrányból fordítva 3-2-re nyert.

Gulácsi Péter a vereség ellenére remek teljesítményt nyújtott. A korábbi 58-szoros magyar válogatott kapus szeptember eleje óta csak egy Bajnokok Ligája- és egy Spanyol Kupa-mérkőzést hagyott ki, az időközben eltelt több mint kéthónapban 12 tétmérkőzésen lépett pályára.