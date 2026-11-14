Anglia csütörtök este 2–1-re legyőzte Horvátországot, ezzel biztosította helyét a Nemzetek Ligája negyeddöntőjében. A találkozón Harry Kane történelmet írt, hiszen 126. alkalommal lépett pályára a nemzeti csapatban, ráadásul a győztes gólt is ő szerezte tizenegyesből. A Wembleyben azonban nem minden angol játékos részesült ünneplésben: a 78. percben Trent Alexander-Arnold helyére beálló Ben White-ot saját szurkolóinak egy része kifütyülte.

Ben White-ot (balra) már nem először fütyülték ki az angol szurkolók

Fotó: NurPhoto/AFP

Saját szurkolói fütyülték ki az angol válogatott játékosát

Az Arsenal 29 éves védője már korábban is megtapasztalta az angol drukkerek ellenszenvét. White a 2022-es katari világbajnokság idején személyes okokra hivatkozva idő előtt elhagyta a válogatott edzőtáborát, majd Gareth Southgate szövetségi kapitány irányítása alatt nem vállalta a szereplést a nemzeti csapatban. A brit sajtó szerint a háttérben Steve Holland másodedzővel kialakult konfliktus állhatott, a történtek pontos körülményeit azonban máig nem hozták nyilvánosságra.

White csak Thomas Tuchel kinevezése után, idén márciusban tért vissza a válogatottba, ám az Uruguay elleni felkészülési mérkőzésen már akkor is kifütyülték. A védő azon a találkozón gólt szerzett, később azonban az ő szabálytalansága miatt jutottak büntetőhöz az uruguayiak, akik 1–1-re mentették az összecsapást.

A futballista néhány nappal a Horvátország elleni mérkőzés előtt a BBC Radio 5 Live-nak beszélt a korábbi eseményekről és a szurkolók viselkedéséről.

„Mindenki azt csinál, amit akar, engem ez nem zavar. De talán azért viselkednek így, mert nem ismerik a teljes történetet. Ha ismernék, lehet, hogy nem fütyülnének ki” – fogalmazott White, aki hangsúlyozta, hogy továbbra sem kívánja nyilvánosságra hozni a 2022-es távozásának részleteit.

Thomas Tuchel megvédte Ben White-ot

A találkozó után az angol szövetségi kapitányt is szembesítették a történtekkel. Különösen érdekes volt, hogy a horvátok legendáját, Luka Modricot a Wembley közönsége megtapsolta a pályára lépésekor, miközben a hazai válogatott játékosát füttykoncert fogadta.