Anglia csütörtök este 2–1-re legyőzte Horvátországot, ezzel biztosította helyét a Nemzetek Ligája negyeddöntőjében. A találkozón Harry Kane történelmet írt, hiszen 126. alkalommal lépett pályára a nemzeti csapatban, ráadásul a győztes gólt is ő szerezte tizenegyesből. A Wembleyben azonban nem minden angol játékos részesült ünneplésben: a 78. percben Trent Alexander-Arnold helyére beálló Ben White-ot saját szurkolóinak egy része kifütyülte.
Saját szurkolói fütyülték ki az angol válogatott játékosát
Az Arsenal 29 éves védője már korábban is megtapasztalta az angol drukkerek ellenszenvét. White a 2022-es katari világbajnokság idején személyes okokra hivatkozva idő előtt elhagyta a válogatott edzőtáborát, majd Gareth Southgate szövetségi kapitány irányítása alatt nem vállalta a szereplést a nemzeti csapatban. A brit sajtó szerint a háttérben Steve Holland másodedzővel kialakult konfliktus állhatott, a történtek pontos körülményeit azonban máig nem hozták nyilvánosságra.
White csak Thomas Tuchel kinevezése után, idén márciusban tért vissza a válogatottba, ám az Uruguay elleni felkészülési mérkőzésen már akkor is kifütyülték. A védő azon a találkozón gólt szerzett, később azonban az ő szabálytalansága miatt jutottak büntetőhöz az uruguayiak, akik 1–1-re mentették az összecsapást.
A futballista néhány nappal a Horvátország elleni mérkőzés előtt a BBC Radio 5 Live-nak beszélt a korábbi eseményekről és a szurkolók viselkedéséről.
„Mindenki azt csinál, amit akar, engem ez nem zavar. De talán azért viselkednek így, mert nem ismerik a teljes történetet. Ha ismernék, lehet, hogy nem fütyülnének ki” – fogalmazott White, aki hangsúlyozta, hogy továbbra sem kívánja nyilvánosságra hozni a 2022-es távozásának részleteit.
Thomas Tuchel megvédte Ben White-ot
A találkozó után az angol szövetségi kapitányt is szembesítették a történtekkel. Különösen érdekes volt, hogy a horvátok legendáját, Luka Modricot a Wembley közönsége megtapsolta a pályára lépésekor, miközben a hazai válogatott játékosát füttykoncert fogadta.
„Őszintén szólva nem hallottam a Bennek szóló füttyöt. Luka Modric megtapsolását viszont igen, amit meg is érdemelt, hiszen a futball legendája. Azt hittem, ezen a fejezeten már túlléptünk” – idézte Tuchelt a Press Association.
A német szakember egyértelművé tette, hogy továbbra is teljes mértékben számít White-ra.
Remélem, ez többé nem fordul elő. Ő a mi játékosunk. Amióta én vagyok a szövetségi kapitány, mindent megtesz azért, hogy a csapat tagja lehessen, és semmi kifogásom nem lehet a hozzáállásával kapcsolatban
– jelentette ki Tuchel.
„A csapatunk tagja, mi pedig megvédjük a játékosainkat. Megérdemli, hogy itt legyen velünk” – tette hozzá az angol válogatott szövetségi kapitánya.
Tuchel azt sem tartja valószínűnek, hogy az ellenséges fogadtatás miatt White ismét hátat fordítana a válogatottnak.
„Nem akarom a kelleténél nagyobbra fújni ezt az ügyet. Mindig elkötelezettnek láttam, és örült, amikor meghívót kapott a válogatottba. Semmi okom megkérdőjelezni a hozzáállását vagy a szenvedélyét” – hangsúlyozta a német szakember.
Az angol válogatott a győzelemmel már biztosan ott lesz a Nemzetek Ligája márciusi negyeddöntőjében, vasárnap pedig Spanyolország vendégeként a csoportelsőségért lép pályára.