Szerencsétlen baleset érte az Újpest magyar válogatott labdarúgóját, Bese Barnabást. A 32 éves védő a klub második csapatában lépett pályára a Csepel SC elleni NB III-as bajnokin, amikor úgy összeütközött a saját csapattársával, hogy sajtóhírek szerint arccsonttörést szenvedett és meg is kellett műteni.

Bese Barnabás labdarúgó arccsonttörést szenvedett

Fotó: Szabó Miklós / SZM

Bese Barnabás arccsonttörést szenvedett

Bese Barnabás még a múlt héten sérült meg az Újpest II-Csepel harmadosztályú bajnokin, amikor olyan szerencsétlenül ütközött össze a saját csapattársával, N’Diaye Moustaphával, hogy percekig ápolni kellett. A 23-szoros magyar válogatott védő a saját lábán hagyta el a pályát, de le kellett cserélni.