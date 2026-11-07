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Órákkal a magyar válogatott labdarúgók érkezése előtt kapta a rossz hírt Marco Rossi

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A 23-szoros magyar válogatott védő olyan szerencsétlenül ütközött össze a saját csapattársával, hogy arccsonttörést szenvedett. Bese Barnabást meg kellett műteni, véget ért számára a szezon.

Szerencsétlen baleset érte az Újpest magyar válogatott labdarúgóját, Bese Barnabást. A 32 éves védő a klub második csapatában lépett pályára a Csepel SC elleni NB III-as bajnokin, amikor úgy összeütközött a saját csapattársával, hogy sajtóhírek szerint arccsonttörést szenvedett és meg is kellett műteni.

Bese Barnabás arccsonttörést szenvedett
Bese Barnabás labdarúgó arccsonttörést szenvedett
Fotó: Szabó Miklós / SZM

Bese Barnabás arccsonttörést szenvedett

Bese Barnabás még a múlt héten sérült meg az Újpest II-Csepel harmadosztályú bajnokin, amikor olyan szerencsétlenül ütközött össze a saját csapattársával, N’Diaye Moustaphával, hogy percekig ápolni kellett. A 23-szoros magyar válogatott védő a saját lábán hagyta el a pályát, de le kellett cserélni. 

Sőt, a CsakFoci információi szerint arccsonttörést szenvedett, és műtéti beavatkozásra is szüksége volt. Úgy tudni, a törés nem volt szilánkos, így nem kellett lemezt vagy csavarokat behelyezni, de a szezon így is véget ért a 32 éves labdarúgó számára.

 

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