Nemrég ünnepelte 40. születésnapját Böde Dániel, akinek még augusztusban szakadt el a combfeszítő izma, így pályafutása során először esett át műtéten. A Paks csatára már gőzerővel dolgozik a visszatérésen, amely felé újabb jelentős lépést tett.

Böde Dániel hamarosan visszatérhet a pályára

Fotó: Mediaworks - Markovics Gábor

Böde Dániel egyre közelebb a visszatéréshez

„Remélem, a sérülésből jól fogok tudni visszatérni, aztán még egy ideig a pályán maradhatok. Végh Zoltán rekordjára rá szeretnék még menni, neki 570 meccse van az NB I-ben, én most 531-nél tartok. A csúcsdöntéshez legalább másfél év kellene még. Majd a következő fél év során kiderül, hogyan tudok visszajönni a sérülésből. Ha jól alakulnak a dolgok, akkor még egy évet rá szeretnék húzni” – nyilatkozta a 40. születésnapja előtt az Origo Sportnak Böde, akiről nemrég jó híreket közölt a Paks labdarúgócsapata.

A gólerős csatár a felépülés újabb fontos állomásához érkezett: már a futómunkát is elkezdhette.

„A combizmom folyamatosan erősödik, így most már a kinti munkát, a kocogást és a futást is elkezdhettem. Ha minden a tervek szerint halad, egy-két hét múlva egyénileg már a labdás edzésekbe is bekapcsolódhatok.

Bízom benne, hogy ezt követően fokozatosan a csapattal közös munkát is megkezdhetem. A teljes visszatérésemre azonban várhatóan januárig kell várni”

– árulta el Böde.

A 25-szörös magyar válogatott csatár az idényben mindössze három NB I-es meccsen tudott pályára lépni, a Konferencia-liga selejtezőjében pedig két találkozón szerepelt, ezeken egy gólt is szerzett.