Nehéz napokat él át a Nyíregyháza Spartacus FC, amely vasárnap hazai pályán 6–2-es vereséget szenvedett az ősi rivális Debrecentől. A keleti rangadót már a kezdőrúgás előtt súlyos szurkolói összecsapás árnyékolta be, a pályán pedig Dzsudzsák Balázsék mértek súlyos csapást a nyíregyháziakra. Szerdán eldőlt Bódog Tamás sorsa is.

Már nem Bódog Tamás a Nyíregyháza vezetőedzője

Fotó: nyiregyhazaspartacus.hu

Menesztették Bódog Tamást a Nyíregyházától

A szabolcsi klub hivatalos honlapján jelentette be, hogy felmentette a munkavégzés alól az 56 éves szakembert, akivel már megkezdődtek az egyeztetések a szerződése felbontásáról. A Nemzeti Sport információi szerint Bódog már elköszönt a játékosoktól, és a szerdai edzést sem ő vezette.

A szókimondó nyilatkozatairól is ismert szakember 2025 októberében vette át a nyíregyházi együttes irányítását. Vezetésével a Szpari 38 mérkőzésen 13 győzelmet, 10 döntetlent és 15 vereséget könyvelt el, jelenleg pedig az NB I tabellájának utolsó helyén áll.

A tréner mellett a klub sportigazgatója, Fekete Tivadar is távozik. A négy éve Nyíregyházán dolgozó sportvezető közös megegyezéssel bont szerződést a klubbal. Az ő időszakában jutott vissza a Spartacus az élvonalba, valamint története során először a Magyar Kupa elődöntőjébe is bejutott.

Bódog Tamás a harmadik vezetőedző, akinek idő előtt véget ért a megbízatása az NB I jelenlegi idényében. Bár az első tizenegy fordulóban egyetlen klub sem váltott edzőt, novemberben beindult az edzőkeringő: az MTK-nál Pinezits Máté helyét Szabics Imre vette át, míg a Kisvárda kispadján Supka Attilát Kuttor Attila váltotta. A Nyíregyháza egyelőre nem nevezte meg Bódog utódját.