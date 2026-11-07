A Ferencváros csütörtök este 2-0-ra legyőzte az AC Milant a San Siróban, ezzel sorozatban negyedik mérkőzését is megnyerte a labdarúgó Európa-liga alapszakaszában. A magyar csapat mindkét gólját Lenny Joseph szerezte. A történelmi siker után az Origo Sport megkereste Bognár Györgyöt, a Paksi FC vezetőedzőjét, aki a tőle megszokott szókimondó stílusban értékelte a mérkőzést. A szakember szerint a Fradi jelenleg jobb csapat, mint a Milan, ráadásul úgy véli, az olaszoknak még a kétgólos vereség is hízelgő volt.

Bognár György szerint a Fradi jobb csapat, mint a Milan

Fotó: paksifc.hu

Bognár György szerint a Fradi jobb csapat, mint a Milan

Teljesen megérdemelt volt a Fradi győzelme. Jelen pillanatban azt kell mondjam, a Fradi jobb csapat, mint a Milan. Ha még egy napig játszanak, akkor sem rúg gólt a Milan. A jobb csapat nyert, ezt nyugodtan kijelenthetjük. Nem kell olyan kicsinyesnek lenni egy ilyen eredmény után. Joseph még rúghatott volna gólokat, két tiszta helyzete volt az első félidőben. Tehát még a gólarány is a Milannak hízelgő

– mondta Bognár György az Origo Sportnak.

A Ferencváros a Milan elleni Európa-liga-bravúr előtt a magyar bajnokságban is magabiztos győzelmet aratott, ugyanis az NB I 12. fordulójában Yusuf és Zachariassen góljával 2-0-ra legyőzte a Paksot a Groupama Arénában. A tolnaiak az első félidőben még megnehezítették a fővárosiak dolgát, a szünet után azonban a Fradi érvényesítette fölényét. Bognár György ennek ellenére úgy véli, hogy csapata nagyobb kihívás elé állította a Ferencvárost, mint az olasz sztárcsapat.

A Pakssal nehezebb dolguk volt, mi keményebb diónak bizonyultunk. A győzelemért azért meg kellett küzdeniük, persze a Milan ellen is, de látszott, hogy jól felkészültek

– fogalmazott Bognár György.

Bognár György elárulta, miért változott meg a véleménye a Ferencvárosról

Lapunknak feltűnt, hogy Bognár György nyilatkozataiból mostanában elmaradnak azok a csípős megjegyzések, amelyek korábban rendre jellemezték a Ferencvároshoz való viszonyát. A paksiak vezetőedzője korábban többek között úgy fogalmazott, hogy ott ütik-vágják a fővárosiakat, ahol csak tudják, az utóbbi időben azonban egyre elismerőbben beszél a riválisról. A szakember azt is elárulta, mi áll a hangnemváltás hátterében.

Én nem hiszem, hogy a Fradinak hízelegnék. Én nem vagyok fradista. Én csak a Fradinak tudok szurkolni, amikor nemzetközi meccs van. Amikor partiban játszunk a Fradival, és kétszer is megverjük a Magyar Kupa-döntőben, akkor az egy reális eredmény. Most jelen pillanatban a Paks gyengébb, a Fradi meg jobb. Én reálisan próbálom nézni a dolgokat. Amikor jobbak vagyunk a Fradinál, akkor megmondom, amikor gyengébbek vagyunk, azt is megmondom. Jelen pillanatban a Fradi a jobb

– jelentette ki a Paks edzője, aki azt is hangsúlyozta, hogy már a bajnokság első fordulója után a Ferencvárost tartotta a legnagyobb esélyesnek a magyar bajnoki címre.