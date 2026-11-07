A Ferencváros csütörtök este 2-0-ra legyőzte az AC Milant a San Siróban, ezzel sorozatban negyedik mérkőzését is megnyerte a labdarúgó Európa-liga alapszakaszában. A magyar csapat mindkét gólját Lenny Joseph szerezte. A történelmi siker után az Origo Sport megkereste Bognár Györgyöt, a Paksi FC vezetőedzőjét, aki a tőle megszokott szókimondó stílusban értékelte a mérkőzést. A szakember szerint a Fradi jelenleg jobb csapat, mint a Milan, ráadásul úgy véli, az olaszoknak még a kétgólos vereség is hízelgő volt.
Bognár György szerint a Fradi jobb csapat, mint a Milan
Teljesen megérdemelt volt a Fradi győzelme. Jelen pillanatban azt kell mondjam, a Fradi jobb csapat, mint a Milan. Ha még egy napig játszanak, akkor sem rúg gólt a Milan. A jobb csapat nyert, ezt nyugodtan kijelenthetjük. Nem kell olyan kicsinyesnek lenni egy ilyen eredmény után. Joseph még rúghatott volna gólokat, két tiszta helyzete volt az első félidőben. Tehát még a gólarány is a Milannak hízelgő
– mondta Bognár György az Origo Sportnak.
A Ferencváros a Milan elleni Európa-liga-bravúr előtt a magyar bajnokságban is magabiztos győzelmet aratott, ugyanis az NB I 12. fordulójában Yusuf és Zachariassen góljával 2-0-ra legyőzte a Paksot a Groupama Arénában. A tolnaiak az első félidőben még megnehezítették a fővárosiak dolgát, a szünet után azonban a Fradi érvényesítette fölényét. Bognár György ennek ellenére úgy véli, hogy csapata nagyobb kihívás elé állította a Ferencvárost, mint az olasz sztárcsapat.
A Pakssal nehezebb dolguk volt, mi keményebb diónak bizonyultunk. A győzelemért azért meg kellett küzdeniük, persze a Milan ellen is, de látszott, hogy jól felkészültek
– fogalmazott Bognár György.
Bognár György elárulta, miért változott meg a véleménye a Ferencvárosról
Lapunknak feltűnt, hogy Bognár György nyilatkozataiból mostanában elmaradnak azok a csípős megjegyzések, amelyek korábban rendre jellemezték a Ferencvároshoz való viszonyát. A paksiak vezetőedzője korábban többek között úgy fogalmazott, hogy ott ütik-vágják a fővárosiakat, ahol csak tudják, az utóbbi időben azonban egyre elismerőbben beszél a riválisról. A szakember azt is elárulta, mi áll a hangnemváltás hátterében.
Én nem hiszem, hogy a Fradinak hízelegnék. Én nem vagyok fradista. Én csak a Fradinak tudok szurkolni, amikor nemzetközi meccs van. Amikor partiban játszunk a Fradival, és kétszer is megverjük a Magyar Kupa-döntőben, akkor az egy reális eredmény. Most jelen pillanatban a Paks gyengébb, a Fradi meg jobb. Én reálisan próbálom nézni a dolgokat. Amikor jobbak vagyunk a Fradinál, akkor megmondom, amikor gyengébbek vagyunk, azt is megmondom. Jelen pillanatban a Fradi a jobb
– jelentette ki a Paks edzője, aki azt is hangsúlyozta, hogy már a bajnokság első fordulója után a Ferencvárost tartotta a legnagyobb esélyesnek a magyar bajnoki címre.
Ezt én már a meccs előtt is elmondtam, hogy az elmúlt három évben ez a legjobb Fradi. Nem véletlenül mondtam az első forduló után, hogy szerintem a Fradi megnyeri a bajnokságot. Igen, ott ütjük-vágjuk, ahol tudjuk. Jelen pillanatban nem tudjuk.
A Zalaegerszeg ellen sem változtatna a Paks játékán
A Paksi FC szombaton 13.30-tól a Zalaegerszeg ellen lép pályára az NB I-ben. A két csapat az elmúlt időszakban több fordulatos, gólgazdag találkozót játszott egymással, Bognár György pedig ezúttal is nehéz mérkőzésre számít.
A Zalaegerszeg kontrázik, gyorsan indítgatnak. Ha csak mi próbálunk focizni, akkor a forgatókönyvet előre le tudjuk írni. Az utóbbi időben inkább döntetleneket játszottunk velük, mert hiába vezettünk többször 2-0-ra, és volt még hat-hét helyzetünk, valahogy mindig úgy alakult, hogy döntetlen lett a meccs, vagy éppen kikaptunk
– mondta a vezetőedző, aki leszögezte, hogy a Paks az ellenfél kontrái ellenére sem változtat a megszokott játékán.
Veszélyesen kontráznak, és nagyon gyors játékosaik vannak. De ettől függetlenül nem hiszem, hogy feladnánk a saját játékunkat, semmi értelme nem lenne. Inkább csináljuk jól azt, amit szoktunk.
A beszélgetés során a sérülése után lábadozó Böde Dániel állapota is szóba került. A rutinos támadó legkorábban januárban csatlakozhat újra a csapathoz, ugyanis a műtét utáni rehabilitációja még hosszabb időt vesz igénybe.
Most kezd el egyáltalán kocogni. Ez a műtét alaphangon három hónap, de inkább négy. Becsületesen készül, odafigyel a kajára, soványabb, mint amikor játszott. Mondtam is neki a múltkor, hogy te, Danikám, gyere, elviszlek reggelizni, mert le vagy fogyva! De talán már januárban csatlakozhat a csapathoz
– mondta nevetve a Paksi FC vezetőedzője.