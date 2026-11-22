A Honvéd a hajrában nyerte meg a vasárnapi meccset a Paks ellen. A kispesti csapat ezzel feljött a nyolcadik helyre, míg a Paks ötödik maradt. Bognár György, a paksiak mestere a meccs után nem kímélte a játékosait.

Bognár György nem lehetett elégedett a kispesti meccs után

Fotó: paksifc.hu

A Honvéd látványos akció után szerezte meg a vezetést, a 32. percben Szamosi passzát Kántor értékesítette. A 44. percben Szalai büntetőből egyenlített, majd a hajrában Csontos balról, szabadrúgásból ívelt a paksi kapu elé, Alic pedig a hálóba "gyömöszölte" a labdát. Egy pontrúgásból szerzett gól döntötte el a meccset, nem véletlen, hogy a paksiak trénere a meccs után szóvá is tette.

Bognár György butaságról beszélt

Bognár György azt mondta, játékosai butaságokat csináltak, több ésszel eredményesebbek lehettek volna.

"Többet kezdeményeztünk, de a 16-oson belül hiányzott az átütőerő. A mezőnyben megfelelt, de a kapu előtt kevésnek bizonyolt. A meccs előtt felhívtuk a játékosok figyelmét a pontrúgásokra, arra, hogy ez a Honvéd erőssége. Ne csináljunk felesleges szabálytalanságokat, használni kell az eszed. Ha az ellenfél csatára háttal van a kapunknak, akkor nem lökdösöm, nem rúgdosom. Ha ezeket elkerüljük, 5-6 pontrúgással kevesebb veszély lett volna. Nem értem, miért csináltunk ilyeneket, ezek butaságok, saját magunkat okolhatjuk a vereségért. Több ésszel eredményesebbek lehettünk volna" - fogalmazott Bognár György az M4 Sportnak a Honvéd-Paks meccs után.