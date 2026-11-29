Kétgólos előnyről játszott 3–3-as döntetlent a Paksi FC a Puskás Akadémia ellen a labdarúgó NB I 15. fordulójának záró mérkőzésén. A találkozót követően Bognár György, a tolnaiak vezetőedzője csalódottan értékelte a látottakat, szerinte csapatának meg kellett volna nyernie az összecsapást.

Bognár György szerint megnyert meccset engedett ki a kezéből a Paks

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Bognár György szerint megnyert meccset engedett ki a kezéből a Paks

Silye Erik találatával a paksiak szerezték meg a vezetést, majd Nagy Zsolt egyenlítését követően Szalai József duplájával már 3–1-re is vezettek a hazaiak. A hajrában azonban Dárdai Palko szépített, a 89. percben pedig Krupa Zsolt góljával pontot mentett a felcsúti együttes.

Nem volt rossz, szerintem ezt a meccset már 3–1-nél meg kellett volna nyernünk. Úgy is nézett ki. Őszintén szólva nem láttam minden részletét a meccsnek, mert például a második gólt, amit kaptunk, nem is láttam. Beszélgettem a cserékkel, és nem igazán tudom, hogy az például hogyan született, vissza kell nézni. De hát ajándékba adtunk most egy pontot az ellenfélnek, úgy érzem

– fogalmazott Bognár György a mérkőzést követően. A paksiak vezetőedzője arra is kitért, mennyire bosszantja az elveszített két pont.

Bosszantó, mert egy megnyert meccset azért illene lehozni ezen a szinten. Ez most nem sikerült, hát ez van, majd jövő héten megyünk tovább

– zárta értékelését a szakember.