Sokszor előfordul, hogy egy-egy válogatott összetartás inkább tűnik kórháznak, mint edzőtábornak a sérülések miatt – erről a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi beszélt korábban. Nem véletlen, hogy a Ferencváros és a Liverpool vezetőedzői, Borbély Balázs és Andoni Iraola is ugyanazért aggódik: hogy játékosaik elég fitten és egészségesen térjenek vissza a klubokhoz.

A Liverpool vezetőedzője, Andoni Iraola és a Fradi trénere, Borbély Balázs is abban bízik, hogy játékosaik fitten és egészségesen térnek vissza a válogatott szünetről

Fotó: AFP

Borbély Balázs: „Bízom benne, hogy mindenki fitten tér vissza”

A Fradi vezetőedzője, Borbély Balázs a Vasas ellen aratott 2-0-s siker után beszélt arról, mennyire jön jól vagy rosszul a válogatott szünet nekik. A magyar rekordbajnok ugyanis az Európa-liga után az NB I-ben is elkapta a fonalat.

Most tizenhárom nap lesz meccs nélkül, nézőpont kérdése, hogy jól jön-e a bajnoki szünet számunkra, hiszen nagyon elkaptuk a fonalat… Az U21-esekkel együtt hét válogatott játékost adunk, de bízom benne, hogy mindenki fitten és motiváltan tér vissza. Tudjuk, hogy okosan kell adagolnunk a terhelést a játékosoknak, hogy az év utolsó periódusában is folytatni tudjuk a jó formánkat

– idézi a Magyar Nemzet a Ferencváros vezetőedzőjének szavait.

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Andoni Iraola: „Nehogy játékosokat veszítsünk el a válogatott szünetben”

Az előző, kéthetes válogatott szünet legnagyobb vesztese egyértelműen az angol Liverpool volt. Előbb Alexander Isak hagyta el sérülés miatt a svéd edzőtábort, miután a románok elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen le kellett cserélni. Néhány órával később pedig Cody Gakpo töltött mindössze 17 percet a pályán a Szerbia-Hollandia találkozón, mert egy kőkemény belépő után bokasérülést szenvedett. Sőt, Andoni Iraola vezetőedző szerint legutóbb Szoboszlai Dominik is túlterhelten érkezett vissza az Anfieldre, majd combizom-sérülés miatt ő is kidőlt. Fontos megjegyezni, hogy a Magyar Labdarúgó-szövetség kijelentette, a 26 éves magyar középpályás sérülés nélkül fejezte be a kéthetes válogatott szünetet. Azóta mindhárom labdarúgó felépült, a Vörösök trénere viszont úgy fogalmazott, az utolsó, amire most szükségük van, hogy megint játékosokat veszítsenek el a válogatott szünetben. Mondta mindezt azután, hogy Szoboszlait megint le kellett cserélnie a Crystal Palace elleni Premier League-mérkőzésen.

Tudom, hogy ő mindent meg fog tenni, hogy mehessen, mert imád a válogatottnál lenni, de nem volt százszázalékos, amikor lecseréltük. Az orvosi stábnak meg kell vizsgálnia, aztán meglátjuk. Nyilván tudom, hogy én mit szeretnék, de meg kell értenem a válogatottakat is

– nyilatkozta Andoni Iraola.