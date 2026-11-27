A Ferencváros az idényben először maradt szerzett gól nélkül a nemzetközi porondon, miután hazai pályán 0–0-s döntetlent játszott a szlovén bajnok Celjével az Európa-liga alapszakaszának ötödik fordulójában. Az FTC ennek ellenére klubrekordot döntött, hiszen sorozatban a 13. európai kupamérkőzésén maradt veretlen. Borbély Balázs nyilatkozata alapján azonban a zöld-fehérek vezetőedzője korántsem volt maradéktalanul elégedett.

Borbély Balázs értékelte a Ferencváros–Celje Európa-liga mérkőzést

Fotó: frad.hu

Borbély Balázs szerint elpártolt a szerencse a Fraditól

A ferencvárosiak szakvezetője az M4 Sport kamerája előtt értékelte a látottakat, és úgy vélekedett, csapata mindkét félidőben elegendő helyzetet alakított ki a győzelemhez.

„Szerintem egy jó mérkőzést láthattunk, mind a két csapat jó futballt játszott, szerintem nézhető futballt játszott” – kezdte értékelését Borbély, aki szerint a Ferencváros jóval közelebb állt a győzelemhez, mint ellenfele.

Van egy kis hiányérzetem, mert azért ennyi helyzetből illik egy gólt rúgni.

A szlovákiai magyar szakember szerint már a mérkőzés elején eldőlhetett volna a három pont sorsa, ha pontosabbak a játékosai a kapu előtt.

„Úgy emlékszem, hogy az első 15 percben már volt két vagy három olyan helyzetünk, hogy pici szerencsével rögtön ott megszerezhettük volna a vezetést, és akkor egész másképp néz ki a mérkőzés, de sajnos ma picit elpártolt tőlünk a szerencse.”

Az ellenfél játékát is méltatta a Fradi edzője

A Ferencváros lendületes kezdése után a szlovén együttes is hosszabb időszakokra magához ragadta a kezdeményezést. Borbély szerint a Celje játékstílusa miatt különösen fontos volt, hogy türelmesen futballozzanak a zöld-fehérek.

„Ahogy mondtam a mérkőzés előtt is, hogy ez egy olyan csapat, aki tud és szeret focizni, és azt lehetett látni ma, hogy tényleg megvan a játékstílusuk” – mondta a tréner, aki az ellenfél pozíciós játékát is dicsérte.

Hozzátette, ész nélkül nem támadhatták le a szlovénokat, meg kellett várniuk, amíg hibára tudják kényszeríteni őket. Ez több alkalommal is sikerült, a labdaszerzéseket követően azonban nem voltak elég pontosak a ferencvárosiak.