Négy forduló után százszázalékos teljesítménnyel, 12 ponttal a harmadik helyen áll a Ferencváros az Európa-liga alapszakaszában, így már a közvetlen nyolcaddöntőbe jutás is elérhető közelségbe került. A hétvégén a címvédő ETO FC-től bajnoki vereséget szenvedő Fradi ezúttal esélyesként léphet pályára a szlovén bajnok Celje ellen, ami Borbély Balázs szerint külön kihívást jelent.

Borbély Balázs vezetésével tovább menetelhet a Ferencváros az Európa-ligában

Fotó: fradi.hu

„Ezt inkább onnan közelíteném meg, hogy kisebb nevű csapat ellen mindig nehezebb jól játszani. A favoritnak általában nehezebb dolga van. De talán már eddig is megmutattuk, papíron nálunk erősebb és gyengébb rivális ellen is tudunk jól játszani” – mondta az FTC vezetőedzője, aki a klubhonlap beszámolója szerint az ETO elleni vereséget sem szeretné túlreagálni.

Borbély Balázs meglepetéssel készül a Fradi El-meccsére

A szakembernek az eltiltott Bamidele Yusuf nélkül kell összeállítania a támadósort, miközben az ősszel hosszabb kihagyásra kényszerült Lenny Joseph még nem nyerte vissza korábbi formáját.

Lenny Joseph későn érkezett haza a haiti válogatott összetartásáról, úgy gondolom, nincs rossz formában, de azt el kell ismerni, talán még némileg keresi magát. De bízom benne, hogy minél hamarabb visszanyeri a korábban látott formáját. De azt, hogyan néz majd ki a támadósorunk, ha nem probléma, nem teregetném ki. Legyen meglepetés is csütörtök estére

– fogalmazott Borbély.

A tréner szerint a Celje technikás, kreatív játékosokkal rendelkezik, és várhatóan Budapesten is igyekszik majd kezdeményezni. A ferencvárosi edző hangsúlyozta, hogy szakmai és gazdasági szempontból is fontos lenne az első nyolc között végezni, egyelőre azonban nem szeretne számolgatni.

Jó pozícióban vagyunk, amit nem tekintünk természetesnek, tudjuk, hogy keményen meg kell dolgoznunk a győzelemért

– idézte Borbélyt a fradi.hu.

A Fradi csatára jól ismeri a szlovén bajnokot

A sajtótájékoztatón Franko Kovacevic is részt vett. A sérülésekkel hátráltatott horvát támadó januárban éppen a Celjétől igazolt a Ferencvároshoz, korábbi klubjában 28 tétmérkőzésen 25 gólt szerzett. Mint elárulta, Borbély Balázs olyan alaposan feltérképezte a szlovén együttest, hogy a szakmai stábnak az ő segítségére sem volt szüksége.