A Ferencváros számára különösen fájó vereséggel ért véget az NB I 14. fordulójának szombati rangadója. A bajnoki címvédő ETO FC már a 27. másodpercben vezetést szerzett Luka Kulenovic révén, majd Bamidele Yusuf egyenlítése után a bosnyák támadó ismét betalált, a hosszabbításban pedig Jewison Bennette állította be az 1–3-as végeredményt. A győriek ezzel a tabella élére álltak, míg a Fradi vezetőedzője, Borbély Balázs éppen korábbi csapata ellen veszítette el hosszú veretlenségi sorozatát.

Borbély Balázs szerint elszoktak attól, hogy ilyen hibákat vétsenek a védők

Fotó: fradi.hu

A lefújás után a szakember az M4 Sportnak értékelte a történteket, és elsősorban a szokatlanul sok hibát emelte ki.

„Mi irányítottunk, de olyan gólokat kaptunk, amiket nem szoktunk. Peches meccs is volt, jellegében hasonlított viszont a szeptemberihez” – fogalmazott Borbély, aki szerint az első 15–20 percben akadtak problémáik, később azonban már sikerült rendezniük a játékukat.

Borbély Balázs szerint akár két napig is játszhattak volna

A Ferencváros edzője úgy látta, hogy az ETO a vezetés birtokában mélyen védekezhetett, amit csapata nem tudott megfelelően kihasználni.

Az ő malmukra hajtotta ez a vizet, mélyen védekeztek, mi pedig a boxban nem voltunk elég intenzívek, ha még két napig játszunk, akkor sem rúgunk több gólt

– mondta Borbély, aki annak örül, hogy hamarosan újabb mérkőzés vár együttesére, így nincs idő a kesergésre.

A szakembert a fradi.hu is idézte a meccs után:

„Látható volt a tervünk, hogy szerettük volna megbontani az ETO védekezését. Elszoktunk attól, hogy ilyen hibákat vétsenek a belső védőink, vagy akár a kapusunk is, mint az első gólnál, vagy amikor szerencsétlenül odapattant labda a másodiknál. Ez most egy ilyen mérkőzés volt. a második félidő eleje teljesen rendben van, jött a gól is, be tudtuk szorítani a Győrt, csak idő kérdése volt, mikor jön a második gól. Erre jött egy pontrúgás, amiből mi kaptunk gólt, ilyen az utóbbi időben nem szokott előfordulni. Láttuk a hibákat, kielemezzük, dolgozunk rajta, hogy ne történjenek meg újra. Az egyenlítő gólunk után azt vártam, hogy ugyanúgy nyomás alatt tudjuk tartani az ellenfelet, hibára kényszerítjük őket és nem mi hibázunk bele, mert tényleg az történt a pályán, amit mi szerettünk volna.”