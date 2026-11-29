A Ferencváros Lenny Joseph idénybeli első NB I-es góljával 1–0-ra legyőzte a Zalaegerszeget a Groupama Arénában. A fővárosi zöld-fehérek számos helyzetet alakítottak ki, ám Gundel-Takács Bence bravúrjainak köszönhetően mindössze egyszer találtak be a zalaiak kapujába. A találkozót követően Borbély Balázs, a Ferencváros vezetőedzője értékelte a látottakat.

Borbély Balázs szerint a kiütéses győzelem is reális lett volna az FTC-ZTE meccsen

Fotó: Tumbász Hédi

Borbély Balázs szerint a kiütéses győzelem is reális lett volna

Az első félidőben egy picit nehezen vettük fel a ritmust, kicsit döcögős volt a játékunk. Bár védekezésben rendben voltunk, a támadózónában szerintem egy picit lassúak voltunk. A második félidő sokkal lendületesebb volt a részünkről, sokkal több megkerülés és területtámadás volt. A játékunk ritmusa is sokat javult, sokkal gyorsabban játszottunk, jöttek a helyzetek, agresszívak voltunk. Nyilván, ha ez a mérkőzés három- vagy négy-nullás eredménnyel zárul, az talán reálisabb lett volna a játék képe alapján, de én úgy vagyok vele, hogy legyünk hálásak ezért az egy gólért és a három pontért is

– értékelt a Ferencváros vezetőedzője. A szakember a zalaiak veszélyes kontráira is kitért, összességében azonban elégedett volt csapata védekezésével.

Lehet, hogy volt egy-két veszélyesebb kontrájuk, főleg a második félidőben, de összességében elégedett voltam azzal, ahogyan védekeztünk, illetve ahogyan megoldottuk a maradék védekezést.

Borbély Balázs arról is beszélt, hogy a sűrű versenynaptár miatt kevés idejük jut a pontrúgások gyakorlására.

A Celje ellen szerintem jól rúgtuk a pontrúgásokat, és helyzeteket is kialakítottunk belőlük. A probléma az, hogy amikor tényleg csak két nap van a két mérkőzés között, nincs igazán időnk felkészülni. Főleg ilyen időben figyelnünk kell arra, hogy ne sérüljenek meg és ne betegedjenek meg a játékosaink. Minimális időnk van a felkészülésre, amely inkább elméleti, mint gyakorlati. Ebben is látom annak az okát, hogy ma gyengébbek voltak a pontrúgásaink. Bízom abban, hogy a következő mérkőzésre, amely négy nap múlva lesz, ebből a szempontból is sokkal jobban fel tudunk készülni

– zárta a tréner.