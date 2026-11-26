Miközben a Ferencváros fantasztikusan szerepel az Európa-ligában, a zöld-fehérek egyik legnagyobb nevű játékosa, Naby Keita hosszú ideje nem lépett pályára. A Liverpoollal angol bajnoki címet és Bajnokok Ligáját is nyert középpályás a jelenlegi idényben mindössze négy bajnokin szerepelt. Borbély Balázs a Livesport Daily podcastjében elárulta, mi áll a 31 éves futballista távolmaradásának hátterében.

Borbély Balázs érzi a nyomást, de tisztában volt vele, mire vállalkozik

Fotó: AFP

Borbély Balázs elárulta, mi történt a Fradi sztárjával

A szakember szerint Keita nehéz idényen van túl, amelyben a sérülések mellett az előző vezetőedzővel, Robbie Keane-nel való kapcsolata sem alakult ideálisan. Borbély megpróbálta visszanyerni a guineai középpályás legjobb formáját, ami részben sikerült is.

Jelenleg azonban mentálisan nem érzi magát késznek arra, hogy segítsen a csapatnak

– árulta el a Ferencváros vezetőedzője.

Keita ezért maga fordult a klubhoz, hogy kapjon egy kis szabadságot, és legyen ideje mentálisan rendbe jönni. A Ferencváros eleget tett a játékos kérésének.

„Januártól várhatóan ismét együtt dolgozunk” – tette hozzá Borbély.

Jelentősen csökkent a Ferencváros költségvetése

A dunaszerdahelyi születésű szakember az FTC gazdasági helyzetéről is beszélt. Elmondása szerint 30 százalékkal kellett csökkenteni a klub költségvetését, és tizenegy-tizenkét játékos távozott, köztük meghatározó futballisták is.

Borbélyt mindez nem érte váratlanul, ugyanis már a szerződése aláírásakor tisztában volt a várható változásokkal.

A nyáron a Győri ETO-val bajnoki címet szerző szakember élete egyik legnehezebb döntésének nevezte, hogy elfogadja a Ferencváros ajánlatát. A családjával is meg kellett beszélnie a váltást, végül azonban úgy érezte, nem mondhat nemet Magyarország legnagyobb és leghíresebb klubjának.

„Óriási itt a nyomás” – fogalmazott Borbély, aki élvezi a kihívást, ugyanakkor pontosan tudja, hogy a Ferencvárosnál kizárólag az eredmények számítanak, és még a döntetlen sem elfogadható.

A zöld-fehérek vezetőedzője eddig az Európa-ligában maradéktalanul megfelelt az elvárásoknak: a Ferencváros négy forduló után százszázalékos teljesítménnyel áll, csütörtök este pedig a szlovén Celje ellen megszerezheti ötödik győzelmét is.