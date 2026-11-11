Korábbi csapattársa sem gondolta volna, hogy idáig jut Borbély Balázs. A román Costel Pantilimon Temesváron volt a Ferencváros jelenlegi vezetőedzőjének a csapattársa, és véleménye szerint annak az eredménye látszik most, hogy a 47 éves szakember nem szégyellte a gyerekeknél kezdeni karrierjét, ott tapasztalatot szerezni, majd végigjárni a ranglétrát. Harmadik társuk, Srdjan Luchin úgy fogalmazott, Borbély mindig is nagyon komoly ember volt.

Korábbi csapattársai szerint a Fradi jelenlegi vezetőedzője, Borbély Balázs mindig is egy nagyon komoly ember volt

Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Borbély Balázsról beszéltek korábbi csapattársai

Borbély Balázs az előző szezonban magyar bajnok lett az ETO FC csapatával, most pedig a Fradival menetel az Európa-ligában, és az NB I-ben is elkapták a fonalat. Korábbi temesvári csapattársai, Costel Pantilimon és Srdjan Luchin szerint nem véletlen, amit a 47 éves szakember elért.

Mindig is egy nagyon komoly fickó volt. Egy igazi egyéniség az öltözőben is. Nem sokat beszélt, de ha mégis szólt valamit, nagyon fegyelmezett és korrekt volt

– nyilatkozta a Gazeta Sporturilornak Srdjan Luchin, aki 2006 és 2011 között volt a temesvári Poli labdarúgója. A korábbi védő meg van győződve arról, hogy Borbély Balázs még ennél is többet érhet el vezetőedzőként.

Srdjan Luchinnal ellentétben Costel Pantilimon – aki 2005 és 2012 között játszott Temesváron – nem gondolta volna, hogy Borbély Balázs idáig jut.

A külföldiek közül, akik itt jártak, ő az egyetlen, aki ilyen keményen dolgozott edzőként. Bizonyítékként pedig itt vannak az eredményei. Fontos, hogy szeressük a munkánkat, örömmel végezzük. Nem szégyellte gyerekekkel kezdeni, ott kipróbálni magát, és végigjárni a ranglétrát. Ez egy fontos dolog, és ez látszik most

– fogalmazott Costel Pantilimon.

Borbély Balázs 2008 és 2010 között volt a temesvári Poli labdarúgója, így Srdjan Luchinnal és Costel Pantilimonnak is két évet játszott együtt.