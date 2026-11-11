Korábbi csapattársa sem gondolta volna, hogy idáig jut Borbély Balázs. A román Costel Pantilimon Temesváron volt a Ferencváros jelenlegi vezetőedzőjének a csapattársa, és véleménye szerint annak az eredménye látszik most, hogy a 47 éves szakember nem szégyellte a gyerekeknél kezdeni karrierjét, ott tapasztalatot szerezni, majd végigjárni a ranglétrát. Harmadik társuk, Srdjan Luchin úgy fogalmazott, Borbély mindig is nagyon komoly ember volt.
Borbély Balázsról beszéltek korábbi csapattársai
Borbély Balázs az előző szezonban magyar bajnok lett az ETO FC csapatával, most pedig a Fradival menetel az Európa-ligában, és az NB I-ben is elkapták a fonalat. Korábbi temesvári csapattársai, Costel Pantilimon és Srdjan Luchin szerint nem véletlen, amit a 47 éves szakember elért.
Mindig is egy nagyon komoly fickó volt. Egy igazi egyéniség az öltözőben is. Nem sokat beszélt, de ha mégis szólt valamit, nagyon fegyelmezett és korrekt volt
– nyilatkozta a Gazeta Sporturilornak Srdjan Luchin, aki 2006 és 2011 között volt a temesvári Poli labdarúgója. A korábbi védő meg van győződve arról, hogy Borbély Balázs még ennél is többet érhet el vezetőedzőként.
Srdjan Luchinnal ellentétben Costel Pantilimon – aki 2005 és 2012 között játszott Temesváron – nem gondolta volna, hogy Borbély Balázs idáig jut.
A külföldiek közül, akik itt jártak, ő az egyetlen, aki ilyen keményen dolgozott edzőként. Bizonyítékként pedig itt vannak az eredményei. Fontos, hogy szeressük a munkánkat, örömmel végezzük. Nem szégyellte gyerekekkel kezdeni, ott kipróbálni magát, és végigjárni a ranglétrát. Ez egy fontos dolog, és ez látszik most
– fogalmazott Costel Pantilimon.
Borbély Balázs 2008 és 2010 között volt a temesvári Poli labdarúgója, így Srdjan Luchinnal és Costel Pantilimonnak is két évet játszott együtt.