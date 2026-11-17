Balul sült el Botka Endre szívatása. A Fradi 32 éves labdarúgója meg akarta viccelni az egyik csapattársát, ezért bemelegítő krémmel kente be a közös vécét. Véletlenül viszont valaki mással sikerült kiszúrnia, aminek ordibálás és finom szitkozódás lett a vége.

Botka Endre sosem fogta vissza magát, ha öltözői tréfáról volt szó

Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Rosszul sült el Botka Endre öltözői tréfája

Botka Endre lassan 10 éve a Ferencváros labdarúgója, de játszott a Budapest Honvédban valamint Kecskemét is, és sosem fogta vissza magát, ha öltözői tréfáról volt szó. Előfordult, hogy összekötözték egymás cipőfűzőit, máskor pedig szigetelőszalaggal tekerték körbe valakinek az autóját. De olyan is akadt, amikor nem azzal sikerült kiszúrni, akivel szeretett volna.

Nagy okos fejjel kitaláltam, hogy a közös vécét, amit egyébként az egész csapat használt – nem tudom, miért gondoltam, hogy majd az az egy ember fogja használni, akit én meg akarok szívatni –, bekentem bemelegítő krémmel. És hát nem ő ült rá, hanem egy idősebb, másik játékos. Én megmondom az őszintét, el is felejtettem már, hogy ezt megcsináltam, mert közben elmentem kezelésekre meg ilyenekre, csak azt hallottam, hogy valaki ordibál a vécéből és finoman szitkozódott

– mesélt a balul elsült tréfáról a saját közösségi oldalán a Fradi 32 éves labdarúgója.

Botka Endre hozzátette, miután senki nem törölte le a vécéülőkét, ezt követően még többen is ráültek – átélve ezzel, milyen égő, csípő érzést okoz a bemelegítő krém –, ő pedig töredelmesen bevallotta tettét.