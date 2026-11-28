November 28-án lenne 101 éves Bozsik József, az Aranycsapat legendás, olimpiai bajnok, világbajnoki ezüstérmes, 101-szeres válogatott labdarúgója. Miközben az ország Cucuként, a magyar futball egyik legnagyobb alakjaként emlékezik rá, fia, Bozsik Péter számára egészen más emlékeket idéz fel ez a nap. Egy jóságos, halk szavú édesapa képe elevenedik meg előtte, akitől túlságosan korán kellett búcsút vennie. A korábbi szövetségi kapitány lapunknak mesélt gyermekkori emlékeiről, a Bozsik név súlyáról és azokról a beszélgetésekről, amelyekre már soha nem kerülhetett sor.

November 28-án lenne 101 éves Bozsik József Fotó: MLSZ

Egy fénykép, egy mécses – így emlékeznek Bozsik Józsefre

Bozsik József mindössze 52 éves volt, amikor 1978 májusában elhunyt. Hiába telt el azóta csaknem fél évszázad, születésnapján a család ma is őrzi az emlékezés apró szokásait.

Azt várná az ember, hogy különlegessé teszi ez a nap a mindennapjait, de az az igazság, hogy olyan korán elvesztettem édesapámat, hogy sajnos már megszoktam azt, hogy ő nincs. Gyakorlatilag ugyanúgy élem ezt a napot is, mint általában a többit. De azért ilyenkor elővesszük a könyvespolcról a fényképét, és egy kis mécsest is meggyújtunk. Mindig nagy szeretettel emlékezünk rá.

– mondta Bozsik Péter az Origo Sportnak.

Az Aranycsapat klasszisát a világ elsősorban a futballpályán nyújtott teljesítményéről ismerte, otthon azonban egészen más szerepben láthatta őt a családja.

Megmondom őszintén, hogy nála jobb lelkű, jóságosabb, csendesebb, halkabb szavú embert nem nagyon ismerek. Egyetlenegyszer volt afférom vele, amikor kicsúszott a számon egy csúnya kifejezés, ami akkoriban szleng volt az iskolában. Egy kicsit körbekergetett az ebédlőasztal körül, hogy fiam, ezt még egyszer meg ne halljam

– idézte fel gyermekkori emlékét.

Mint mondta, édesapja egyáltalán nem volt szigorú, nevelése elsősorban édesanyjára hárult, hiszen a futball miatt Bozsik József kevesebb időt tölthetett otthon. Amikor azonban hazatért, mindig igyekezett megtudni, mi történt a fiával. A közös meccsre járások mellett a családi kirándulások emléke is elevenen él benne. Az egyik mátrai kiruccanás például egészen váratlan fordulatot vett.

Felmentünk a Mátrába, bográcsozni akartunk. Nem volt nálunk fejsze, és apu úgy próbálta feldarabolni a fát, hogy erőteljesen rálépett, de közben kiment a bokája. Onnantól kezdve meg voltam őrülve, mert természetesen nem tudott velem focizni, én pedig még a Mátrába is vittem labdát. Teljesen ki voltam borulva, hogy az aznapi foci elmaradt egy ilyen bográcsozás miatt. Ez azért gyakran eszembe jut, amikor arra járunk, vagy családi kiránduláson vagyunk.

Természetesen a futball fontos része volt apa és fia kapcsolatának. Bozsik József olykor csak azt figyelte, ahogy fia a szomszéd fiúval egyérintőzik, és néhány jó tanáccsal látta el. Máskor azonban az aggódó édesapa került előtérbe.