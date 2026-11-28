November 28-án lenne 101 éves Bozsik József, az Aranycsapat legendás, olimpiai bajnok, világbajnoki ezüstérmes, 101-szeres válogatott labdarúgója. Miközben az ország Cucuként, a magyar futball egyik legnagyobb alakjaként emlékezik rá, fia, Bozsik Péter számára egészen más emlékeket idéz fel ez a nap. Egy jóságos, halk szavú édesapa képe elevenedik meg előtte, akitől túlságosan korán kellett búcsút vennie. A korábbi szövetségi kapitány lapunknak mesélt gyermekkori emlékeiről, a Bozsik név súlyáról és azokról a beszélgetésekről, amelyekre már soha nem kerülhetett sor.
Egy fénykép, egy mécses – így emlékeznek Bozsik Józsefre
Bozsik József mindössze 52 éves volt, amikor 1978 májusában elhunyt. Hiába telt el azóta csaknem fél évszázad, születésnapján a család ma is őrzi az emlékezés apró szokásait.
Azt várná az ember, hogy különlegessé teszi ez a nap a mindennapjait, de az az igazság, hogy olyan korán elvesztettem édesapámat, hogy sajnos már megszoktam azt, hogy ő nincs. Gyakorlatilag ugyanúgy élem ezt a napot is, mint általában a többit. De azért ilyenkor elővesszük a könyvespolcról a fényképét, és egy kis mécsest is meggyújtunk. Mindig nagy szeretettel emlékezünk rá.
– mondta Bozsik Péter az Origo Sportnak.
Az Aranycsapat klasszisát a világ elsősorban a futballpályán nyújtott teljesítményéről ismerte, otthon azonban egészen más szerepben láthatta őt a családja.
Megmondom őszintén, hogy nála jobb lelkű, jóságosabb, csendesebb, halkabb szavú embert nem nagyon ismerek. Egyetlenegyszer volt afférom vele, amikor kicsúszott a számon egy csúnya kifejezés, ami akkoriban szleng volt az iskolában. Egy kicsit körbekergetett az ebédlőasztal körül, hogy fiam, ezt még egyszer meg ne halljam
– idézte fel gyermekkori emlékét.
Mint mondta, édesapja egyáltalán nem volt szigorú, nevelése elsősorban édesanyjára hárult, hiszen a futball miatt Bozsik József kevesebb időt tölthetett otthon. Amikor azonban hazatért, mindig igyekezett megtudni, mi történt a fiával. A közös meccsre járások mellett a családi kirándulások emléke is elevenen él benne. Az egyik mátrai kiruccanás például egészen váratlan fordulatot vett.
Felmentünk a Mátrába, bográcsozni akartunk. Nem volt nálunk fejsze, és apu úgy próbálta feldarabolni a fát, hogy erőteljesen rálépett, de közben kiment a bokája. Onnantól kezdve meg voltam őrülve, mert természetesen nem tudott velem focizni, én pedig még a Mátrába is vittem labdát. Teljesen ki voltam borulva, hogy az aznapi foci elmaradt egy ilyen bográcsozás miatt. Ez azért gyakran eszembe jut, amikor arra járunk, vagy családi kiránduláson vagyunk.
Természetesen a futball fontos része volt apa és fia kapcsolatának. Bozsik József olykor csak azt figyelte, ahogy fia a szomszéd fiúval egyérintőzik, és néhány jó tanáccsal látta el. Máskor azonban az aggódó édesapa került előtérbe.
Kijött egyszer egy meccsemre, még akkor az iskolabajnokságban játszottunk. Összeütköztem a kapussal, szegény azonnal berohant. Mondtam neki, hogy nincsen bajom, pedig óriási ütközés volt. Aztán a meccs után megmondta, hogy ilyet még egyszer ne lásson tőlem, hogy a kapussal akarok ütközni. Ha jön ki a kapus, ugorjam át, fussak el onnan, mert a lábam is eltörhetett volna.
A legendás név olykor terhet is jelentett
A legendás labdarúgó fiaként azonban nem volt mindig könnyű megtalálnia a saját útját. Bár akkoriban még nem szerepeltek a játékosok nevei a mezek hátulján, mindenki pontosan tudta, kinek a fia lép pályára.
Nem volt jó érzés. Ez egy abszolút pluszteher volt, amivel nagyon sokáig nehezen birkóztam meg. Aztán, amikor a katonaság után leszereltem, és a Pénzügyőrhöz visszamentem, ott múlt el ez az érzés. Egy nagyon jó társaságba kerültem. Akkor már nagyjából éreztem, huszonkét-huszonhárom évesen, hogy valószínűleg túl nagy játékoskarriert nem fogok befutni, de nagyon jól éreztem magam a pasaréti csapatnál. A mai napig vannak barátaim abból a társaságból. Huszonhárom éves lehettem, amikor ez úgy letisztult bennem
– vallotta be.
Bozsik Péter még csak tizenhét éves volt, amikor elveszítette édesapját. A gyermekkori élmények megmaradtak, de az igazán mély, felnőttkori beszélgetések már nem adattak meg neki. Ma, amikor saját gyermekeivel ül le a családi asztalhoz, különösen érzi, mennyire hiányoznak ezek a pillanatok.
A gyerekeimmel, hála Istennek, tényleg sokat beszélgetünk. Vannak ezek a kis családi vacsorák, csipegetünk, esetleg megiszunk egy-két deci bort, és beszélgetünk mindenről. Ezek azok a beszélgetések, amelyek szerintem egy gyereknek sokat adnak. És amit én nagyon hiányolok, vagy sajnálok, hogy ez nekem apuval nem adatott meg. Ilyenkor az ember jobban képet kap a szülei életfelfogásáról, életéről, világnézetéről. Ezek azok a beszélgetések, amelyek sajnos nekem kimaradtak.
Amikor arról kérdeztük, mit mondana édesapjának, ha még egyszer leülhetne vele beszélgetni, Bozsik Péter nem tudott egyetlen konkrét kérdést megfogalmazni. Nem is egy válaszra vágyik igazán, hanem arra az együtt töltött időre, amelyből olyan kevés jutott nekik.
Egy ilyen jó kis borozgatós vacsora lenne a jó. Ezt szeretném, ha ilyet választhatnék. És ami ott aztán szóba kerül, szerintem hajnalig, vagy lehet, hogy három napon keresztül tudnánk beszélgetni. Mert ami ott szóba kerül, az mindegy, egy érdekes és jó téma lenne. Lehet sport, lehet magánélet, lehetnek a nők, lehet a közélet, bármi, bármi.
– zárta Bozsik József fia, Péter.