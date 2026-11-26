A Brugge-Liverpool Bajnokok Ligája-mérkőzésen nem lépett pályára Virgil van Dijk, a holland védő hiányában Szoboszlai Dominik viselte a csapatkapitányi karszalagot. A magyar válogatott klasszis tétmeccsen először kapta meg ezt a szerepkört klubjában, a találkozó előtt pedig elmondta, mekkora megtiszteltetés számára mindez.
Brugge-Liverpool: Szoboszlai Dominik, a csapatkapitány
A 26 éves középpályás a TNT Sports csatornának nyilatkozott a találkozó előtt, a beszélgetésben a Liverpool legnagyobb legendája, Steven Gerrard is részt vett.
„Már önmagában kiváltság, hogy ebben a klubban játszhatok, és az is megtisztelő, hogy a nyolcas számot viselhetem.
De az, hogy először lehetek a csapat kapitánya, újabb darabka történelem. Büszke pillanat,
és alig várom, hogy pályára léphessek” – mondta Szoboszlai, akinek a szavaival Gerrard is egyetértett.
A magyar játékos végül gólpasszal járult hozzá a Brugge elleni háromgólos sikerhez.
Gerrard felvetette, hogy Szoboszlai a karszalagot viselve hamarosan elvégzi-e majd az első szabadrúgását, és érez-e nyomást emiatt.
„Ha megkapom a lehetőséget, a legjobbamat fogom nyújtani”
– mondta széles mosollyal a csapatkapitány.
A Liverpool öt forduló után az ötödik helyen áll a BL-alapszakaszban, a hétvégén pedig az Everton elleni, idegenbeli városi derbi vár rá a Premier League-ben.
- Bajnokok Ligája, alapszakasz, 5. forduló:
- Brugge-Liverpool 0-3 (0-1)
- gól: Isak (13., 82.), Wirtz (79.)