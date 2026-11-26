A Brugge-Liverpool Bajnokok Ligája-mérkőzésen nem lépett pályára Virgil van Dijk, a holland védő hiányában Szoboszlai Dominik viselte a csapatkapitányi karszalagot. A magyar válogatott klasszis tétmeccsen először kapta meg ezt a szerepkört klubjában, a találkozó előtt pedig elmondta, mekkora megtiszteltetés számára mindez.

Szoboszlai Dominik a Brugge-Liverpool mérkőzésen csapatkapitányként lépett pályára

Fotó: Stefan Koops / NurPhoto/AFP

Brugge-Liverpool: Szoboszlai Dominik, a csapatkapitány

A 26 éves középpályás a TNT Sports csatornának nyilatkozott a találkozó előtt, a beszélgetésben a Liverpool legnagyobb legendája, Steven Gerrard is részt vett.

„Már önmagában kiváltság, hogy ebben a klubban játszhatok, és az is megtisztelő, hogy a nyolcas számot viselhetem.

De az, hogy először lehetek a csapat kapitánya, újabb darabka történelem. Büszke pillanat,

és alig várom, hogy pályára léphessek” – mondta Szoboszlai, akinek a szavaival Gerrard is egyetértett.

“Very proud moment” ❤️ 🎙️🔴 Dominik Szoboszlai highlights his honour captaining Liverpool for the first time and previews tonight's clash with Brugge. https://t.co/lMT8owDsJy — LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) November 25, 2026

A magyar játékos végül gólpasszal járult hozzá a Brugge elleni háromgólos sikerhez.

Gerrard felvetette, hogy Szoboszlai a karszalagot viselve hamarosan elvégzi-e majd az első szabadrúgását, és érez-e nyomást emiatt.

„Ha megkapom a lehetőséget, a legjobbamat fogom nyújtani”

– mondta széles mosollyal a csapatkapitány.

A Liverpool öt forduló után az ötödik helyen áll a BL-alapszakaszban, a hétvégén pedig az Everton elleni, idegenbeli városi derbi vár rá a Premier League-ben.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 5. forduló:

Brugge-Liverpool 0-3 (0-1)

gól: Isak (13., 82.), Wirtz (79.)

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