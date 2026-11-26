A Brugge-Liverpool BL-mérkőzésen Andoni Iraola együttese már a 13. percben vezetett, a csapatkapitányként szereplő Szoboszlai Dominik passzát Alexander Isak váltotta gólra. A vendégek uralták a meccset, ám a 42. percben cserélniük kellett, ugyanis Victor Munoz nem tudta folytatni a játékot.

A Brugge-Liverpool mérkőzésen Szoboszlai Dominik először lépett pályára csapatkapitányként

Fotó: Stefan Koops / NurPhoto/AFP

Brugge-Liverpool: Victor Munoz megsérült

Jorne Spileers belépőjét követően a Liverpool spanyol játékosa azonnal a lábához kapott, az orvosi stáb a pályán kezelte, majd a hordágy is megjelent. Munoz végül saját lábán, bár sántítva hagyta el a játékteret. A mérkőzés után Iraola tájékoztatást adott a sérüléséről.

„Nagyon fájdalmas volt számára, amikor elhagyta a pályát. A mérkőzés végére viszont sokkal pozitívabb állapotban volt” – mondta a baszk edző az újságíróknak.

Victor Munoz injury update: https://t.co/GMh7YdDWST https://t.co/Vyel9VHsgF — Liverpool FC (@LFC) November 25, 2026

„A térdét érte egy ütés, ezért csütörtökön meg kell vizsgálnunk, hogyan reagál a térde, és hogy valóban csak egy ütésről van-e szó.

Nyilvánvalóan nagyon korai még megmondani, hogy van-e valami komolyabb a zúzódáson túl. Abban a pillanatban azonban nagyon nagy fájdalmat érzett.

A meccs után beszéltem vele, valamivel bizakodóbb volt” – tette hozzá Munozzal kapcsolatban Iraola.

A Manchester United ellen gólt szerző spanyol játékos a Fenerbahce elleni idegenbeli BL-mérkőzés óta először kapott helyet a Liverpool kezdőcsapatában, ám az első félidőt sem tudta végigjátszani, a helyére Rio Ngumoha állt be.

A Liverpoolnak három napja van az Everton elleni városi rangadóig, hogy kiderüljön, Munoz sérülése mennyire komoly. A csapat reméli, hogy nem lesz nagy probléma, különösen azért, mert az együttes holland válogatott szélsője, Cody Gakpo jelenleg nem bevethető.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 5. forduló:

Brugge-Liverpool 0-3 (0-1)

gól: Isak (13., 82.), Wirtz (79.)

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