A Brugge-Liverpool BL-mérkőzésen Andoni Iraola együttese már a 13. percben vezetett, a csapatkapitányként szereplő Szoboszlai Dominik passzát Alexander Isak váltotta gólra. A vendégek uralták a meccset, ám a 42. percben cserélniük kellett, ugyanis Victor Munoz nem tudta folytatni a játékot.
Brugge-Liverpool: Victor Munoz megsérült
Jorne Spileers belépőjét követően a Liverpool spanyol játékosa azonnal a lábához kapott, az orvosi stáb a pályán kezelte, majd a hordágy is megjelent. Munoz végül saját lábán, bár sántítva hagyta el a játékteret. A mérkőzés után Iraola tájékoztatást adott a sérüléséről.
„Nagyon fájdalmas volt számára, amikor elhagyta a pályát. A mérkőzés végére viszont sokkal pozitívabb állapotban volt” – mondta a baszk edző az újságíróknak.
„A térdét érte egy ütés, ezért csütörtökön meg kell vizsgálnunk, hogyan reagál a térde, és hogy valóban csak egy ütésről van-e szó.
Nyilvánvalóan nagyon korai még megmondani, hogy van-e valami komolyabb a zúzódáson túl. Abban a pillanatban azonban nagyon nagy fájdalmat érzett.
A meccs után beszéltem vele, valamivel bizakodóbb volt” – tette hozzá Munozzal kapcsolatban Iraola.
A Manchester United ellen gólt szerző spanyol játékos a Fenerbahce elleni idegenbeli BL-mérkőzés óta először kapott helyet a Liverpool kezdőcsapatában, ám az első félidőt sem tudta végigjátszani, a helyére Rio Ngumoha állt be.
A Liverpoolnak három napja van az Everton elleni városi rangadóig, hogy kiderüljön, Munoz sérülése mennyire komoly. A csapat reméli, hogy nem lesz nagy probléma, különösen azért, mert az együttes holland válogatott szélsője, Cody Gakpo jelenleg nem bevethető.
- Bajnokok Ligája, alapszakasz, 5. forduló:
- Brugge-Liverpool 0-3 (0-1)
- gól: Isak (13., 82.), Wirtz (79.)