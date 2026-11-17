Újabb fordulatot vett Carlo Ancelotti és Romário nyilvános szócsatája. Az 1994-ben világbajnoki címet nyerő brazil legenda a hétfő esti órákban ismét kemény üzenetet intézett hazája szövetségi kapitányához, miután az olasz szakember a sajtótájékoztatóján visszaszólt neki. Romário szerint Ancelotti semmi újat nem hozott a brazil labdarúgásba, ezért továbbra is azt követeli, hogy távozzon a válogatott éléről.
Romário nem kegyelmezett Carlo Ancelottinak
A konfliktus a brazil válogatott szombati, Japán elleni felkészülési mérkőzése után robbant ki. A dél-amerikaiak Vinícius Júnior két gólja ellenére 3–2-re kikaptak, a hajrában pedig Ancelottit is kiállították, miután hevesen reklamált a játékvezetőnél.
A vereség különösen érzékenyen érintette Romáriót, aki a közösségi oldalán egyértelművé tette, hogy szerinte az olasz edzőnek távoznia kell.
Ancelotti, elég volt! Szedd össze a cuccaidat, és távozz!
– üzente a korábbi aranylabdás csatár, aki elismerte a szakember klubfutballban elért sikereit, de úgy véli, a brazil válogatottnál eddig nem bizonyított.
Romário a Brazil Labdarúgó-szövetség elnökét, Samir Xaudot is felszólította, hogy menessze Ancelottit, mielőtt újabb kudarc éri a nemzeti csapatot.
Az olasz edző a hétfői sajtótájékoztatóján kapott kérdést a történtekről, és bár igyekezett nyugodtan kezelni a támadást, válaszában odaszúrt a korábbi világklasszisnak.
„Szólásszabadság van, egy demokratikus országban mindenkinek joga van véleményt nyilvánítani. Romário is elmondhatja a magáét, ahogy bárki mondhat igazságokat, hazugságokat vagy ostobaságokat. Az biztos, hogy Romário sokat beszél, de ehhez is joga van” – fogalmazott Ancelotti.
A szövetségi kapitány ugyanakkor önkritikusan értékelte saját munkáját is. Elismerte, hogy a brazil válogatott teljesítménye egyelőre elmarad az elvárásoktól, de hangsúlyozta, szeretne a posztján maradni, és mindent megtesz azért, hogy csapata ismét a világ legjobbjai közé tartozzon.
„Megismétlem: mondj le!” – újabb kemény üzenet érkezett
Romáriónak azonban nem tetszett Ancelotti válasza, ezért hétfő este ismét megszólalt az Instagram-oldalán.
„Tényleg sokat beszélek, mert ha a brazil válogatottról van szó, megvan hozzá a múltam, a súlyom és a tekintélyem” – jelentette ki a világbajnok támadó.
Hozzátette, nem azért fogalmaz meg kritikát, hogy követőket szerezzen vagy népszerű legyen, hanem azért, mert rendkívül fontos számára a brazil válogatott sorsa. Emlékeztetett arra is, hogy játékosként maga is sokat tett a nemzeti csapat nemzetközi tekintélyéért.
Ezután ismét Ancelottihoz fordult. Kijelentette, hogy továbbra is tiszteli az olasz szakember klubcsapatoknál elért eredményeit, a válogatottnál végzett munkáját azonban elfogadhatatlannak tartja.
Semmi újat nem hoztál a futballunkba. Megismétlem: mondj le!
– üzente Romário, aki szerint Brazília találhatna olyan edzőt, aki jobb munkát végezne a nemzeti csapat élén.
Az egykori csatár ezúttal is üzent Samir Xaudnak, hangsúlyozva, hogy a szövetség elnökének már régen el kellett volna küldenie Ancelottit, akinek helyzetét az is nehezíti, hogy a 2026-os világbajnokságon már a nyolcaddöntőben búcsúzott csapatával Norvégia ellen.
Az olasz szakember 2025 májusában vette át a csapat irányítását, jelenlegi szerződése pedig 2030-ig szól.