Újabb fordulatot vett Carlo Ancelotti és Romário nyilvános szócsatája. Az 1994-ben világbajnoki címet nyerő brazil legenda a hétfő esti órákban ismét kemény üzenetet intézett hazája szövetségi kapitányához, miután az olasz szakember a sajtótájékoztatóján visszaszólt neki. Romário szerint Ancelotti semmi újat nem hozott a brazil labdarúgásba, ezért továbbra is azt követeli, hogy távozzon a válogatott éléről.

Nem mindenki látja szívesen Carlo Ancelottit a brazil válogatott kispadján

Fotó: Roslan Rahman/AFP

Romário nem kegyelmezett Carlo Ancelottinak

A konfliktus a brazil válogatott szombati, Japán elleni felkészülési mérkőzése után robbant ki. A dél-amerikaiak Vinícius Júnior két gólja ellenére 3–2-re kikaptak, a hajrában pedig Ancelottit is kiállították, miután hevesen reklamált a játékvezetőnél.

A vereség különösen érzékenyen érintette Romáriót, aki a közösségi oldalán egyértelművé tette, hogy szerinte az olasz edzőnek távoznia kell.

Ancelotti, elég volt! Szedd össze a cuccaidat, és távozz!

– üzente a korábbi aranylabdás csatár, aki elismerte a szakember klubfutballban elért sikereit, de úgy véli, a brazil válogatottnál eddig nem bizonyított.

Romário a Brazil Labdarúgó-szövetség elnökét, Samir Xaudot is felszólította, hogy menessze Ancelottit, mielőtt újabb kudarc éri a nemzeti csapatot.

Az olasz edző a hétfői sajtótájékoztatóján kapott kérdést a történtekről, és bár igyekezett nyugodtan kezelni a támadást, válaszában odaszúrt a korábbi világklasszisnak.

„Szólásszabadság van, egy demokratikus országban mindenkinek joga van véleményt nyilvánítani. Romário is elmondhatja a magáét, ahogy bárki mondhat igazságokat, hazugságokat vagy ostobaságokat. Az biztos, hogy Romário sokat beszél, de ehhez is joga van” – fogalmazott Ancelotti.

A szövetségi kapitány ugyanakkor önkritikusan értékelte saját munkáját is. Elismerte, hogy a brazil válogatott teljesítménye egyelőre elmarad az elvárásoktól, de hangsúlyozta, szeretne a posztján maradni, és mindent megtesz azért, hogy csapata ismét a világ legjobbjai közé tartozzon.

„Megismétlem: mondj le!” – újabb kemény üzenet érkezett

Romáriónak azonban nem tetszett Ancelotti válasza, ezért hétfő este ismét megszólalt az Instagram-oldalán.