Az „Angol” becenévre hallgató Carlos Babington nagyapjától örökölte ragadványnevét, aki Londonban született. Kivételes bal lába volt, és szinte mindig a tízes mezben futballozott. Az argentin válogatottban is fontos szerepet töltött be: részt vett az 1974-es németországi világbajnokságon, amelyen öt mérkőzésen egy gólt szerzett.

Carlos Babington az 1974-es világbajnokságon gólt is szerzett

Fotó: WOLFGANG WEIHS

Elhunyt Carlos Babington, a Huracán legendája

Babington 1949. szeptember 20-án született Buenos Airesben, és húszévesen mutatkozott be a Huracán első csapatában. Később a német másodosztályban szereplő Wattenscheidhez igazolt, ahol 1974 és 1978 között futballozott, majd visszatért szeretett klubjához. 1982-ig maradt a Huracán együttesénél, amelynek színeiben összesen 305 mérkőzésen 126 gólt szerzett. Pályafutását az Egyesült Államokban, a Tampa Bay Rowdies-nál, majd a kolumbiai Juniornál folytatta, ahonnét 1984-ben vonult vissza.

Később edzőként, majd elnökként is tevékenykedett a Huracánnál, utóbbi pozíciójában súlyos botrányba keveredett, ugyanis csalárd vagyonkezelés gyanújával bírósági eljárás indult ellene. Az ügyben először felmentették, később azonban hatályon kívül helyezték az ítéletet. Vagyonát zár alá vették, az eljárás pedig soha nem zárult le. A szurkolókkal való kapcsolata végleg megromlott, ezért többé nem térhetett vissza a klub stadionjába, a Tomás Adolfo Ducóba.

La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, expresa su profundo dolor por el fallecimiento de Carlos Babington y envía su más cálido abrazo a familiares y seres queridos. https://t.co/VQLlAIAKlg — AFA (@afa) November 11, 2026

A Huracán és az argentin szövetség is elbúcsúzott Carlos Babingtontól

A korábbi nézeteltérések ellenére a Huracán is megemlékezett egykori legendájáról.

„A Club Atlético Huracán mély fájdalommal értesült Carlos Babington haláláról.

Az 1973-as bajnokcsapat tagja, az intézmény korábbi edzője és elnöke, valamint az argentin labdarúgás egyik legnagyszerűbb futballistája volt.

Együttérzésünket fejezzük ki családjának, barátainak és szeretteinek ebben a fájdalmas időszakban. Öleljük őket, és őszinte részvétünket küldjük” – írta a klub a közösségi oldalán.

El Club Atlético Huracán lamenta profundamente el fallecimiento de Carlos Babington, campeón de 1973, técnico, presidente de la Institución y uno de los más grandes futbolistas que dio el fútbol argentino. Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este doloroso momento. Nuestro abrazo y nuestras condolencias ♾️ — CA Huracán (@CAHuracan) November 11, 2026

Az Argentin Labdarúgó-szövetség (AFA) szintén részvétét fejezte ki.

„Az Argentin Labdarúgó-szövetség Claudio Tapia elnökön keresztül mély fájdalmát fejezi ki Carlos Babington halála miatt, és legőszintébb együttérzését küldi családjának és szeretteinek” – búcsúzott a szövetség az egykori válogatott labdarúgótól.