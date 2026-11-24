A szerdai találkozó kifejezetten érdekesnek ígérkezik, ugyanis mindkét fél harcban van a nyolcaddöntőbe jutást jelentő legjobb nyolcba kerülésért, a Liverpool nyolcadik, a Club Brugge pedig kilencedik helyen áll, a két kilencpontos csapat között a több szerzett gól rangsorol. A Club Brugge–Liverpool meccsen a vendégek mestere, Andoni Iraola két sztárjára nem számíthat.

Ryan Gravenberch nem játszhat Belgiumban a Club Brugge–Liverpool meccsen Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Club Brugge–Liverpool: két holland nem játszik

A Liverpoolnak ismét nélkülöznie kell Ryan Gravenberch-et és Cody Gakpót, miután a holland duó nem került be a keretbe a Club Brugge elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésre. Egyikük sem utazott el Belgiumba, mindketten sérüléssel bajlódnak.

Ezen kívül nem voltak nagyobb meglepetések az utazó keretben: Andoni Iraola csapata arra törekszik, hogy a negyedik győzelmével jelentős lépést tegyen a kieséses szakaszba jutás felé. Conor Bradley és Giovanni Leoni visszatértek az edzésekre, de még nem állnak készen arra, hogy pályára lépjenek. Endo Wataru és Federico Chiesa sem léphet pályára, míg Hugo Ekitike várhatóan csak januárban játszhat újra, mivel súlyos Achilles-ín-sérülésből lábadozik – írja a This is Anfield.