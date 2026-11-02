A 68 éves Colin Westby október 18-án rosszul lett a Leeds United–Manchester United találkozó előtt az Elland Roadon. A szurkolót kórházba szállították, mesterséges kómában tartották, de nem javult az állapota. Az orvosok később megszüntették az életfenntartó kezelést, a férfi pedig elhunyt.
Colin Westby rendszeresen járt a Leeds United meccseire
Westby ötven éven át bérletesként rendszeresen járt a Leeds United mérkőzéseire, az angol klub közleményt adott ki a férfi halála kapcsán. Részvétüket fejezték ki az elhunyt családjának és barátainak, valamint köszönetet mondtak a stadion dolgozóinak és az egészségügyi személyzetnek, akik gyorsan intézkedtek a rosszullét után.
"A Leeds United mély fájdalommal értesült, hogy szurkolónk, Colin Westby 68 éves korában elhunyt. Colin október 18-án, vasárnap az Elland Roadon megrendezett Manchester United elleni Premier League-mérkőzés előtt lett rosszul. A Leeds United minden tagjának gondolatai Colin családjával és barátaival vannak ebben a szomorú pillanatban. A következő, november 7-i, Tottenham Hotspur elleni Premier League-mérkőzésünk 68. percében tisztelgünk Colin előtt" – írták a közleménybn.
A tervek szerint a szurkolók a találkozó 68. percében tapssal tisztelegnek majd előtte, életkorára utalva. A klub későbbre ígért további részleteket – írta a Mirror.