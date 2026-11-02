A 68 éves Colin Westby október 18-án rosszul lett a Leeds United–Manchester United találkozó előtt az Elland Roadon. A szurkolót kórházba szállították, mesterséges kómában tartották, de nem javult az állapota. Az orvosok később megszüntették az életfenntartó kezelést, a férfi pedig elhunyt.

Colin Westby a Leeds United stadionjában lett rosszul Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

Colin Westby rendszeresen járt a Leeds United meccseire

Westby ötven éven át bérletesként rendszeresen járt a Leeds United mérkőzéseire, az angol klub közleményt adott ki a férfi halála kapcsán. Részvétüket fejezték ki az elhunyt családjának és barátainak, valamint köszönetet mondtak a stadion dolgozóinak és az egészségügyi személyzetnek, akik gyorsan intézkedtek a rosszullét után.

Leeds United are heartbroken to learn of the passing of supporter Colin Westby at the age of 68. Colin suffered a medical emergency ahead of our Premier League fixture with Manchester United on Sunday 18 October at Elland Road. After being transferred to hospital, he was placed into a medically induced coma and sadly following a period of unresponsiveness, the decision was made to withdraw life support. Colin was a long-standing Season Ticket Holder at the club, attending matches for over 50 years. The thoughts of everyone at Leeds United are with Colin’s family and friends at this sad time. We will pay tribute to Colin in the 68th minute of our next Premier League fixture with Tottenham Hotspur, on Saturday 7 November. — Leeds United (@LUFC) November 2, 2026

"A Leeds United mély fájdalommal értesült, hogy szurkolónk, Colin Westby 68 éves korában elhunyt. Colin október 18-án, vasárnap az Elland Roadon megrendezett Manchester United elleni Premier League-mérkőzés előtt lett rosszul. A Leeds United minden tagjának gondolatai Colin családjával és barátaival vannak ebben a szomorú pillanatban. A következő, november 7-i, Tottenham Hotspur elleni Premier League-mérkőzésünk 68. percében tisztelgünk Colin előtt" – írták a közleménybn.

A tervek szerint a szurkolók a találkozó 68. percében tapssal tisztelegnek majd előtte, életkorára utalva. A klub későbbre ígért további részleteket – írta a Mirror.