Rendkívüli biztonsági intézkedésekkel készülnek az olasz hatóságok a keddi Como–AEK Athén Bajnokok Ligája-mérkőzésre. Varga Barnabásék meccsét a legmagasabb, 4-es kockázati kategóriába sorolták, miután kiderült, hogy a görög csapatot a vendégszektor befogadóképességét jóval meghaladó számú szurkoló kísérheti el Olaszországba.

Rendkívüli biztonsági készültség a Como–AEK Athén mérkőzés előtt Fotó: ANGELOS TZORTZINIS / AFP

Como–AEK Athén Bajnokok Ligája

kedd, 21:00

Rendkívüli biztonsági készültség a Como–AEK Athén mérkőzés előtt

A La Provincia di Como beszámolója szerint körülbelül ezer görög drukker érkezésére számítanak a városban, miközben a Giuseppe Sinigaglia Stadion vendégszektorában mindössze 700 férőhely áll rendelkezésre. A hatóságok attól tartanak, hogy a jegy nélkül érkező szurkolók megpróbálhatnak bejutni a stadion más szektoraiba, illetve összetűzésbe kerülhetnek a hazai drukkerekkel.

A helyi rendőrség ezért példátlan mozgósítással készül. Az olasz lap szerint még az Inter vagy az Atalanta elleni mérkőzések alkalmával sem volt szükség ekkora rendőri jelenlétre. A fokozott ellenőrzések már hétfőn megkezdődtek, és várhatóan szerda reggelig tartanak. A biztonsági szervek külön figyelmet fordítanak az AEK szervezett szurkolói csoportjaira. Az olasz sajtó szerint legalább 150 olyan görög ultrát tartanak számon, akiknél fokozottan számolnak a rendbontás veszélyével. A drukkerek egy része különjárattal érkezik a milánói Malpensa repülőtérre, mások autóbuszokkal és személygépkocsikkal utaznak Olaszországba.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az AEK szurkolói baráti kapcsolatot ápolnak a Livorno és az Olympique Marseille ultráival. A livornói drukkerek ugyanakkor régóta feszült viszonyban állnak a Como szurkolóival, ami tovább növeli az esetleges összecsapások kockázatát. Az olasz hatóságok a jegyértékesítés korlátozásával, megerősített beléptetéssel és fokozott rendőri jelenléttel igyekeznek megelőzni a rendbontásokat.