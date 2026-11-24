Váratlan fordulat jöhet Varga Barnabás helyzetében, ugyanis a magyar válogatott támadója akár a kispadra is szorulhat a Bajnokok Ligája keddi játéknapján. A Como–AEK Athén összecsapás előtt a görög sajtó arról számolt be, hogy Marko Nikolics vezetőedző jelentősen átalakíthatja csapata támadósorát, ami a korábbi Ferencváros-csatár mellett Vitális Milán szerepeltetését is érintheti.

Varga Barnabás nélkül kezdődhet a Como–AEK Athén BL-rangadó

Fotó: AEK FC/Facebook

Como–AEK Athén Bajnokok Ligája

kedd, 21:00

Varga Barnabás nélkül kezdődhet a Como–AEK Athén BL-rangadó

Az AEK Athén kedden 21 órától a Bajnokok Ligájában eddig remekül szereplő Como otthonában lép pályára. A görög együttesnek nagy szüksége lenne a pontokra, hiszen négy forduló alatt mindössze egy győzelmet aratott, és három vereséget szenvedett. A találkozó előtt azonban meglepő hírek érkeztek a magyar válogatott támadójáról.

A görög Gazzetta helyszíni tudósítója, Dimitrisz Vergosz szerint Marko Nikolics átalakíthatja a támadósort, aminek Varga Barnabás lehet az egyik vesztese. A szerb szakember megbontaná a Varga–Luka Jovics csatárkettőst, és Mijat Gacsinovicsnak szavazhat bizalmat. A görög lap szerint Jovicsnak nagyobb esélye lehet a kezdőcsapatba kerülésre.

Varga ebben az idényben már többször is kimaradt a kezdőből. Szeptember 2-án pihentetés miatt nem nevezték a Görög Kupa-mérkőzésre, november 4-én pedig a Real Madrid ellen csak csereként lépett pályára. Korábban combhajlítóizom-sérülés is hátráltatta. A lehetséges mellőzés azért is lenne meglepő, mert a 32 éves csatár már tíz gólt szerzett a szezonban, ezzel az AEK legeredményesebb játékosa.

Az olasz Sky Sport várható kezdőcsapatában szintén nem szerepel Varga Barnabás: az olaszok Jovicsot és Gacsinovicsot jelölték a támadósorba, míg Vitális Milánnak a középpályán szavaznának bizalmat. A végleges összeállítás azonban csak a mérkőzés előtt derül ki.

A magyar válogatott középpályásának helye ugyanakkor szintén kérdéses. A Gazzetta szerint Vitális Milán és Kaan Kairinen közül kerülhet ki Razvan Marin társa, így nem kizárt, hogy Nikolics mindkét magyar játékosát kihagyja a kezdőcsapatból. A magyar csatár számára különösen kellemetlen lenne a mellőzés, hiszen az AEK hétvégi, Kalamata elleni bajnokiján végig a pályán volt, ahogyan Vitális Milán is. A görögök 1–0-s győzelemmel hangoltak az olaszországi összecsapásra.

Nikolicsnak ráadásul több hiányzóval is számolnia kell. Kervin Arriaga sérülés miatt nem bevethető, Aboubakary Koita pedig eltiltását tölti, ami tovább nehezíti a kezdőcsapat összeállítását.

A Como elleni találkozó kulcsfontosságú lehet az AEK továbbjutási reményei szempontjából. Az olasz együttes négy BL-meccsen 19 gólt szerzett, legutóbb pedig 9–1-re kiütötte a Lenst. A görögöknek így különösen nehéz dolguk lesz, Nikolics pedig akár egy váratlan taktikai húzással is megpróbálhatja meglepni Cesc Fábregas csapatát.