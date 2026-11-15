A Ferencváros középpályása, Corbu Máriusz szombat este fontos mérföldkőhöz érkezett pályafutásában, ugyanis bemutatkozott a román labdarúgó-válogatottban. A 24 éves játékos pályára lépésével végleg eldőlt, hogy a jövőben már nem szerepelhet a magyar válogatottban, amelynek kapcsán korábban többször is felmerült a neve.
Végleg eldőlt, hogy Corbu Máriusz lehet-e magyar válogatott
A román válogatott szombaton 2–1-re legyőzte Lengyelországot a Nemzetek Ligája ötödik fordulójában, a találkozó pedig különösen emlékezetes marad a Ferencváros középpályásának. Gheorghe Hagi szövetségi kapitány a 67. percben, még gól nélküli állásnál küldte pályára Corbu Máriuszt, aki Ianis Hagi helyére érkezett. A románok ezt követően gyorsan kétgólos előnybe kerültek, Alexandru Cicaldau a 68., Dennis Man pedig a 72. percben talált be. A lengyelek ugyan a hajrában szépítettek, de a hazaiak végül megszerezték első győzelmüket a Nemzetek Ligája jelenlegi kiírásában.
Corbu bemutatkozása ugyanakkor magyar szempontból is fontos fejlemény, hiszen ezzel végleg szertefoszlott annak lehetősége, hogy a Ferencváros játékosa egyszer Marco Rossi együttesében szerepeljen.
Az Origo Sport korábban már több alkalommal is foglalkozott a magyar–román kettős állampolgárságú, csángó származású futballista esetleges magyar válogatottságával. Szeptemberben lapunk a Magyar Labdarúgó-szövetséget is megkereste, hogy tisztázza, milyen feltételekkel szerepelhetne Corbu a magyar nemzeti csapatban.
A szövetség akkori tájékoztatása szerint a középpályás esetében az öt év megszakítás nélküli magyarországi igazolás jelentette a legfontosabb feltételt, ezt követően lehetett volna kérelmezni a FIFA-nál a szükséges engedélyt. Corbu 2020 és 2024 között a Puskás Akadémiánál futballozott, majd a ciprusi APOEL-hez szerződött, így megszakadt a magyarországi időszaka. A Ferencvároshoz 2026 januárjában tért vissza, ezért még éveket kellett volna várnia arra, hogy teljesíthesse a szükséges feltételeket.
A szombati, Lengyelország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen azonban végleg eldőlt a kérdés, miután Corbu hivatalos tétmérkőzésen lépett pályára a román felnőttválogatottban.
Corbu Máriusz: Soha nem voltam jogosult arra, hogy a magyar válogatottban játsszak
A 24 éves középpályás a találkozó után boldogan értékelt, és elmondta, hogy gyermekkora óta erre a pillanatra várt.
Úgy gondolom, megérdemelt győzelmet arattunk, számomra pedig ez egy álomszerű este. Meghatódtam, mert tényleg egy álom vált valóra. Hatalmas köszönettel tartozom mindenkinek, aki hitt bennem
– nyilatkozta Corbu, aki arról is beszélt, hogy az elmúlt időszakban rengeteget dolgozott azért, hogy lehetőséget kapjon a nemzeti csapatban. A Ferencváros játékosa a magyar válogatottságával kapcsolatos korábbi találgatásokra is reagált, és egyértelművé tette, hogy mindig Romániát szerette volna képviselni.
Soha nem voltam jogosult arra, hogy a magyar válogatottban játsszak. Románia utánpótlás-válogatottjaiban szerepeltem, és mindig is itt szerettem volna futballozni
– fogalmazott a középpályás az DigiSportnak.
Corbu számára tehát új fejezet kezdődött a román válogatottban, a magyar nemzeti csapat szempontjából viszont végleg lezárult egy korábban sokat emlegetett lehetőség.