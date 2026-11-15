A Ferencváros középpályása, Corbu Máriusz szombat este fontos mérföldkőhöz érkezett pályafutásában, ugyanis bemutatkozott a román labdarúgó-válogatottban. A 24 éves játékos pályára lépésével végleg eldőlt, hogy a jövőben már nem szerepelhet a magyar válogatottban, amelynek kapcsán korábban többször is felmerült a neve.

Corbu Máriusz bemutatkozott a román nemzeti csapatban, így eldőlt, hogy már nem lehet magyar válogatott Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Végleg eldőlt, hogy Corbu Máriusz lehet-e magyar válogatott

A román válogatott szombaton 2–1-re legyőzte Lengyelországot a Nemzetek Ligája ötödik fordulójában, a találkozó pedig különösen emlékezetes marad a Ferencváros középpályásának. Gheorghe Hagi szövetségi kapitány a 67. percben, még gól nélküli állásnál küldte pályára Corbu Máriuszt, aki Ianis Hagi helyére érkezett. A románok ezt követően gyorsan kétgólos előnybe kerültek, Alexandru Cicaldau a 68., Dennis Man pedig a 72. percben talált be. A lengyelek ugyan a hajrában szépítettek, de a hazaiak végül megszerezték első győzelmüket a Nemzetek Ligája jelenlegi kiírásában.

Corbu bemutatkozása ugyanakkor magyar szempontból is fontos fejlemény, hiszen ezzel végleg szertefoszlott annak lehetősége, hogy a Ferencváros játékosa egyszer Marco Rossi együttesében szerepeljen.

Az Origo Sport korábban már több alkalommal is foglalkozott a magyar–román kettős állampolgárságú, csángó származású futballista esetleges magyar válogatottságával. Szeptemberben lapunk a Magyar Labdarúgó-szövetséget is megkereste, hogy tisztázza, milyen feltételekkel szerepelhetne Corbu a magyar nemzeti csapatban.

A szövetség akkori tájékoztatása szerint a középpályás esetében az öt év megszakítás nélküli magyarországi igazolás jelentette a legfontosabb feltételt, ezt követően lehetett volna kérelmezni a FIFA-nál a szükséges engedélyt. Corbu 2020 és 2024 között a Puskás Akadémiánál futballozott, majd a ciprusi APOEL-hez szerződött, így megszakadt a magyarországi időszaka. A Ferencvároshoz 2026 januárjában tért vissza, ezért még éveket kellett volna várnia arra, hogy teljesíthesse a szükséges feltételeket.

A szombati, Lengyelország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen azonban végleg eldőlt a kérdés, miután Corbu hivatalos tétmérkőzésen lépett pályára a román felnőttválogatottban.

Corbu Máriusz: Soha nem voltam jogosult arra, hogy a magyar válogatottban játsszak

A 24 éves középpályás a találkozó után boldogan értékelt, és elmondta, hogy gyermekkora óta erre a pillanatra várt.

Úgy gondolom, megérdemelt győzelmet arattunk, számomra pedig ez egy álomszerű este. Meghatódtam, mert tényleg egy álom vált valóra. Hatalmas köszönettel tartozom mindenkinek, aki hitt bennem

– nyilatkozta Corbu, aki arról is beszélt, hogy az elmúlt időszakban rengeteget dolgozott azért, hogy lehetőséget kapjon a nemzeti csapatban. A Ferencváros játékosa a magyar válogatottságával kapcsolatos korábbi találgatásokra is reagált, és egyértelművé tette, hogy mindig Romániát szerette volna képviselni.

Soha nem voltam jogosult arra, hogy a magyar válogatottban játsszak. Románia utánpótlás-válogatottjaiban szerepeltem, és mindig is itt szerettem volna futballozni

– fogalmazott a középpályás az DigiSportnak.