Újabb nagyszerű hírt kapott a Ferencváros egyik labdarúgója, aki pályafutása egyik legjelentősebb egyéni elismerését szerezheti meg. A zöld-fehérek 24 éves középpályása, Corbu Máriusz néhány nappal a válogatottbeli bemutatkozása után egy rangos díj jelöltjei közé került, ráadásul több nemzetközileg ismert futballistával is meg kell küzdenie az elismerésért.
Corbu Máriusz is megkaphatja a rangos elismerést
A Ferencváros középpályása, Corbu Máriusz is bekerült a 2026-os év legjobb román labdarúgójának járó díj jelöltjei közé. A Gazeta Sporturilor román sportlap által 1966-ban alapított elismerésre idén összesen 21 játékost jelöltek, köztük a magyar bajnok futballistáját is.
Corbu olyan ismert játékosok társaságában szerepel a jelöltek között, mint a PSV Eindhoven támadója, Dennis Man, a Rayo Vallecanóban futballozó Andrei Ratiu, valamint a román válogatott korábbi csapatkapitánya, Nicolae Stanciu.
A 24 éves középpályás számára különösen emlékezetes lehet a novemberi időszak, hiszen a Lengyelország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen bemutatkozhatott a román felnőttválogatottban. Gheorghe Hagi szövetségi kapitány a második félidőben küldte pályára a Fradi játékosát, aki a Bosznia-Hercegovina elleni találkozón is lehetőséget kapott.
Mint arról az Origo Sport is beszámolt, Corbu román válogatottbeli bemutatkozása azért is volt érdekes, mert korábban a magyar nemzeti csapatnál is felmerült a neve. A csángó származású, magyar–román kettős állampolgárságú futballista azonban a román válogatott mellett döntött, és a lengyelek elleni mérkőzésen történt pályára lépésével végleg eldőlt, hogy a jövőben már nem szerepelhet Marco Rossi együttesében.
A Ferencváros labdarúgója korábban arról is beszélt, hogy gyermekkora óta arra vágyott, hogy Romániát képviselhesse. A Lengyelország elleni bemutatkozása után úgy fogalmazott, hogy álma vált valóra, és hálás mindenkinek, aki hitt benne.
Corbu a klubcsapatában nyújtott teljesítményével is kiérdemelte a figyelmet. A 2026-os naptári évben 43 tétmérkőzésen lépett pályára, ezeken hét gólt szerzett és három gólpasszt adott, a Ferencvárossal pedig májusban Magyar Kupát nyert.
A szavazás november 29-ig tart, és a Gazeta Sporturilor olvasói, újságírói, valamint a román élvonalbeli klubok képviselői is részt vesznek benne. A végső eredményt december 16-án hirdetik ki, ekkor derül ki, hogy a Ferencváros középpályása megszerezheti-e a rangos egyéni elismerést.
Nem a Fradi középpályása az egyetlen magyar kötődésű jelölt. A korábban a Fehérvárban futballozó Adrian Rus, valamint az egykor Kisvárdán szereplő Hindrich Ottó is esélyes az elismerésre. Az év edzője kategóriában pedig a Zalaegerszeget korábban irányító Nuno Campos neve is megtalálható a jelöltek között. A rangos díjat korábban olyan legendák nyerték el, mint Gheorghe Hagi, aki rekordot jelentő hét alkalommal érdemelte ki az elismerést, valamint a magyar származású Bölöni László, aki 1977-ben és 1983-ban bizonyult a legjobbnak. Tavaly Andrei Ratiu vehette át a díjat.