Újabb nagyszerű hírt kapott a Ferencváros egyik labdarúgója, aki pályafutása egyik legjelentősebb egyéni elismerését szerezheti meg. A zöld-fehérek 24 éves középpályása, Corbu Máriusz néhány nappal a válogatottbeli bemutatkozása után egy rangos díj jelöltjei közé került, ráadásul több nemzetközileg ismert futballistával is meg kell küzdenie az elismerésért.

Corbu Máriusz is megkaphatja a rangos elismerést Fotó: ALEX NICODIM / NurPhoto

Corbu Máriusz is megkaphatja a rangos elismerést

A Ferencváros középpályása, Corbu Máriusz is bekerült a 2026-os év legjobb román labdarúgójának járó díj jelöltjei közé. A Gazeta Sporturilor román sportlap által 1966-ban alapított elismerésre idén összesen 21 játékost jelöltek, köztük a magyar bajnok futballistáját is.

Corbu olyan ismert játékosok társaságában szerepel a jelöltek között, mint a PSV Eindhoven támadója, Dennis Man, a Rayo Vallecanóban futballozó Andrei Ratiu, valamint a román válogatott korábbi csapatkapitánya, Nicolae Stanciu.

A 24 éves középpályás számára különösen emlékezetes lehet a novemberi időszak, hiszen a Lengyelország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen bemutatkozhatott a román felnőttválogatottban. Gheorghe Hagi szövetségi kapitány a második félidőben küldte pályára a Fradi játékosát, aki a Bosznia-Hercegovina elleni találkozón is lehetőséget kapott.

Mint arról az Origo Sport is beszámolt, Corbu román válogatottbeli bemutatkozása azért is volt érdekes, mert korábban a magyar nemzeti csapatnál is felmerült a neve. A csángó származású, magyar–román kettős állampolgárságú futballista azonban a román válogatott mellett döntött, és a lengyelek elleni mérkőzésen történt pályára lépésével végleg eldőlt, hogy a jövőben már nem szerepelhet Marco Rossi együttesében.

A Ferencváros labdarúgója korábban arról is beszélt, hogy gyermekkora óta arra vágyott, hogy Romániát képviselhesse. A Lengyelország elleni bemutatkozása után úgy fogalmazott, hogy álma vált valóra, és hálás mindenkinek, aki hitt benne.

Corbu a klubcsapatában nyújtott teljesítményével is kiérdemelte a figyelmet. A 2026-os naptári évben 43 tétmérkőzésen lépett pályára, ezeken hét gólt szerzett és három gólpasszt adott, a Ferencvárossal pedig májusban Magyar Kupát nyert.

A szavazás november 29-ig tart, és a Gazeta Sporturilor olvasói, újságírói, valamint a román élvonalbeli klubok képviselői is részt vesznek benne. A végső eredményt december 16-án hirdetik ki, ekkor derül ki, hogy a Ferencváros középpályása megszerezheti-e a rangos egyéni elismerést.