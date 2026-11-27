Emlékezetes hónapja van Corbu Máriusznak, aki novemberben bemutatkozhatott a román felnőttválogatottban, majd az év legjobb román labdarúgójának járó díj jelöltjei közé is bekerült. A 24 éves középpályás csütörtök este a szlovén bajnok Celje elleni Európa-liga-mérkőzésen is végig a pályán volt, ám hiába alakított ki számos helyzetet a Fradi, ezúttal elmaradt a győzelem. Borbély Balázs együttese így is klubrekordot döntött, hiszen sorozatban a 13. nemzetközi kupamérkőzésén maradt veretlen.

Corbu Máriusz nagyszerűen teljesít a Ferencvárosban

Fotó: fradi.hu

Corbu Máriusz hatalmas üzletet jelenthet a Fradinak

A Ferencváros nemzetközi kupamenetelése pénzügyi szempontból is különösen értékes lehet, hiszen a jó eredmények a játékosok piaci értékére is kedvező hatással lehetnek.

Az Antena Sport beszámolója szerint Corbu Máriusz átigazolása a bukaresti FCSB tulajdonosánál, Gigi Becalinál is szóba került, unokatestvére, a neves játékosügynök, Giovanni Becali azonban úgy véli, a középpályás akár valamelyik európai topligában is kiköthet.

A kétmilliós értékéről indulva akár öt-hatmillióért is távozhat, mert a Ferencváros tudja, hogyan kell eladni a játékosait

– fogalmazott Becali a Fanatiknak.

A játékosügynök szerint Corbu megérdemelten került be a román válogatottba, és amennyiben az FTC az Európa-liga későbbi szakaszaiba is eljut, tovább emelkedhet a középpályás értéke.

Mint arról korábban beszámoltunk, a Ferencváros már a nyáron is értékesíthette volna a futballistát, aki iránt az olasz élvonalból érdeklődtek. Szondy Zoltán, Corbu korábbi klubjának, a Csíkszeredának az elnöke azonban arra kérte a Fradi vezetőit, hogy tartsák meg a játékost, mert később még nagyobb összeget kaphatnak érte.

A zöld-fehérek januárban igazolták le a ciprusi APOEL-től Corbut, akiért az akkori román sajtóhírek szerint 1,3 millió eurót fizethettek.

Corbu nehezen emésztette meg a Fradi pontvesztését

A középpályás a Celje elleni gól nélküli döntetlent követően csalódottan értékelt az M4 Sport kamerája előtt. Úgy érezte, a Ferencváros a kialakított helyzetei alapján akár több góllal is megnyerhette volna a találkozót, ám a befejezéseknél hiányzott a kellő higgadtság.