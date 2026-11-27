Emlékezetes hónapja van Corbu Máriusznak, aki novemberben bemutatkozhatott a román felnőttválogatottban, majd az év legjobb román labdarúgójának járó díj jelöltjei közé is bekerült. A 24 éves középpályás csütörtök este a szlovén bajnok Celje elleni Európa-liga-mérkőzésen is végig a pályán volt, ám hiába alakított ki számos helyzetet a Fradi, ezúttal elmaradt a győzelem. Borbély Balázs együttese így is klubrekordot döntött, hiszen sorozatban a 13. nemzetközi kupamérkőzésén maradt veretlen.
Corbu Máriusz hatalmas üzletet jelenthet a Fradinak
A Ferencváros nemzetközi kupamenetelése pénzügyi szempontból is különösen értékes lehet, hiszen a jó eredmények a játékosok piaci értékére is kedvező hatással lehetnek.
Az Antena Sport beszámolója szerint Corbu Máriusz átigazolása a bukaresti FCSB tulajdonosánál, Gigi Becalinál is szóba került, unokatestvére, a neves játékosügynök, Giovanni Becali azonban úgy véli, a középpályás akár valamelyik európai topligában is kiköthet.
A kétmilliós értékéről indulva akár öt-hatmillióért is távozhat, mert a Ferencváros tudja, hogyan kell eladni a játékosait
– fogalmazott Becali a Fanatiknak.
A játékosügynök szerint Corbu megérdemelten került be a román válogatottba, és amennyiben az FTC az Európa-liga későbbi szakaszaiba is eljut, tovább emelkedhet a középpályás értéke.
Mint arról korábban beszámoltunk, a Ferencváros már a nyáron is értékesíthette volna a futballistát, aki iránt az olasz élvonalból érdeklődtek. Szondy Zoltán, Corbu korábbi klubjának, a Csíkszeredának az elnöke azonban arra kérte a Fradi vezetőit, hogy tartsák meg a játékost, mert később még nagyobb összeget kaphatnak érte.
A zöld-fehérek januárban igazolták le a ciprusi APOEL-től Corbut, akiért az akkori román sajtóhírek szerint 1,3 millió eurót fizethettek.
Corbu nehezen emésztette meg a Fradi pontvesztését
A középpályás a Celje elleni gól nélküli döntetlent követően csalódottan értékelt az M4 Sport kamerája előtt. Úgy érezte, a Ferencváros a kialakított helyzetei alapján akár több góllal is megnyerhette volna a találkozót, ám a befejezéseknél hiányzott a kellő higgadtság.
„Nem volt könnyű mérkőzés, és úgy érzem, hogy többet érdemeltünk volna” – mondta a román válogatott futballista.
A Ferencváros öt forduló után 13 ponttal áll az Európa-liga alapszakaszában, így minden esélye megvan arra, hogy tavasszal is folytassa nemzetközi kupaszereplését, amiből a játékos és a klub egyaránt profitálhat.