A november 14-én, szombaton 20:45-kor kezdődő találkozónak a bragai városi stadion ad otthont. A különleges megemlékezés azonban nem merül ki Cristiano Ronaldo mezének viselésében: a mérkőzés hetedik percében a játékot rövid időre megszakítják, hogy a stadion közönsége vastapssal tiszteleghessen az ötszörös aranylabdás legenda előtt. A 7-es szám így ezen az estén nem csupán egy mezszám lesz, hanem egy korszak, egy kivételes pályafutás és egy egész nemzet futballtörténelmének jelképe.

Cristiano Ronaldo előtt tisztelegnek a portugál válogatott játékosai

Fotó: Bruno de Carvalho / Brazil Photo Press via AFP

A portugál Diário de Notícias azt írja, hogy a tisztelgésről a Portugál Labdarúgó-szövetség elnöke, Pedro Proença, a szövetségi kapitány, Jorge Jesus, valamint a válogatott meghatározó játékosai, Bernardo Silva, Rúben Dias és Bruno Fernandes egyeztettek. A kezdeményezése az UEFA jóváhagyását is megkapta, a célja, hogy méltó módon ismerjék el Cristiano Ronaldo rendkívüli teljesítményét és a portugál labdarúgásra gyakorolt maradandó hatását.

Cristiano Ronaldo előtt tisztelegnek a portugál válogatott játékosai

A szövetség más gesztusokkal is igyekszik megőrizni a legenda emlékét. A portugál válogatott edzőtáborában is üres hagyták azt a szobát, amelyben Cristiano Ronaldo rendezkedett be. Pedro Proença Portugália „örök csapatkapitányának” nevezte Ronaldót, és a szövetség egy, a pályafutásához méltó búcsúmérkőzés megszervezését is fontolgatja.

A tiszteletadás nem előzmény nélküli. A Sporting szurkolói november 7-én, a Moreirense elleni bajnoki mérkőzés hetedik percében tapsolták meg egykori játékosukat. A Juve Leo szurkolói csoport transzparensén a következő üzenet állt: „Alvaladétól a világig. GOAT, közénk tartozol! Köszönjük, C. Ronaldo!” A lisszaboni klub stadionjának kivetítőin Ronaldo egykori, 28-as számú Sporting-meze is megjelent, felidézve profi pályafutásának kezdetét.

Cristiano Ronaldo homenageado em Alvalade ao minuto 7️⃣ 🐐 #sporttvportugal #LIGAnaSPORTTV #LigaPortugalBetclic #SportingCP https://t.co/HdZ7dYnn4u — sport tv (@sporttvportugal) November 7, 2026

Cristiano Ronaldo november 5-én jelentette be, hogy befejezi válogatott pályafutását. A 41 éves futballista 234 válogatott mérkőzéssel és 146 góllal búcsúzik a nemzeti csapattól, mindkét mutatóban világcsúcstartóként. Legnagyobb sikerei között szerepel a 2016-os Európa-bajnoki cím, valamint a 2019-es és 2025-ös Nemzetek Ligája-győzelem.