A Portugália-Dánia mérkőzésen már elviekben sem lehetett ott Cristiano Ronaldo a hazai keretben, ugyanis az ötszörös aranylabdás november elején úgy döntött, nem lép többé pályára a válogatottban. A döntésnek megvolt az előzménye, Ronaldo októberben elhagyta a portugál válogatott táborát, miután közölték vele, hogy nem kerül a kezdőcsapatba a dánokkal vívott Nemzetek Ligája-mérkőzésen. A koppenhágai találkozót egyébként még magabiztosan megnyerte Jorge Jesus együttese, ám hazai pályán súlyos, 4-1-es pofonba szaladt bele. Ronaldo édesanyja, Dolores Aveiro nem ment el szó nélkül a csalódást keltő eredmény mellett, és jókorát rúgott bele a padlóra került portugál csapatba.

Cristiano Ronaldo édesanyjának megvolt a markáns véleménye a Portugália-Dánia meccsről

Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Portugália-Dánia: Cristiano Ronaldo édesanyja nem finomkodott

Dolores Aveiro szerint a portugálok teljesen megérdemelték a vereséget, sőt, azt is elárulta, hogy örömmel látta a csapat kudarcát. Az asszony már korábban is kifejtette álláspontját a fia körül kitört botrány kapcsán, sérelmezve, hogy a válogatott csúcstartójának a hátsó ajtón kellett távoznia a nemzeti együttestől. Aveiro ezúttal a dánok elleni meccs előtt megtartott megemlékezés miatt háborodott fel, amelyet szerinte Cristiano Ronaldo jelenlétében kellett volna megtartani.

„A vereség teljesen megérdemelt volt, és én örültem neki. A megemlékezést az ő jelenlétében kellett volna megtartani”

– jelentette ki a 41 éves támadó édesanyja.

Dolores Aveiro deixou fortes acusações à Seleção Nacional após a homenagem feita ao antigo capitão. A mãe de Cristiano Ronaldo revelou que o jogador português "ficou triste", porque se sentiu "enganado". Saiba mais em: https://t.co/djTYwbxilv #doloresaveiro #cristianoronaldo #ronaldo #cr7 #selecaoportuguesa #fpf #futebol #portugal #desporto #atualidade #news #sicnoticias — SIC Notícias (@SICNoticias) November 16, 2026

Dolores Aveiro úgy véli, fia nevelőegyesülete, a Sporting Lisszabon tudja, hogyan kell méltó módon tisztelegni az ötszörös aranylabdás előtt.

„Itt, a Sportingnál fogunk tisztelegni előtte. Itt elismerik az értékét” – fogalmazott.

A legkeményebb kritikát azonban a portugál válogatott játékosai kapták Ronaldo édesanyjától, az asszony szerint a futballisták nem tisztelték megfelelően a futball legendát.

„A válogatottnál nem tisztelték őt, még a csapattársai sem”

– fakadt ki élő adásban Dolores Aveiro.

Cristiano Ronaldo édesanyja szerint a fia több tiszteletet érdemelne

Fotó: Bruno de Carvalho / Brazil Photo Press via AFP

A portugál kapitány nem akart vitába szállni Cristiano Ronaldo édesanyjával

A portugál válogatott szövetségi kapitányát, Jorge Jesust is megkérdezték Dolores Aveiro kijelentéseiről. A 72 éves szakember azonban nem akart szócsatába keveredni Ronaldo édesanyjával, inkább megértéséről biztosította őt.