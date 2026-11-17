A Portugália-Dánia mérkőzésen már elviekben sem lehetett ott Cristiano Ronaldo a hazai keretben, ugyanis az ötszörös aranylabdás november elején úgy döntött, nem lép többé pályára a válogatottban. A döntésnek megvolt az előzménye, Ronaldo októberben elhagyta a portugál válogatott táborát, miután közölték vele, hogy nem kerül a kezdőcsapatba a dánokkal vívott Nemzetek Ligája-mérkőzésen. A koppenhágai találkozót egyébként még magabiztosan megnyerte Jorge Jesus együttese, ám hazai pályán súlyos, 4-1-es pofonba szaladt bele. Ronaldo édesanyja, Dolores Aveiro nem ment el szó nélkül a csalódást keltő eredmény mellett, és jókorát rúgott bele a padlóra került portugál csapatba.
Portugália-Dánia: Cristiano Ronaldo édesanyja nem finomkodott
Dolores Aveiro szerint a portugálok teljesen megérdemelték a vereséget, sőt, azt is elárulta, hogy örömmel látta a csapat kudarcát. Az asszony már korábban is kifejtette álláspontját a fia körül kitört botrány kapcsán, sérelmezve, hogy a válogatott csúcstartójának a hátsó ajtón kellett távoznia a nemzeti együttestől. Aveiro ezúttal a dánok elleni meccs előtt megtartott megemlékezés miatt háborodott fel, amelyet szerinte Cristiano Ronaldo jelenlétében kellett volna megtartani.
„A vereség teljesen megérdemelt volt, és én örültem neki. A megemlékezést az ő jelenlétében kellett volna megtartani”
– jelentette ki a 41 éves támadó édesanyja.
Dolores Aveiro úgy véli, fia nevelőegyesülete, a Sporting Lisszabon tudja, hogyan kell méltó módon tisztelegni az ötszörös aranylabdás előtt.
„Itt, a Sportingnál fogunk tisztelegni előtte. Itt elismerik az értékét” – fogalmazott.
A legkeményebb kritikát azonban a portugál válogatott játékosai kapták Ronaldo édesanyjától, az asszony szerint a futballisták nem tisztelték megfelelően a futball legendát.
„A válogatottnál nem tisztelték őt, még a csapattársai sem”
– fakadt ki élő adásban Dolores Aveiro.
A portugál kapitány nem akart vitába szállni Cristiano Ronaldo édesanyjával
A portugál válogatott szövetségi kapitányát, Jorge Jesust is megkérdezték Dolores Aveiro kijelentéseiről. A 72 éves szakember azonban nem akart szócsatába keveredni Ronaldo édesanyjával, inkább megértéséről biztosította őt.
„Most nekem kellene válaszolnom Cristiano Ronaldo édesanyjának? Az én édesanyámnak is vannak ilyen dolgai.
Ronaldo édesanyja olyan hölgy, akit rendkívül tisztelek. Egy anya mindig anya marad, ezen nem lehet változtatni. Megértem a kijelentéseit”
– mondta Jesus.
A portugál válogatott a Nemzetek Ligája A divíziójában a 4-1-es vereség ellenére is vezeti csoportját a dánok előtt, és már biztosan bejutott a negyeddöntőbe. Jorge Jesus együttese öt forduló alatt 12 pontot gyűjtött, az utolsó körben pedig Walesben lép majd pályára.
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