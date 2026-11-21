Ugyan Cristiano Ronaldo gólt szerzett pénteken az Al Ahli ellen, és ezzel közelebb került karrierje 1000. góljához, de az első félidőben kihagyott egy 11-est, ami történelmi hibának számít a portugál sztár karrierjében: először fordult elő, hogy két egymást követő büntetőt hibázott el. Csapata, az Al Nasszr végül 3-1-es vereséget szenvedett.

Cristiano Ronaldo újabb 11-est hibázott Fotó: MOHAMMED SAAD / ANADOLU

A pénteki, Dzsiddában játszott, Al Ahli-Al Nasszr találkozó egy októberi mérkőzés pótlása volt – írja a National News. Ronaldo a 14. percben gólt szerzett, majd négy perccel később 11-est hibázott: a jobb oldali kapufát találta el.

🚨🇵🇹 CRISTIANO RONALDO MISSES THE OPPORTUNITY TO DOUBLE THE LEAD FOR AL NASSR! ❌ https://t.co/y09Xzuv0Ga — Tekkers Foot (@tekkersfoot) November 20, 2026

A vereség újabb hátrányt jelent Ronaldo csapatának, amely továbbra is a harmadik helyen áll, két ponttal lemaradva az éllovas Al Hilaltól, amely egy mérkőzéssel kevesebbet játszott.

Az Al Nasszr edzője, Ange Postecoglou védelmébe vette játékosait, szerinte kiválóan teljesítettek.

„Jól kezdtük a mérkőzést, mégis vesztettünk, és ez az, ami frusztráló. Kiválóan teljesítettünk egy nagyon jó csapat ellen, és megérdemeltük volna a győzelmet" – fogalmazott a tréner.

Cristiano Ronaldo 1000 gólos álma a csapata kárára lehet

A portugál válogatottól visszavonult Ronaldo legutóbb egy hónappal ezelőtt, a Neom SC elleni bajnokin hibázott el egy tizenegyest. Azóta most először állt ismét a labda mögé büntetőrúgásnál.

Az eddigi karrierje során soha nem hibázott el két büntetőt egymás után.

Ronaldo továbbra is megszállottan üldözi pályafutása 1000. gólját, ám úgy tűnik, a rekord hajszolása egyre nagyobb terhet jelent számára. A 41 éves portugál klasszisnál mintha a görcsös bizonyítási vágy időnként a teljesítmény rovására menne, és felmerül a kérdés: vajon megéri-e ennyire ragaszkodni egy történelmi mérföldkőhöz, ha közben a csapata is kárát láthatja?