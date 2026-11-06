A Liverpool az Arsenal elleni hazai rangadót elbukta a Premier League-ben, majd a Bajnokok Ligájában is vereséget szenvedett a Fenerbahce otthonában, holott kétszer is vezetett a meccsen. A Crystal Palace-Liverpool találkozón már mindenképpen javítani akartak Andoni Iraola játékosai, akik közül többen is kemény kritikát kaptak a hétközi BL-vereség miatt.

Andoni Iraola a Crystal Palace-Liverpool meccs előtt

Fotó: SERHAT CAGDAS / ANADOLU

Premier League, 10. forduló: Crystal Palace-Liverpool

vasárnap, 15 óra, TV: Spíler 1

Crystal Palace-Liverpool: Iraola szerint reagálniuk kell a két vereségre

A Liverpool edzője, Iraola szerint amikor jól megy a csapatnak, minden szebbnek tűnik, két vereség után azonban megváltozik a légkör, és felerősödnek az elégedetlen hangok.

„A Liverpoolnál ez jelenti a kihívást: amikor jól mennek a dolgok, mindenki lendületben van, jó a hangulat, és minden szebbnek tűnik.

Két vereség után azonban megváltozik a légkör,

de ennek így is kell lennie. Most a két vereségre kell reagálnunk, méghozzá a Crystal Palace otthonában” – mondta Iraola, aki Bradley Barcolát középcsatárként játszatta a Fenerbahce ellen, de a francia szenvedett ezen a poszton.

„Időnként szeretek kísérletezni ilyen megoldásokkal. A Ligakupában Cody Gakpót is kipróbáltam ezen a poszton. Ez egy olyan lehetőség, amelyet akkor is bevethetünk, amikor Alexander Isak fáradt, vagy nem bevethető” – védte meg döntését a baszk tréner a Crystal Palace elleni mérkőzés előtti sajtótájékoztatón.

A Fenerbahce-Liverpool meccs után Bradley Barcola kapta a legtöbb kritikát

Fotó: OZAN KOSE / AFP

Iraola egyetértett azzal, hogy a Fenerbahce ellen gyengén védekeztek, ezen pedig sürgősen változtatniuk kell.

„Három gólt is pontrúgás után kaptunk, különösen a Bajnokok Ligájában vannak ilyen problémáink. Kontrollálnunk kell a mérkőzéseket, és megfelelően kell felkészülnünk, mert az ilyen könnyen bekapott gólokért nagy árat fizetünk” – szögezte le a Liverpool edzője, hozzátéve, hogy támadásban is fejlődniük kell.

A Liverpool edzője szerint csapata nem olyan rossz, mint amilyennek tűnik

Iraola szerint most nehezebb időszakot élnek meg, de meg kell őrizniük a pozitív hozzáállásukat.

Most nem könnyű a helyzetünk, hiszen a vereségek után mindenki dühös. Ugyanakkor meg kell őriznünk a perspektívánkat. Lesznek jobb és rosszabb időszakaink,

túl fogunk jutni ezen a nehéz perióduson, és jönnek majd a jó eredmények is. Két mérkőzést elveszítettünk, ezért most sokan kételkednek bennünk, de meg kell értenünk, hogy ez természetes. Mi, akik nap mint nap itt dolgozunk, tudjuk, hogy nem vagyunk olyan rosszak, mint amilyennek most látszunk, ahogyan egy héttel ezelőtt sem voltunk olyan jók, mint amilyennek akkor tűntünk” – tette hozzá.