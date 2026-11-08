Véget vetett a találgatásoknak Andoni Iraola, és úgy döntött, hogy a kezdőcsapatába nevezi Szoboszlai Dominikot a vasárnapi Crystal Palace-Liverpool Premier League-mérkőzésre. Ahogy arról az Origo Sport is beszámolt, voltak olyan várakozások, amelyek meg sem említették a magyar középpályás nevét a várható összeállítás kapcsán. A találkozón egyébként a vendég csapat másik magyar labdarúgója, Kerkez Milos is ott lesz a pályán az első perctől kezdve.

Szoboszlai Dominik kezdőként lép pályára a Crystal Palace-Liverpool mérkőzésen

Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

Crystal Palace-Liverpool (Premier League)

vasárnap, 15.00, tv: Spíler 1

Szoboszlai Dominikról a népszerű liverpooli oldal, a This Is Anfield nem ejtett egy szót sem, amikor Andoni Iraola várható kezdőcsapatáról írt a Crystal Palace elleni bajnoki mérkőzés előtt. A cikk szerzője kiemelte, hogy Florian Wirtz visszatérésére szüksége van a csapatnak, Trey Nyoni pedig olyan jó teljesítményt nyújtott a Fenerbahce elleni Bajnokok Ligája-találkozón, hogy maradnia kellene a középpályán. Felvetődött a kérdés, hogy ebben az esetben hol lesz a 26 éves magyar labdarúgó helye. A bizonytalanságot Andoni Iraola vezetőedző oszlatta el, amikor kijelölte kezdőcsapatát a vasárnapi összecsapásra.

Andoni Iraola kezdőcsapata a Crystal Palace-Liverpool mérkőzésre: