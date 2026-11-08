Az Arsenal és a Fenerbahce elleni vereség után a Liverpool edzőjének, Andoni Iraolának több tanulságot is le kellett vonnia, a Liverpoolnak pedig vasárnap már a Crystal Palace otthonában kell javítania. A This Is Anfield elemzése szerint a törökországi mérkőzésen alkalmazott rotáció ugyan érthető volt a rendkívül sűrű program miatt, a sok változtatás azonban az összjáték rovására ment. A Crystal Palace-Liverpool meccsen nagyobb összhangot várnak, és úgy tűnik, az oldal Szoboszlai Dominik nélkül képzeli el a kezdőcsapatot.

Andoni Iraola nem hibázhat a Crystal Palace-Liverpool meccsen

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Premier League, Crystal Palace-Liverpool

vasárnap, 15 óra

A szakértők szerint a Palace elleni bajnokin három játékosnak, Alexander Isaknak, Florian Wirtznek és Ronald Araújónak mindenképpen vissza kell kerülnie a kezdőcsapatba. Isak és Wirtz a Fenerbahce ellen csak csereként kapott lehetőséget, a svéd támadó pedig beállása után nem sokkal gólt is szerzett. Araújo hiánya különösen érzékenynek bizonyult: a Liverpool védelméből hiányzott az a határozottság és fizikai jelenlét, amelyet az uruguayi futballista biztosítani tud.

A cikk szerzői szerint a három játékos visszatérése mellett a támadójáték hatékonyságán is javítani kell. A törökországi mérkőzésen Bradley Barcola középcsatárként gyenge teljesítményt nyújtott, ezért a szakértők szerint Isak visszatérése különösen fontos. A Fenerbahce ellen ugyanakkor a fiatal Trey Nyoni és Rio Ngumoha teljesítménye is biztató volt. Nyoni nemcsak gólt szerzett, hanem a középpályán is remekül teljesített. Az egyik vélemény szerint a fiatal angolnak a Palace ellen is helye lenne a kezdőcsapatban, hiszen vele a középpálya stabilabbnak és kiegyensúlyozottabbnak tűnik.

Crystal Palace-Liverpool: Szoboszlai kimarad?

Ha viszont Wirtz és Nyoni bekerül, nagy kérdés, hol lesz helye Szoboszlai Dominiknak, akit szóra sem méltattak a cikkben.

A magyar légiós a Fener ellen Wirtz helyén kezdett, míg korábban rendre a középpályán kapott lehetőséget Mac Allister vagy Gravenberch mellett.

A This Is Anfield hangsúlyozza: arra van szükség, hogy nagyobb legyen az összhang a játékosok között. A Liverpoolnak vissza kell találnia a korábban megszokott kemény, szervezett játékához, és a támadóknak is végre össze kell hangolniuk a teljesítményüket.