Andoni Iraola együttese az előző fordulóban kikapott az Anfielden az Arsenaltól, a Bajnokok Ligájában pedig a Fenerbahce otthonából távozott pont nélkül, így két vereség után próbált javítani. A Crystal Palace-Liverpool meccs előtt némi bizonytalanság övezte a magyarok szereplését, ám végül Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is bekerült a kezdőbe.

Andoni Iraola mindkét magyart a kezdőbe jelölte a Crystal Palace-Liverpool meccsen

Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

Crystal Palace-Liverpool: Szoboszlai Dominik gólpasszt adott

Aktívabban kezdte a meccset a Liverpool, ám az első komolyabb lehetőség a kiesés elől menekülő hazaiak előtt adódott, de az élesen középre lőtt labda végül nem talált társat.

A 14. percben Szoboszlai távolról vállalkozott lövésre ballal, Henderson azonban szögletre tolta a labdát az életerős löket után.

A 18. percben ennél is nagyobb helyzetbe került a Palace, Pino a felsőlécre bombázott, így megúszta a bekapott gólt a Liverpool. Nem igazán működött a vendégek támadójátéka, hiába játszottak fölényben, komoly helyzetekig nem jutottak. A 33. percben megzördült a háló Strand Larsen lövése után, Iraoláék azonban fellélegezhettek, mert a hazai gólt lesállás előzte meg.

A Liverpool fölényben játszott, de a góltól messze állt

Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

A 38. percben Alisson hatalmas bravúrja mentette meg a Liverpoolt, a brazil kapus elképesztő védést mutatott be Kamada kapáslövése után.

A Palace ekkor már jóval közelebb állt a gólhoz, mégis a Vörösök szereztek vezetést: Szoboszlai szabadrúgása után

a remekül érkező Mac Allister a hosszú sarokba csúsztatott. A 43. percben megint Alissonnak kellett hatalmasat védenie, a Palace teljesen beszorította ellenfelét. A szünet előtt Szoboszlai a combját fájlalva lennmaradt a pályán, a magyar válogatott csapatkapitánya elhagyta a játékteret, majd ápolása után visszatért, sőt, szögletből kis híján újabb gólpasszt adott.

We lead at the break 👊 #CRYLIV https://t.co/7e9WF0j1KA — Liverpool FC (@LFC) November 8, 2026

Crystal Palace-Liverpool: magabiztos vendégsiker

Szoboszlai kapcsán felmerülhetett, hogy esetleg kiújult a korábbi combizom-sérülése, de a magyar középpályás a szünet után is ott volt a pályán. Az 54. percben már 0-2 állt az eredményjelzőn: Barcola adott be remekül a jobb szélről, a középen érkező Wirtz pedig 11 méterről, állítgatás nélkül lőtt a jobb alsó sarokba.

A 68. percben Szoboszlai kemény rúgást kapott hátulról, Iraola pedig nem kockáztatott tovább, le is cserélte a csapat kulcsemberét,

akinek a helyét Nyoni vette át.