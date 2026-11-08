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Szoboszlai Dominik gólpasszát követően szerzett vezetést a Liverpool a vasárnapi bajnokin. Andoni Iraola együttese előnnyel vonulhatott szünetre, a második félidő elején pedig Florian Wirtz is betalált. A hajrában még Alexander Isak is gólt szerzett, a hazai csapat pedig kapott egy büntetőt, így a Crystal Palace-Liverpool meccs 1-3-as eredménnyel ért véget.

Andoni Iraola együttese az előző fordulóban kikapott az Anfielden az Arsenaltól, a Bajnokok Ligájában pedig a Fenerbahce otthonából távozott pont nélkül, így két vereség után próbált javítani. A Crystal Palace-Liverpool meccs előtt némi bizonytalanság övezte a magyarok szereplését, ám végül Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is bekerült a kezdőbe.

Andoni Iraola mindkét magyart a kezdőbe jelölte a Crystal Palace-Liverpool meccsen
Andoni Iraola mindkét magyart a kezdőbe jelölte a Crystal Palace-Liverpool meccsen
Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

Crystal Palace-Liverpool: Szoboszlai Dominik gólpasszt adott

Aktívabban kezdte a meccset a Liverpool, ám az első komolyabb lehetőség a kiesés elől menekülő hazaiak előtt adódott, de az élesen középre lőtt labda végül nem talált társat. 

A 14. percben Szoboszlai távolról vállalkozott lövésre ballal, Henderson azonban szögletre tolta a labdát az életerős löket után. 

A 18. percben ennél is nagyobb helyzetbe került a Palace, Pino a felsőlécre bombázott, így megúszta a bekapott gólt a Liverpool. Nem igazán működött a vendégek támadójátéka, hiába játszottak fölényben, komoly helyzetekig nem jutottak. A 33. percben megzördült a háló Strand Larsen lövése után, Iraoláék azonban fellélegezhettek, mert a hazai gólt lesállás előzte meg.

Liverpool's Dutch striker #18 Cody Gakpo (C) tries to control the ball in front of goal during the English Premier League football match between Crystal Palace and Liverpool at Selhurst Park in south London on November 8, 2026. (Photo by Henry Nicholls / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A Liverpool fölényben játszott, de a góltól messze állt
Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

 A 38. percben Alisson hatalmas bravúrja mentette meg a Liverpoolt, a brazil kapus elképesztő védést mutatott be Kamada kapáslövése után. 

A Palace ekkor már jóval közelebb állt a gólhoz, mégis a Vörösök szereztek vezetést: Szoboszlai szabadrúgása után 

a remekül érkező Mac Allister a hosszú sarokba csúsztatott. A 43. percben megint Alissonnak kellett hatalmasat védenie, a Palace teljesen beszorította ellenfelét. A szünet előtt Szoboszlai a combját fájlalva lennmaradt a pályán, a magyar válogatott csapatkapitánya elhagyta a játékteret, majd ápolása után visszatért, sőt, szögletből kis híján újabb gólpasszt adott.

Crystal Palace-Liverpool: magabiztos vendégsiker

Szoboszlai kapcsán felmerülhetett, hogy esetleg kiújult a korábbi combizom-sérülése, de a magyar középpályás a szünet után is ott volt a pályán. Az 54. percben már 0-2 állt az eredményjelzőn: Barcola adott be remekül a jobb szélről, a középen érkező Wirtz pedig 11 méterről, állítgatás nélkül lőtt a jobb alsó sarokba. 

A 68. percben Szoboszlai kemény rúgást kapott hátulról, Iraola pedig nem kockáztatott tovább, le is cserélte a csapat kulcsemberét, 

akinek a helyét Nyoni vette át.

Liverpool's German midfielder #07 Florian Wirtz (L) celebrates after scoring the team's second goal during the English Premier League football match between Crystal Palace and Liverpool at Selhurst Park in south London on November 8, 2026. (Photo by Henry NICHOLLS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Florian Wirtz lőtte a Liverpool második gólját
Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

A 77. percben ajtó-ablak ziccerbe került a Palace, de Alisson védeni tudta Pino lövését, majd az ismétlést is hárította a brazil kapus. A hajrában még Isak is betalált egy fantasztikus kontratámadás után, a Liverpool 3-0-ra nyert a Crystal Palace otthonában. A hosszabbításban Kerkez durván összefejelt az ellenfelével, majd miután nem történt sérülés, a játékvezető szabálytalannak látta a magyart. A Palace 11-est kapott, amit Nketiah váltott gólra, a meccs így 3-1-es vendégsikert hozott.

  • Crystal Palace-Liverpool: 1-3 (0-1)

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