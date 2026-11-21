Hat győzelemmel, három döntetlennel és mindössze egy vereséggel fejezte be a 2026-os évet a magyar labdarúgó-válogatott, amely a Nemzetek Ligájában ugyanakkor lemaradt a csoportelsőségről, így márciusban osztályozót kell játszania az A-divízióba jutásért. Marco Rossi együttese tíz mérkőzésen mindössze öt gólt kapott, de csak tizenkettőt szerzett, ami jól mutatja, hogy a stabil védekezés mellett a támadójáték hatékonyságával továbbra is akadnak problémák. A magyar csapat teljesítményéről Csank Jánost, a válogatott korábbi szövetségi kapitányát kérdeztük, aki az Origo Sportnak részletesen értékelte az elmúlt hónapokat.
Csank János szerint elismerésre méltó a magyar válogatott teljesítménye
Az 1998-as világbajnokság pótselejtezőjéig jutó magyar válogatott egykori kapitánya összességében elégedett az idei szerepléssel, bár sajnálja, hogy az északírek elleni utolsó mérkőzésen nem sikerült megszerezni a közvetlen feljutáshoz szükséges győzelmet. Úgy véli, a nemzeti csapatnak akkor is az A-divízióban lenne a helye, ha ott lényegesen nehezebb ellenfelekkel kellene megküzdenie.
„Hát ez statisztikailag szenzációs. Azt, hogy nem tudtuk föltenni az i-re a pontot, annyiból sajnálom, hogy azt akartuk, kerüljünk följebb. Én szerintem el lehetne viselni egy rosszabb, lényegesen rosszabb szereplést is, mert ha ott vagyunk az A-ligában, az az A-liga, nem a B. Én mindig többre értékelem azt, ha valaki az NB I-ben a kiesés ellen harcol, mint ha az NB II-ben szerepel. Ilyen szempontból nem sikerült teljes mértékig úgy, ahogy gondoltuk, de ugyanakkor elismerésre méltó, amit nyújtottunk, ehhez csak gratulálni tudok” – fogalmazott a Váccal és a Ferencvárossal is bajnoki címet szerző szakember.
Csank szerint a márciusi osztályozó elkerülhető lett volna, ha Rossi csapata néhány helyzetben hatékonyabban futballozik. Az összkép ettől függetlenül pozitív, a korábbi kapitány pedig hangsúlyozta, hogy a hat győzelem és az egyetlen vereség kifejezetten jó eredménysornak számít.
A számok ugyanakkor a magyar válogatott egyik legnagyobb hiányosságára is rávilágítanak. Miközben a védelem egész évben megbízhatóan működött, a támadósor több mérkőzésen is nehezen tudott helyzeteket kialakítani és értékesíteni. A mesteredző szerint ennek elsősorban a megfelelő befejező csatárok hiánya az oka.
Varga Barnabás mellől hiányzik egy másik gólerős támadó
Igazából az a problémánk, hogy most Vargán kívül nincs olyan, aki nagyon gólveszélyes. Vannak csatárok, de nem olyanok.
„A hadrendünk is olyan, hogy nem nagyon kap támogatást egy plusz csatártól, aki gólveszélyes lenne, de a mezőnymunkából is kivenné a részét, ahogy azt Rossi elvárja a középpályán vagy a támadó mögötti területen. Nincs egy hamis kilencesünk, vagy valaki ilyesmi, aki gólokat is vág. Nem ártott volna, ha van mellette még egy-két olyan ember, aki a szélső beadásoknál érkezik, hogy ne csak Varga legyen ott, hanem jöjjön még egy legalább 185 centis fickó. Akkor már több sansz van” – magyarázta Csank.
A 80 esztendős szakember szerint a megfelelően felépített támadások végén túl kevés magyar játékos érkezik a tizenhatoson belülre, ami jelentősen megnehezíti a gólszerzést. Úgy látja, a labda eljuttatásával az ellenfél kapujának közelébe általában nincs különösebb probléma, a befejezéseknél azonban hiányzik egy-két olyan futballista, aki fizikálisan is fel tudná venni a versenyt a védőkkel.
„Nagyjából a védelem jó, középpályán is elvédekezgetnek, tehát inkább előrefelé vagyunk gyengébbek, főleg középen. Átlövések alig vannak. A védekezésünk stabilabb volt, viszont előre több kreativitás kellett volna. Amikor a tizenhatoson belül vagyunk, nem vagyunk hatékonyak, szerintem kevesen érkezünk a kapu elé. Egyébként eljutunk odáig, nincs ezzel baj, de ott hiányzik egy, maximum két ember, aki a góllövésben és fizikálisan többet tudna, nagyobb veszélyt jelentene az ellenfél kapujára” – fejtette ki a korábbi szövetségi kapitány.
Csank szerint Varga Barnabás különösen értékes játékosa a nemzeti csapatnak, hiszen jelenleg nincs hozzá hasonló adottságú és gólerős középcsatár a keretben. Éppen ezért abban bízik, hogy a fiatal támadók közül a következő hónapokban valaki előreléphet, és idővel valódi alternatívát jelenthet Rossi számára.
Csank János nem szereti az erőltetett generációváltást
A magyar válogatott 2026-ban tizennégy újoncot avatott, ami rekordnak számít Marco Rossi kapitánysága alatt. A fiatalítás szükségességéről Csanknak határozott véleménye van: szerinte egy futballista életkora önmagában nem lehet szempont a csapat összeállításánál, kizárólag az számít, hogy milyen teljesítményre képes.
Én nem szeretem nagyon a generációváltásokat. Ha azt mondjuk, hogy van jó futballista, van rossz futballista, vagy gyengébb, akkor nem életkor szerint kell összerakni a csapatot. Én nem rakom életkor szerint össze. Valaki nem azért játszik, mert fiatalabb, hanem azért, mert jó. Ez alapszabály. Nem tartom igazságosnak, amikor állandóan a generációváltásról beszélünk, mert van biológiai és naptári életkor. Van olyan 24 éves gyerek, aki nálam öreg, és van olyan 33, aki fiatal. Itt a biológiai dolgok jönnek, nem a naptáriak
– hangsúlyozta a Békéscsabával Magyar Kupát is nyerő edző.
A tréner saját pályafutásából az Egerrel elért másodosztályú bajnoki címet hozta fel példaként. Mint felidézte, annak idején senki nem kérte számon rajta, hogy miért szerepeltet idősebb labdarúgókat, hiszen a játékosok teljesítményük alapján érdemelték ki a helyüket.
A korábbi kapitány szerint a jelenlegi magyar válogatottban Szalai Attilának például valamivel biztosabb helyet adott volna. Úgy véli, a rutinos hátvéd fizikai adottságai és sokoldalúsága bizonyos mérkőzéseken különösen hasznos lehet, hiszen a védelem közepén és bal oldalán is bevethető.
„Nálam például Szalainak a helye azért egy kicsit biztosabb lett volna. Most is jött egy pontrúgás, ha ő kifejeli... Nem mindegy, hogy ki ugrik fel adott esetben Dibusz előtt egy ilyen beadásnál. Lehet, hogy másképp alakult volna valamelyik mérkőzés. Persze nagyon örülök, hogy vannak fiatalok, és igazából nincs sok olyan idősebb játékos, akit most nagyon hiányolnék” – mondta.
A fiatalítás egészét ugyanakkor pozitívan értékeli, és úgy gondolja, Rossi megfelelően reagált a keretben bekövetkezett változásokra. Szerinte a szövetségi kapitány nem erőltette indokolatlanul az új játékosok beépítését, sok esetben a körülmények tették szükségessé a változtatásokat.
„Amit csinált, abban nem volt zűr, igazából nem volt annyira erőltetett. Szinte adta az élet, hogy ezt kell csinálni, és gyakorlatilag jól nyúlt bele. Vannak még rejtett tartalékaink, és bízom benne, hogy valaki még berobban. Elég sok embert elvittek külföldre, ami a mi időnkben lehetetlenség volt. Ez mindig serkentő hatással van a játékosokra” – tette hozzá a mesteredző.
Szoboszlai Dominiknak is kell megfelelő helyettes
Az elmúlt hónapokban sérülések és eltiltások egyaránt nehezítették Marco Rossi munkáját. Varga Barnabás, Sallai Roland és több más alapember is hiányzott különböző időszakokban, a Nemzetek Ligája utolsó mérkőzésén pedig Tóth Balázs szenvedett súlyos kézsérülést.
Csank szerint a Blackburn Rovers kapusa különösen balszerencsés, hiszen remek formában védett az angol másodosztályban, és egyre meghatározóbb szereplője lett a magyar válogatottnak. A szakember sajnálja, hogy a 29 éves futballista viszonylag későn került reflektorfénybe, mivel már korábban is látott benne komoly lehetőségeket.
A válogatott keretének mélységét illetően ugyanakkor jóval általánosabb problémára hívta fel a figyelmet. Szerinte a kapitánynak arra is fel kell készülnie, hogy akár a legfontosabb játékosai nélkül kell pályára küldenie a csapatot.
Nekem kell, hogy legyen helyettesem mindenkire. Szoboszlainak is kell, hogy legyen valamilyen variáció a pótlására, hiszen bárki bármikor megbetegedhet, belázasodik, és nem játszik. És akkor már végünk van? Ha nem játszik Szoboszlai, akkor abbahagyjuk a meccset? Ennyire nem szabad kiszolgáltatottnak lenni. Nagyon oda kell figyelni, hogy ezeket az embereket megfelelően lehessen helyettesíteni. Ugyanúgy nyilván nem lehet, mert akkor két Szoboszlaink lenne, de valamilyen variációval meg kell próbálni
– hangsúlyozta a korábbi szövetségi kapitány.
A 80 éves szakember szerint a megfelelő helyettesek megtalálásához taktikai rugalmasságra is szükség van. Nem tartja szerencsésnek, amikor egy csapat kizárólag egyetlen játékrendszerhez ragaszkodik, és úgy véli, a modern futballban olykor túlságosan nagy jelentőséget tulajdonítanak a három- vagy négyvédős felállásnak.
„Én mindig mosolygok ezen a háromvédős, négyvédős rendszeren, hogy három védővel játszunk. Az, hogy hány védővel játszom, azt az ellenfél dönti el. Mert ha rám tol négy csatárt, akkor hány védővel fogok játszani, hárommal? Itt az a lényeg, hogy legyenek olyan emberek, akik különböző posztokon is tudnak játszani. Ez egy edzőnek hatalmas taktikai fegyver” – magyarázta.
Csank a mai területvédekezésről is kritikusan beszélt. Szerinte a védekezés legfontosabb eleme továbbra is az ellenfél veszélyes játékosainak megfelelő őrzése, és példaként éppen Szoboszlai Dominikot említette, akinek saját elmondása szerint külön emberfogót állítana, ha a magyar válogatott ellen kellene felkészülnie.
„A problémám az, hogy még sosem olvastam, hogy a terület gólt rúgott. A területen lévő ember rúg gólt. A területvédekezés az a területhez kötött szoros emberfogás. Én, ha a magyar válogatott ellen játszanék, Szoboszlait követő emberfogással fognám, tök mindegy, hogy hol van. Odaállnék mellé. Ezek olyan taktikai fegyverek, amelyeket szerintem ma már sokan elfelejtettek” – vélekedett.
Csank János szerint a szerbek is tartanak a magyar válogatottól
Pénteken eldőlt, hogy a magyar válogatott Szerbia ellen harcolhatja ki az A-divízióba jutást. A márciusi, oda-visszavágós párharc különösen érdekesnek ígérkezik, hiszen a két ország válogatottja az elmúlt években többször is találkozott egymással, és a legutóbbi két tétmérkőzést egyaránt Magyarország nyerte meg.
Csank szerint a sorsolás kifejezetten kedvezően alakult, bár saját tapasztalatai alapján nem kedveli a délszláv csapatok elleni mérkőzéseket, amelyek általában rendkívül kemények és feszültek.
„Nem húztunk rosszat, bár én nem szeretem a délszlávok elleni meccseket. Még a lelátón is lesz hangulat, én szerintem. Játékosként állandóan jártunk Jugoszláviába, alapozásokkor is játszottunk ott, és azok mindig nagyon kemény mérkőzések voltak, pedig csak edzőmeccsekről beszélünk. Egy kicsit ezért szerettem volna elkerülni őket, de ha a papírformát és a statisztikát nézzük, akkor azt mondom, hogy jót húztunk” – mondta Vác díszpolgára.
A szakember úgy látja, a szerbek az utóbbi időben gyengébben szerepeltek, ráadásul a magyar válogatott elleni korábbi eredményeik sem adnak különösebb okot a bizakodásra. Csank szerint a szerb sajtóban megjelent reakciók is arról árulkodnak, hogy az ellenfélnél tartanak a magyar csapattól.
„Ahogy olvasom, miket nyilatkoztak, hát be vannak tőlünk csinálva, hogy csak így mondjam. Nem örültek, sőt az újságcikkekben az van, hogy a legrosszabbat húzták. Én nagyon kíváncsi vagyok erre a párharcra, mert itt megint mi vagyunk az esélyesek elvileg, a papíron mutatott teljesítmények alapján. Az lesz az érdekes, hogy ezt hogyan tudjuk elviselni, illetve hogyan tudjuk realizálni. A szerbek kétségkívül nem lehetnek biztosak a dolgukban” – fogalmazott Csank János.
A korábbi kapitány szerint a következő hónapokban kulcsfontosságú lesz, hogy a magyar válogatott fiatal játékosai mennyi lehetőséghez jutnak klubcsapataikban, és sikerül-e újabb megfelelő támadókat találni. Abban bízik, hogy Rossi a márciusi osztályozóra még erősebb csapatot állíthat össze, amely képes lesz kiharcolni a feljutást.
A magyar válogatott március végén előbb hazai pályán fogadja Szerbiát, majd idegenben lép pályára a visszavágón. A párharc győztese a következő kiírásban az A-divízióban szerepelhet.