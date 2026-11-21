Hat győzelemmel, három döntetlennel és mindössze egy vereséggel fejezte be a 2026-os évet a magyar labdarúgó-válogatott, amely a Nemzetek Ligájában ugyanakkor lemaradt a csoportelsőségről, így márciusban osztályozót kell játszania az A-divízióba jutásért. Marco Rossi együttese tíz mérkőzésen mindössze öt gólt kapott, de csak tizenkettőt szerzett, ami jól mutatja, hogy a stabil védekezés mellett a támadójáték hatékonyságával továbbra is akadnak problémák. A magyar csapat teljesítményéről Csank Jánost, a válogatott korábbi szövetségi kapitányát kérdeztük, aki az Origo Sportnak részletesen értékelte az elmúlt hónapokat.

Csank János szerint nem zárt rossz évet a magyar válogatott

Fotó: Mészáros János

Csank János szerint elismerésre méltó a magyar válogatott teljesítménye

Az 1998-as világbajnokság pótselejtezőjéig jutó magyar válogatott egykori kapitánya összességében elégedett az idei szerepléssel, bár sajnálja, hogy az északírek elleni utolsó mérkőzésen nem sikerült megszerezni a közvetlen feljutáshoz szükséges győzelmet. Úgy véli, a nemzeti csapatnak akkor is az A-divízióban lenne a helye, ha ott lényegesen nehezebb ellenfelekkel kellene megküzdenie.

„Hát ez statisztikailag szenzációs. Azt, hogy nem tudtuk föltenni az i-re a pontot, annyiból sajnálom, hogy azt akartuk, kerüljünk följebb. Én szerintem el lehetne viselni egy rosszabb, lényegesen rosszabb szereplést is, mert ha ott vagyunk az A-ligában, az az A-liga, nem a B. Én mindig többre értékelem azt, ha valaki az NB I-ben a kiesés ellen harcol, mint ha az NB II-ben szerepel. Ilyen szempontból nem sikerült teljes mértékig úgy, ahogy gondoltuk, de ugyanakkor elismerésre méltó, amit nyújtottunk, ehhez csak gratulálni tudok” – fogalmazott a Váccal és a Ferencvárossal is bajnoki címet szerző szakember.

Csank szerint a márciusi osztályozó elkerülhető lett volna, ha Rossi csapata néhány helyzetben hatékonyabban futballozik. Az összkép ettől függetlenül pozitív, a korábbi kapitány pedig hangsúlyozta, hogy a hat győzelem és az egyetlen vereség kifejezetten jó eredménysornak számít.

A számok ugyanakkor a magyar válogatott egyik legnagyobb hiányosságára is rávilágítanak. Miközben a védelem egész évben megbízhatóan működött, a támadósor több mérkőzésen is nehezen tudott helyzeteket kialakítani és értékesíteni. A mesteredző szerint ennek elsősorban a megfelelő befejező csatárok hiánya az oka.