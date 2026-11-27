Gyászol a győri labdarúgás, tragikus hirtelenséggel, mindössze 34 éves korában meghalt Csonka Patrik, az ETO korábbi utánpótlás-játékosa. A fiatal futballista a győri zöld-fehéreknél kezdte pályafutását, később az NB III-ban szerepelt, valamint megyei bajnoki címet is ünnepelhetett. Halálhíre megrendítette az egykori csapattársakat és a helyi futballközösséget, a közösségi médiában sokan búcsúznak tőle.

Mindössze 34 évesen meghalt Csonka Patrik Fotó: Facebook

Mindössze 34 évesen meghalt Csonka Patrik

Csonka Patrik az ETO utánpótlásában kezdett el futballozni, a győri klubnál egészen az U18-as korosztályig jutott. Rövid ideig futsalozott, majd a megyei I. osztályban szereplő Koroncó játékosa lett. Ezt követően öt idényen keresztül az NB III-as Komárom együttesét erősítette.

A labdarúgó 2017-ben visszatért Győr-Moson-Sopron vármegyébe, és a Ménfőcsanak csapatához igazolt, amellyel megnyerte a megyei I. osztályú bajnokságot. A Magyar Labdarúgó-szövetség adatbankja szerint Csonka Patrik utoljára 2018-ban lépett pályára hivatalos magyar bajnoki mérkőzésen.

A tragikus hír hallatán sorra érkeznek a részvétnyilvánítások a közösségi médiában. Az egykori futballistától barátai és ismerősei megrendülten búcsúznak, többen a pályán és az azon kívül együtt töltött évekre emlékeztek vissza.

Paca, az a gyerekkorunk milyen jó volt a pályán és kívül is… Szervusz, barátom, az ég áldjon!

– írta az egyik hozzászóló.

Csonka Patrik halálának körülményeiről nem közöltek részleteket. Az egykori győri labdarúgó búcsúztatása december 2-án, 13 órakor lesz a győri Szabadi úti temetőben.