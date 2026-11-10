Fontos fordulat következett be a Ferencváros egyik légiósának pályafutásában. Daniel Arzani hosszú kihagyás után ismét lehetőséget kaphat hazája válogatottjában, miután Tony Popovic szövetségi kapitány meghívta az ausztrál nemzeti csapat novemberi keretébe. A 27 éves szélső több mint egy éve nem lépett pályára a Socceroos színeiben.
Daniel Arzani Celtic elleni gólja is sokat nyomhatott a latban
Arzani legutóbb 2025 októberében, a Kanada elleni felkészülési mérkőzésen szerepelt az ausztrál válogatottban, akkor mindössze a találkozó utolsó percében kapott lehetőséget. Azóta sérülések is hátráltatták, most azonban ismét számol vele a szövetségi kapitány.
A Fradi támadója az elmúlt időszakban klubcsapatában is felhívta magára a figyelmet. Különösen emlékezetesre sikerült a Celtic elleni Európa Liga-mérkőzése, amelyen góllal járult hozzá a zöld-fehérek 3–1-es glasgow-i győzelméhez. A találat azért is volt különleges, mert Arzani korábban éppen a skót együttes játékosa volt.
A 11-szeres ausztrál válogatott szélső eddig egyetlen gólt szerzett a nemzeti csapatban, méghozzá 2018 júniusában, Magyarország ellen.
Tony Popovic összesen 25 játékost nevezett meg a novemberi keretében, amelyben nyolc változás történt a szeptemberi, Brazília elleni találkozókhoz képest. Az ausztrálok a tervek szerint Katar és Jordánia ellen játszanának felkészülési mérkőzéseket novemberben, a közel-keleti biztonsági helyzet miatt azonban egyelőre kérdéses, hogy sor kerülhet-e az összecsapásokra. Az ausztrál szövetség folyamatosan figyelemmel kíséri a térségben zajló eseményeket.
Az ausztrál válogatott novemberi kerete:
Kapusok: Patrick Beach (Troyes), Joe Gauci (Lincoln City), Tom Glover (RB Omiya Ardija).
Védők: Kealey Adamson (Queens Park Rangers), Aziz Behich (Melbourne City), Kasey Bos (Excelsior Rotterdam), Alessandro Circati (Benfica), Jason Geria (Albirex Niigata), Diesel Herrington (Central Coast Mariners), Lucas Herrington (Hull City), Jacob Italiano (Grazer AK), Harry Souttar (Leicester City).
Középpályások: Sam Klein (St. Pauli), Riley McGree (Middlesbrough), Connor Metcalfe (St. Pauli), Paul Okon-Engstler (FC Köln), Gianni Stensness (Viking FK), Patrick Yazbek (Nashville SC).
Támadók: Eli Adams (Gamba Osaka), Daniel Arzani (Ferencváros), Nestory Irankunda (Sporting CP), Thomas Waddingham (Portsmouth), Kusini Yengi (Sanfrecce Hiroshima), Tete Yengi (Machida Zelvia), Marcus Younis (Brøndby).