Fontos fordulat következett be a Ferencváros egyik légiósának pályafutásában. Daniel Arzani hosszú kihagyás után ismét lehetőséget kaphat hazája válogatottjában, miután Tony Popovic szövetségi kapitány meghívta az ausztrál nemzeti csapat novemberi keretébe. A 27 éves szélső több mint egy éve nem lépett pályára a Socceroos színeiben.

Daniel Arzani (középen) egy év után ismét az ausztrál válogatottban bizonyíthat Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

Daniel Arzani Celtic elleni gólja is sokat nyomhatott a latban

Arzani legutóbb 2025 októberében, a Kanada elleni felkészülési mérkőzésen szerepelt az ausztrál válogatottban, akkor mindössze a találkozó utolsó percében kapott lehetőséget. Azóta sérülések is hátráltatták, most azonban ismét számol vele a szövetségi kapitány.

A Fradi támadója az elmúlt időszakban klubcsapatában is felhívta magára a figyelmet. Különösen emlékezetesre sikerült a Celtic elleni Európa Liga-mérkőzése, amelyen góllal járult hozzá a zöld-fehérek 3–1-es glasgow-i győzelméhez. A találat azért is volt különleges, mert Arzani korábban éppen a skót együttes játékosa volt.

A 11-szeres ausztrál válogatott szélső eddig egyetlen gólt szerzett a nemzeti csapatban, méghozzá 2018 júniusában, Magyarország ellen.

Tony Popovic összesen 25 játékost nevezett meg a novemberi keretében, amelyben nyolc változás történt a szeptemberi, Brazília elleni találkozókhoz képest. Az ausztrálok a tervek szerint Katar és Jordánia ellen játszanának felkészülési mérkőzéseket novemberben, a közel-keleti biztonsági helyzet miatt azonban egyelőre kérdéses, hogy sor kerülhet-e az összecsapásokra. Az ausztrál szövetség folyamatosan figyelemmel kíséri a térségben zajló eseményeket.